Ba "ông lớn" xây dựng cùng báo lãi “đi lùi”

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) cũng ghi nhận lợi nhuận đi lùi dù doanh thu tiếp tục tăng trưởng. Theo báo cáo tài chính quý IV niên độ 2026 (từ ngày 1/4/2026 đến 30/6/2026), doanh thu thuần đạt 10.471 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, trong khi biên lợi nhuận gộp ở mức khoảng 4,4%.

Trong kỳ, các khoản chi phí đồng loạt gia tăng. Chi phí tài chính tăng gần 54%, lên khoảng 134 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng hơn 28%, đạt gần 264 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 271 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận âm 22 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu do chi phí dịch vụ thuê ngoài tăng 30,6 tỷ đồng, tương đương 93% so với cùng kỳ, khi phát sinh thêm và gia tăng sử dụng các dịch vụ thuê ngoài phục vụ công tác quản lý, vận hành và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Coteccons báo lãi sau thuế và lợi nhuận ròng 146 tỷ đồng, giảm 28%.

Kết thúc niên độ 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 34.340 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận ròng đạt hơn 788 tỷ đồng, tăng 73%, đồng thời vượt kế hoạch doanh thu năm.

CTCP Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) ghi nhận bức tranh trái chiều khi doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận tiếp tục suy giảm.

Cụ thể, doanh thu quý II đạt 1.946 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 19 tỷ đồng và 18 tỷ đồng, giảm 55%.

Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 11,4%. Trong kỳ, chi phí tài chính tăng nhẹ 3,5% lên 99 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng thêm 10 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16%, còn 78 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Bình đạt 3.268 tỷ đồng doanh thu, tăng 99% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 40 tỷ đồng, giảm khoảng 19%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, Hòa Bình mới đạt được gần 17% kế hoạch năm.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) ghi nhận doanh thu thuần quý II đạt 3.843 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) lần lượt đạt khoảng 228 tỷ đồng và 185 tỷ đồng, giảm 30% và 34%.

Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh thu thuần cùng tỷ suất lợi nhuận gộp đều giảm, khiến lợi nhuận gộp giảm 212 tỷ đồng, tương ứng 37,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ lần lượt tăng thêm 41 tỷ đồng và 93 tỷ đồng, qua đó làm giảm lợi nhuận so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinaconex đạt 7.268 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận ròng đạt lần lượt 597 tỷ đồng và 538 tỷ đồng, tăng 25% và 32% so với cùng kỳ.

Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 là 1.037 tỷ đồng, doanh nghiệp đã thực hiện được gần 58% kế hoạch năm.