Chứng khoán tuần qua: Cổ phiếu TAL và FRT bất ngờ “cháy hàng”, PNJ “dò đáy” 6 năm

Cổ phiếu TAL và FRT bất ngờ “cháy hàng”

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần (31/7) với diễn biến đầy bất ngờ khi áp lực chốt lời tăng vọt trong phiên chiều đã xóa sạch thành quả tăng điểm buổi sáng. Từ trạng thái hưng phấn với mức tăng hơn 13 điểm ngay đầu phiên, VN-Index bất ngờ lao dốc trong đợt khớp lệnh cuối, giảm gần 9 điểm khi dòng tiền bán áp đảo lực cầu.

Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh mạnh, TAL và FRT là hai cổ phiếu nổi bật khi đồng loạt tăng kịch trần và rơi vào trạng thái "trắng bên bán".

Cổ phiếu TAL của CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco tăng 6,97% lên 22.250 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 343.000 đơn vị. Đến cuối phiên, cổ phiếu vẫn còn dư mua giá trần khoảng 41.000 đơn vị.

Đây là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của TAL sau khi cổ phiếu này tăng 4,79% trong phiên 30/7. Động lực chính đến từ kết quả kinh doanh quý II/2026 bứt phá, khi doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 158 tỷ đồng, tăng hơn 320% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, cổ phiếu FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT cũng tăng trần 6,96% lên 124.400 đồng/cổ phiếu với gần 1,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Đáng chú ý, dư mua giá trần cuối phiên vẫn còn gần 1 triệu cổ phiếu.

Đà tăng của FRT được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý II tích cực. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 15.626 tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 450,5 tỷ đồng, tăng 186,5%. Theo doanh nghiệp, tăng trưởng đến từ sự đóng góp lớn của hai chuỗi FPT Long Châu và FPT Shop.

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Cổ phiếu PNJ "dò đáy" 6 năm

Phiên sáng 31/7, cổ phiếu PNJ chịu áp lực bán mạnh khi thị giá có thời điểm giảm hết biên độ về mốc 30.250 đồng/cp.

Tại vùng giá này, PNJ đã xuyên thủng mức đáy 30.750 đồng vừa thiết lập trong phiên 24/7, đồng thời lùi về mức thấp nhất trong gần 6 năm, kể từ cuối tháng 10/2020. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp theo đó bị kéo xuống quanh 15.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ vừa xuất hiện nhịp hồi ngắn vào đầu tuần. Sau bốn phiên giảm sàn liên tiếp, mã này bất ngờ tăng hết biên độ lên 32.900 đồng trong phiên 27/7. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy không duy trì được lâu khi thị giá nhanh chóng quay đầu và tiếp tục thiết lập vùng thấp mới.

So với mức hơn 63.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 7, PNJ đã mất hơn một nửa thị giá chỉ trong chưa đầy một tháng. Đà lao dốc bắt đầu sau sự cố pháp lý liên quan đến P-Lab, sau đó tiếp tục chịu sức ép từ lo ngại về niềm tin khách hàng và dòng tiền khi nhu cầu bán lại trang sức kim cương tăng đột biến.

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54 quỹ cùng "xuống tiền" gom một cổ phiếu ngân hàng

Theo báo cáo của FiinGroup, trong tháng 6/2026, các quỹ mở cổ phiếu đã quay trở lại giải ngân sau khi gia tăng tỷ trọng tiền mặt trong tháng trước. Có 21/37 quỹ ghi nhận giảm tỷ trọng tiền, cao hơn mức 18/37 quỹ của tháng 5, cho thấy tâm lý phòng thủ đã phần nào hạ nhiệt dù thị trường vẫn phân hóa và VN-Index giảm nhẹ.

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm ngân hàng tiếp tục là tâm điểm của dòng tiền khi ACB, OCB, BID và VCB đều được các quỹ mua ròng trong tháng 6. Trong đó, ACB nổi bật nhất với 54 quỹ tham gia mua. Lực cầu chủ yếu đến từ quỹ đóng VEIL (mua ròng 12,7 triệu cổ phiếu), quỹ mở VFMVSF (8,7 triệu cổ phiếu) và quỹ ETF DCVFMVN Diamond (5 triệu cổ phiếu).

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Loạt "cá mập" đã âm thầm làm một việc trước cú rơi hơn 200 điểm của VN-Index

Trong khi VN-Index giảm hơn 200 điểm trong tháng 7, dữ liệu mới công bố của FiinGroup cho thấy ngay từ tháng 6, nhiều quỹ đầu tư đã âm thầm quay trở lại giải ngân sau giai đoạn gia tăng nắm giữ tiền mặt.

Về danh mục, nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm đến của dòng tiền khi ACB, OCB, BID và VCB được các quỹ mua ròng trong tháng 6. Ở chiều ngược lại, HPG bị bán ròng mạnh nhất sau bốn tháng liên tiếp được gom mua. Lực bán chủ yếu đến từ quỹ PYN Elite cùng các ETF ngoại như Fubon FTSE Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF.

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Một “cá mập” thẳng tay cắt lỗ hơn nửa danh mục cổ phiếu

CTCP Thế Giới Số (Digiworld – mã DGW) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2026 với khoản mục chứng khoán kinh doanh thu hẹp đáng kể. Tại ngày 30/6, danh mục cổ phiếu chỉ còn giá trị hơn 300 tỷ so với mức 789,5 tỷ đồng hồi cuối quý 1.

Trong kỳ, Digiworld đã bán hết các khoản đầu tư vào TCB và VPB, đồng thời giảm tỷ trọng HPG. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp rót gần 200 tỷ đồng vào cổ phiếu KBC.

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Khối ngoại bán ròng 2.500 tỷ đồng tuần cuối tháng 7

Tuần qua, khối ngoại bán ròng 2.546 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.432 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 100 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 14 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VIC dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 453 tỷ đồng. Theo sau là VNM (361 tỷ đồng), HPG (335 tỷ đồng) và FPT (308 tỷ đồng). Các mã VCB (263 tỷ đồng), MSN (253 tỷ đồng), PNJ (249 tỷ đồng), MCH (181 tỷ đồng) và LPB (168 tỷ đồng) cũng được khối ngoại mua ròng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, TCB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 377 tỷ đồng. Xếp tiếp theo là VHM (-362 tỷ đồng), VPB (-279 tỷ đồng), VIX (-243 tỷ đồng), ACB (-209 tỷ đồng) và NVL (-208 tỷ đồng).

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