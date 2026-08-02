Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ nặng

| | Thị trường chứng khoán

Sáng nay (2/8), giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 141 triệu đồng/lượng. Dù thị trường không còn những phiên giảm sốc như trước, nhưng nhà đầu tư mua vàng trong ngắn hạn vẫn chịu thua lỗ đáng kể, do giá đi xuống và khoảng cách giữa giá mua - bán vẫn duy trì ở mức rất cao.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137-141 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi so với sáng qua. So với đầu tuần, giá bán đã giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch mua vào - bán ra ở mức cao 4 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa với việc một người mua vàng miếng SJC ở đầu tuần, nếu bán ra ngay vào thời điểm hiện tại sẽ "lỗ kép" 6 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng nhẫn giảm khoảng 2-2,5 triệu đồng/lượng. Hiện vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI và Phú Quý giao dịch quanh 137-141 triệu đồng/lượng.

Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ nặng- Ảnh 1.

Nhà đầu tư vàng lỗ nặng trong vòng 1 tuần qua (ảnh: Như Ý).

Diễn biến này cho thấy đầu tư vàng trong ngắn hạn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ cần giá vàng điều chỉnh nhẹ, nhà đầu tư đã phải gánh khoản lỗ lớn do mức chênh lệch mua - bán vẫn neo ở ngưỡng cao. Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động theo các thông tin về chính sách tiền tệ và diễn biến kinh tế toàn cầu, việc "lướt sóng" vàng gần như không còn nhiều cơ hội sinh lời.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng với chiến lược mua bán ngắn hạn. Ngoài xu hướng giá thế giới, vàng trong nước còn chịu tác động từ yếu tố cung - cầu và mức chênh lệch mua - bán do doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết. Vì vậy, ngay cả khi giá vàng không giảm sâu, người mua vẫn có thể thua lỗ nếu bán ra trong thời gian ngắn.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.338 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.090 - 26.470 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.250 - 26.280 đồng/USD (mua - bán), thấp hơn giá bán trong hệ thống ngân hàng.

Theo Ngọc Mai

Tiền Phong

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 8: Vinhomes "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 100%

Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 8: Vinhomes "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 100% Nổi bật

Xuất hiện DN có doanh thu vượt xa Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines,… nhưng báo lỗ

Xuất hiện DN có doanh thu vượt xa Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines,… nhưng báo lỗ Nổi bật

Taseco Land ‘rót’ 220 tỷ đồng góp vốn thành lập công ty tại Ninh Bình

Taseco Land ‘rót’ 220 tỷ đồng góp vốn thành lập công ty tại Ninh Bình

10:44 , 02/08/2026
Tháng 7 sóng gió của PNJ: Hơn 16.400 tỷ đồng vốn hóa đã bốc hơi

Tháng 7 sóng gió của PNJ: Hơn 16.400 tỷ đồng vốn hóa đã bốc hơi

10:43 , 02/08/2026
Ninh Vân Bay lên lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Ninh Vân Bay lên lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

10:43 , 02/08/2026
Chứng khoán tuần qua: Cổ phiếu TAL và FRT bất ngờ “cháy hàng”, PNJ “dò đáy” 6 năm

Chứng khoán tuần qua: Cổ phiếu TAL và FRT bất ngờ “cháy hàng”, PNJ “dò đáy” 6 năm

00:15 , 02/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên