Tổng giám đốc Hải Phát Invest đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HPX

Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã: HPX) vừa công bố đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.



Cụ thể, ông Nguyễn Văn Phương đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HPX nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian 6/8 đến 4/9/2026.

Nếu hoàn tất mua vào như đăng ký, ông Nguyễn Văn Phương sẽ nâng sở hữu từ 608.337 cổ phiếu (tỷ lệ 0,2%) lên mức 10,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,49%).

Trước đó, ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT HPX đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HPX với lý do tăng sở hữu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ 9/7 đến 7/8/2026.

Nếu hoàn tất, Chủ tịch Hải Phát Invest sẽ nâng sở hữu từ 40,83 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 13,43%) lên mức 50,83 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,71%).

Ảnh: HPX

Hồi đầu tháng 6 vừa qua, HPX thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát.

Theo đó, Hải Phát Invest sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn góp có giá trị 148,5 tỷ đồng, chiếm 99% vốn điều lệ của Đầu tư HP An Phát. Đồng thời cử ông Nguyễn Đức Việt- Phó Tổng Giám đốc là Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp này.

Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, Đầu tư HP An Phát sẽ trở thành công ty con của HPX.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát được thành lập ngày 2/4/2026, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại tầng 5, tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội.

Vốn điều lệ ban đầu ở mức 150 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm ông Trần Ngọc Tú góp 72 tỷ đồng (tỷ lệ 48%) và ông Phạm Sỹ Lam góp 78 tỷ đồng (tỷ lệ 52%). Đồng thời, ông Phạm Sỹ Lam cũng chính là Chủ tịch HĐTV kiêm Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư HP An Phát.

Trước đó một tháng, Hải Phát Invest đã thông qua chủ trương chuyển nhượng 100% vốn góp trị giá 5 tỷ đồng sở hữu tại Công ty TNHH MTV Diamond IC. Giá trị chuyển nhượng tối thiểu là 5 tỷ đồng.