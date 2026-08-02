Tháng 7 sóng gió của PNJ: Hơn 16.400 tỷ đồng vốn hóa đã bốc hơi

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố với khoản lỗ sau thuế 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp lãi gần 437 tỷ đồng. Đây là quý lỗ lớn nhất sau 18 năm, kể từ khi PNJ bắt đầu công bố báo cáo tài chính - quý 3/2008.

Tuy nhiên, việc thua lỗ không phải do sự suy giảm hoạt động kinh doanh cốt lõi, mà đến từ một diễn biến lần đầu xuất hiện trên thị trường kim cương.

Cú rơi tháng 7 của cổ phiếu PNJ

Phản ứng ngay lập tức sau thông tin buôn lậu 28.000 viên kim cương được công bố, trong đó có nguyên Giám đốc P-Lab bị khởi tố, cổ phiếu của PNJ liên tục giảm và đã mất hơn một nửa giá trị.

Theo PNJ, sau ngày 2/7 - thời điểm cơ quan chức năng công bố thông tin liên quan vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương và khởi tố nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab, công ty thành viên của PNJ) - lượng khách hàng bán lại trang sức kim cương và kim cương rời cho doanh nghiệp tăng mạnh.

Từ đầu tháng 7 đến ngày 29/7 (thời điểm phát hành báo cáo tài chính), PNJ ước tính giá trị hàng mua lại vượt 7.000 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp phải trích lập dự phòng gần 865,5 tỷ đồng.

Khoản dự phòng quy mô lớn cùng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 5,2 lần, lên gần 1.063 tỷ đồng, là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận âm.

Doanh nghiệp cho rằng việc chủ động trích lập dự phòng theo nguyên tắc thận trọng, không phản ánh sự suy giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ đã có một tháng biến động dữ dội, hứng chịu cú rơi chưa từng có gần như suốt tháng 7.

Từ mức mức 63.100 đồng/cổ phiếu đóng cửa phiên giao dịch 2/7, cổ phiếu PNJ giảm liên tục, bắt đầu từ ngày 3/7 và kết phiên 31/7, đóng cửa chỉ còn 31.000 đồng, mất 50,87% giá trị.

Trong đó, ngay phiên 3/7, thị trường đã phản ứng ngay với thông tin vụ buôn lậu kim cương. Cổ phiếu PNJ giảm sàn, mất 6,97%, từ 63.100 đồng/cổ phiếu rớt xuống 58.700 đồng/cổ phiếu, với hơn 10,7 triệu cổ phiếu dư bán. Tiếp tục 2 phiên kế tiếp giảm sàn sau đó, xuống mức 50.800 đồng, cổ phiếu PNJ mất 19,5% thị giá chỉ trong 3 phiên giao dịch.

Một tháng sóng gió của PNJ.

Vốn hóa doanh nghiệp từ 32.290 tỷ đồng cuối ngày 2/7 đến cuối ngày 31/7 chỉ còn khoảng 15.863 tỷ đồng. Tức chỉ trong 1 tháng, PNJ đã bị bốc hơi 16.4270 tỷ đồng vốn hóa.

Cổ phiếu PNJ từng ghi nhận mức giá cao nhất trong lịch sử kể từ khi doanh nghiệp niêm yết, là khoảng 127.000 đồng/cổ phiếu, vào ngày 30/1/2026. Đưa giá trị vốn hóa đạt hơn 43.300 tỷ đồng (tương đương 1,64 tỷ USD). Nếu so với đỉnh này, cổ phiếu PNJ hiện mất khoảng 75% thị giá, vốn hóa mất khoảng 1 tỷ USD.

Triển vọng mảng kinh doanh cốt lõi vẫn tích cực

PNJ đang một mặt phải ứng phó với cuộc khủng hoảng niềm tin khách hàng, một mặt phải đối diện với bài toán về vốn lưu động trong những tháng cuối năm.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 21.018 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ở mức 7.105 tỷ đồng, gồm gần 3.989 tỷ đồng vay ngắn hạn từ các ngân hàng thương mại và phần lớn các khoản vay có thời điểm đáo hạn trong tháng 8-9 tới.

Tại thời điểm ngày 30/6, PNJ có số lượng hàng tồn kho 4.361 tỷ đồng, được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Hàng tồn kho chủ yếu là thành phẩm trang sức; hàng mua về bán lại; vàng, bạc, đá quý thô...

Ban lãnh đạo PNJ khẳng định doanh nghiệp vẫn đủ nguồn lực tài chính để xử lý các biến động hiện nay và tiếp tục thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng.

PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng mua lại sản phẩm của khách.

Dù công bố chi hơn 7.000 tỷ đồng để mua lại sản phẩm trong tháng 7, nhưng báo cáo tài chính vừa công bố doanh nghiệp cho biết với kim cương, giá trị mua lại chỉ chiếm khoảng 30% phần còn lại là trang sức các loại và vàng miếng.

Để giảm áp lực thanh khoản, từ ngày 21/7, PNJ điều chỉnh chính sách thu đổi. Khách hàng có thể nhận tiền theo lộ trình 120 ngày, chia thành 5 đợt, hoặc chuyển đổi sang sản phẩm khác trong hệ thống.

Theo Ban Điều hành PNJ, vụ việc liên quan đến kim cương có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong quý III và 6 tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, mức độ tác động sẽ được doanh nghiệp tiếp tục theo dõi, đánh giá và ghi nhận trên cơ sở diễn biến thực tế.

Riêng với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2026, Ban Điều hành sẽ tiếp tục cập nhật và đánh giá các yếu tố thị trường, để có các quyết định phù hợp trong trường hợp điều kiện kinh doanh có thay đổi.

Trả lời câu hỏi khi nào hoạt động kinh doanh kỳ vọng phục hồi, PNJ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá hiệu quả của các giải pháp đang triển khai, và chủ động điều chỉnh.

Nhận định triển vọng các mảng kinh doanh cốt lõi vẫn tích cực, doanh nghiệp tiếp tục tập trung phát triển các động lực tăng trưởng bền vững thông qua việc mở rộng tệp khách hàng, gia tăng mức chi tiêu của khách hiện hữu và nâng cao hiệu quả khai thác đa kênh...

Theo PNJ, trong tổng số sản phẩm khách bán lại, có khoảng 30% là kim cương, còn lại là trang sức các loại và vàng miếng...

PNJ tin tưởng nhu cầu tiêu dùng trang sức vẫn sẽ được hỗ trợ bởi xu hướng làm đẹp, nhu cầu quà tặng và các sự kiện lớn trong những tháng cuối năm.

Công ty cũng tiếp tục tối ưu chi phí vận hành, quản trị chặt chẽ nguồn vốn, thanh khoản và ưu tiên nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong mùa cao điểm cuối năm.