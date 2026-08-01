Hai con trai Chủ tịch Nam Long mua tổng cộng 2 triệu cổ phiếu NLG

CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ là hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT.



Cụ thể, ông Nguyễn Hiệp báo cáo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 17/7/2026 đến ngày 30/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Qua đó, ông Hiệp nâng sở hữu từ hơn 6,8 triệu cổ phiếu NLG, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,41% lên mức hơn 7,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,61% vốn Nam Long.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang. Ảnh: NLG

Tương tự, ông Nguyễn Nam cũng báo cáo mua 1 triệu cổ phiếu NLG trong khoảng thời gian từ ngày 8/7/2026 đến ngày 30/7/2026. Qua đó, ông Nam tăng sở hữu từ gần 6,8 triệu cổ phiếu lên mức 7,8 triệu cổ phiếu NLG, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,4% lên mức 1,6% vốn tại Nam Long.

Được biết, Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang đang sở hữu gần 38,2 triệu cổ phiếu NLG (tỷ lệ 7,86%).

Mới đây, Nam Long công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương - Giám đốc đầu tư, giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 28/7/2026 trong thời gian 1 năm.

Sau khi được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc, bà Hương vẫn kiêm nhiệm chức Giám đốc đầu tư của tập đoàn. Theo công bố, bà Nguyễn Thanh Hương sinh năm 1972, hiện bà đang sở hữu 135.000 cổ phiếu, tương đương 0,03% vốn NLG.

Bà Hương được giới thiệu có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, dịch vụ tại các Tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và tài chính như: Vinpearl Air, Vincomerce, Hoàng Anh Gia Lai, Chứng khoán SSI, Ngân hàng HSBC,...

Ở chiều ngược lại, Nam Long miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh (Lucas Loh) theo đơn từ nhiệm vì kế hoạch cá nhân. Theo đó, ông Lucas Loh sẽ thôi giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thứ hai của Nam Long từ ngày 01/09/2026. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục giữ vai trò Thành viên HĐQT tập đoàn.