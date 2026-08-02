Ninh Vân Bay lên lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (MCK: NVT) vừa có văn bản giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo giải trình của Ninh Vân Bay, kết quả kinh doanh hợp nhất trong quý II/2026 của công ty đã có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt khoảng 149 tỷ đồng, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 45,1 tỷ đồng, tăng 75,5%; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt trên 12,7 tỷ đồng, tăng 159,2%.

Về biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, Ninh Vân Bay cho biết sẽ tiếp tục triển khai chiến lược kinh doanh và marketing theo định hướng nâng cao hiệu quả khai thác, tối ưu doanh thu, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tại các khu nghỉ dưỡng.

Dự án Six Senses Ninh Van Bay. Ảnh: Ninh Vân Bay

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi và gói ưu đãi bán hàng, kết hợp cùng chuỗi sự kiện và lễ hội trong nước để thu hút thêm lượng khách du lịch nội địa.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng hoạt động tiếp thị tại các thị trường quốc tế trọng điểm, tận dụng xu hướng gia tăng các đường bay quốc tế đến Khánh Hòa và Lâm Đồng nhằm thu hút khách quốc tế đến các khu nghỉ dưỡng của công ty.

Ngoài ra, Ninh Vân Bay sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cải tạo phòng, hướng tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại trải nghiệm lưu trú ngày càng tốt hơn cho khách hàng.

Nói thêm về tình hình kinh doanh của Ninh Vân Bay, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần hợp nhất hone 297,4 tỷ đồng, tăng 25,9% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 69,4 tỷ đồng, tăng 68%.

Năm 2026, Ninh Vân Bay lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt gần 496,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 80,4 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 59,9% kế hoạch doanh thu thuần và 86,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Ninh Vân Bay giảm hơn 5,4 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 1.076,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 46,8% tổng tài sản với gần 503,4 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 114 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 476,9 tỷ đồng, giảm 9,5% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn 196,9 tỷ đồng, chiếm 41,3% tổng nợ.