Bắt 3 'mắt xích' cuối, xóa sổ đường dây lừa đảo 2.300 tỷ đồng bằng 'app tình cảm'

Ngày 2/8, Ban Chuyên án Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã bắt giữ thêm 3 đối tượng giữ vai trò then chốt trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới qua "app tình cảm" . Chiến công này đánh dấu việc bóc gỡ hoàn toàn tổ chức tội phạm công nghệ cao đã chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng của các nạn nhân trên cả nước.

Theo đó, nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra Chuyên án 018L về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, ngày 31/7, lực lượng công an đã bắt giữ: Lê Văn Sỹ (SN 1994, quê Bắc Ninh), Lê Nhật Tài (SN 2000, quê Thanh Hóa) và Chu Văn Thành (SN 1988, quê Lạng Sơn) .

3 đối tượng lần lượt từ trái qua là Tài, Sỹ và Thành bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ.

Trước đó, ngày 31/1/2026, một cuộc đột kích bất ngờ đã được thực hiện tại tòa nhà V2, Khu Hoàng Nam, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) . Hoạt động do Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia .

Tại "sào huyệt", lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều công dân Việt Nam đang làm việc cho các công ty do người nước ngoài điều hành, có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trên không gian mạng . Các đối tượng liên quan sau đó đã được di lý về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra, xử lý .

Cơ quan Công an đã thu giữ 87 máy tính các loại, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án và 64 bị can liên quan đến hành vi phạm tội nêu trên .

Nhiều đối tượng nằm trong đường dây "app tình cảm" bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ.

Công an tỉnh Cao Bằng nhận định, đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động chủ yếu bằng chiêu trò dụ dỗ con mồi thông qua các "app tình cảm" để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm với các bị hại. Sau đó, nhóm đối tượng dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website đánh bạc, website tài chính giả mạo do các đối tượng tự lập ra để chiếm đoạt tài sản lên tới 2.300 tỷ đồng .