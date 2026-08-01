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Xuất hiện DN có doanh thu vượt xa Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines,… nhưng báo lỗ

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Xuất hiện DN có doanh thu vượt xa Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines,… nhưng báo lỗ

Doanh thu tăng đột biến lên cao kỷ lục nhưng doanh nghiệp này lại báo lỗ quý 2 vừa qua, lần đầu kể từ quý 3/2022.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2026, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil – mã OIL) ghi nhận doanh thu cao kỷ lục lên đến hơn 90.000 tỷ đồng, tăng đột biến 125% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đưa PV Oil trở thành doanh nghiệp có doanh thu lớn thứ 3 sàn chứng khoán trong quý vừa qua, chỉ sau PetrolimexVingroup.

Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng đột biến cùng các chi phí phát sinh trong kỳ tăng cao đã khiến doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu này lỗ sau thuế hơn 95 tỷ đồng quý 2 vừa qua, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 206 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên PV Oil báo lỗ trong gần 4 năm, kể từ quý 3/2022.

Theo giải trình, trong quý 2/2026, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty chịu ảnh hưởng bất lợi do diễn biến tăng mạnh của giá dầu thế giới.

Giá dầu Brent DTD trung bình quý 2/2026 đạt 104,5 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước và tăng 30% so với quý 1/2026, trung bình 6 tháng đầu năm 2026 đạt 92,6 USD/thùng, tăng 29% so với cùng kỳ và 34% so với trung bình năm 2025.

Trung bình giá các sản phẩm xăng cũng tăng từ 34% - 36%, giá sản phẩm dầu tăng 58% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến trên làm giá nhập khẩu và giá vốn hàng bán tăng cao hơn tốc độ tăng doanh thu.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PV Oil ghi nhận doanh thu đạt gần 135.000 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên sàn chứng khoán, con số này chỉ thấp hơn doanh thu của Petrolimex, Vingroup và vượt xa loạt tên tuổi khác như Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines, Masan, Vinamilk,…

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của PV Oil ở mức hơn 49.200 tỷ đồng, tăng 3.600 tỷ so với đầu năm. Sự gia tăng chủ yếu đến từ hàng tồn kho với giá trị tại ngày 30/6 ở mức gần 5.700 tỷ đồng (đã bao gồm trích lập dự phòng giảm giá 232 tỷ đồng), gấp đôi so với thời điểm đầu năm nhưng đã thấp hơn kỷ lục hơn 11.000 tỷ hồi cuối quý 1 năm nay.

Hà Linh

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