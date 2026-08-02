Góc nhìn chuyên gia: Chưa đủ cơ sở thể khẳng định VN-Index đang ở đầu sóng lớn, tận dụng nhịp hồi để cơ cấu danh mục

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch cuối tháng 7 với những biến động mạnh theo cả hai chiều. Sau khi tiếp tục quán tính điều chỉnh trong phiên đầu tuần, VN-Index có thời điểm lùi về vùng 1.650-1.670 điểm, kéo theo áp lực bán lan rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu chứng khoán.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc, giúp thị trường có ba phiên hồi phục và đưa chỉ số trở lại vùng 1.760 điểm trước khi chịu áp lực chốt lời trong phiên cuối tuần. Động lực chính của nhịp hồi đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup, ngân hàng, bán lẻ - tiêu dùng và chứng khoán.

Riêng phiên 30/7, VN-Index tăng gần 40 điểm với sắc xanh lan tỏa trên diện rộng. Dù không giữ được vùng cao nhất, chỉ số vẫn kết tuần tại 1.735,78 điểm, tăng 49,67 điểm, tương đương 2,95% so với tuần trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm kém tích cực khi bán ròng 2.546 tỷ đồng trên toàn thị trường.

VN-Index tiếp tục đi lên nhưng trong trạng thái “đi lên trong nghi ngờ"

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, cho rằng nhịp phục hồi vừa qua được hỗ trợ bởi cả yếu tố trong nước lẫn quốc tế. Trong nước, mùa công bố báo cáo tài chính quý 2 đã đi vào giai đoạn cao điểm. Theo thống kê, 672 doanh nghiệp niêm yết đã ghi nhận tổng lợi nhuận sau thuế tăng 25,6% so với cùng kỳ.

Bức tranh lợi nhuận dần lộ diện giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở đánh giá triển vọng từng doanh nghiệp bằng số liệu thực tế, thay vì chủ yếu giao dịch dựa trên kỳ vọng. Những doanh nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng, kiểm soát tốt chi phí và có triển vọng rõ ràng trong nửa cuối năm đang thu hút dòng tiền tốt hơn phần còn lại của thị trường.

Ở bên ngoài, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì lãi suất 1% đã giúp giảm bớt lo ngại về tỷ giá và chính sách tiền tệ. Thanh khoản trên HoSE cũng quay lại vùng trên 16.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền bắt đáy đã tham gia rõ ràng hơn sau nhịp giảm sâu.

Theo ông Phong, kịch bản cơ sở trong tuần tới là VN-Index tiếp tục đi lên nhưng trong trạng thái “đi lên trong nghi ngờ”, dao động chủ yếu quanh vùng 1.720-1.780 điểm và đan xen các phiên rung lắc.

Dù vậy, mức tăng của chỉ số chưa chắc phản ánh hiệu quả danh mục của phần đông nhà đầu tư. Dòng tiền nhiều khả năng chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2 tích cực hoặc sở hữu câu chuyện riêng, trong khi các mã thiếu động lực cơ bản có thể tiếp tục đi ngang, thậm chí suy yếu dù VN-Index tăng điểm.

Về chiến lược, chuyên gia Pinetree cho rằng nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đã xác nhận kết quả kinh doanh quý 2 tích cực. Ngược lại, các mã chỉ hồi phục theo thị trường nhưng không có sự cải thiện về lợi nhuận, dòng tiền hoặc triển vọng kinh doanh nên được xem xét hạ tỷ trọng.

Áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại và khả năng chính sách tiền tệ toàn cầu thay đổi trong những tháng tới vẫn là các biến số có thể khiến thị trường rung lắc mạnh hơn.

﻿Nhịp hồi kỹ thuật sau giai đoạn giảm sâu thay vì điểm khởi đầu của một xu hướng tăng lớn.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Bùi Văn Huy, Tổng Giám đốc CTCP FIDT, cho rằng thị trường hiện chưa đủ cơ sở để xác nhận đã tạo đáy trung và dài hạn. Theo ông, diễn biến vừa qua phù hợp hơn với một nhịp hồi kỹ thuật sau giai đoạn giảm sâu, thay vì điểm khởi đầu của một xu hướng tăng lớn.

Ông Huy lưu ý trong các xu hướng điều chỉnh, chỉ số vẫn có thể xuất hiện những nhịp hồi từ 5-10%, trong khi cổ phiếu riêng lẻ có thể phục hồi 10-15%. Vì vậy, nhà đầu tư cần tránh đồng nhất một nhịp hồi mạnh với sự đảo chiều hoàn toàn của xu hướng.

Nhịp hồi hiện nay xuất hiện trong bối cảnh định giá nhiều cổ phiếu đã giảm về vùng hấp dẫn hơn, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ việc Fed giữ nguyên lãi suất, lãi suất liên ngân hàng qua đêm hạ nhiệt và Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh cách tính tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước trong tỷ lệ cho vay trên tiền gửi.

Theo ông Huy, thay đổi về cơ chế tính tỷ lệ cho vay trên tiền gửi là thông tin tích cực nhưng tác động mang tính chọn lọc, chủ yếu hỗ trợ các ngân hàng thương mại nhà nước có lượng tiền gửi Kho bạc lớn như Vietcombank, BIDV và VietinBank. Chính sách có thể cải thiện dư địa tín dụng của nhóm ngân hàng này, song chưa đủ mạnh để một mình tạo ra sự đảo chiều của toàn thị trường.

Trong tuần mới, ông Huy cho rằng VN-Index vẫn có thể nối dài đà hồi phục, nhưng tính bền vững của nhịp tăng cần được kiểm chứng thêm. Một rủi ro đáng chú ý là mặt bằng lãi suất cao nếu duy trì đủ lâu có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, dòng tiền yếu hoặc có nghĩa vụ nợ đến hạn trong nửa cuối năm sẽ chịu áp lực rõ rệt hơn. Đây cũng là yếu tố khiến mức độ phân hóa giữa các cổ phiếu có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Trong bối cảnh mùa báo cáo tài chính gần hoàn tất và thị trường bước vào vùng trũng thông tin, chiến lược phù hợp là tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu lại danh mục. Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu chất lượng thấp, sử dụng margin cao hoặc có tỷ trọng cổ phiếu vượt khả năng chịu rủi ro nên chủ động giảm vị thế khi giá hồi phục, thay vì chờ cổ phiếu trở lại giá vốn.

Với nhà đầu tư trung và dài hạn, triển vọng thị trường Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng, cải cách thị trường vốn và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thay vì chạy theo biến động của chỉ số, nhà đầu tư cần tập trung vào chất lượng lợi nhuận, khả năng tạo dòng tiền, mức độ sử dụng đòn bẩy và triển vọng tăng trưởng thực chất của từng doanh nghiệp.