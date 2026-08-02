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Loạt dược sĩ tại một công ty trên sàn chứng khoán bị “tuýt còi”

| | Thị trường chứng khoán

Loạt dược sĩ tại một công ty trên sàn chứng khoán bị “tuýt còi”

Mỗi cá nhân bị phạt 4 triệu đồng, đồng thời bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược.

Thông tin từ An ninh thủ đô, Cục Quản lý Dược vừa ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 dược sĩ do chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm.

Cục Quản lý dược cho biết, 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các ông, bà sau:

Bà Võ Thị Tường Khanh, dược sĩ phụ trách chuyên môn về đảm bảo chất lượng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại địa điểm kinh doanh Nhà máy sản xuất nang Gelatin cứng rỗng;

Bà Võ Thị Thu Trang, dược sĩ phụ trách chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn nguyên liệu làm thuốc (vỏ nang gelatin cứng rỗng) tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long - Nhà máy sản xuất nang Gelatin cứng rỗng;

Bà Trương Trần Trang, dược sĩ phụ trách chuyên môn về dược của cơ sở của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại địa điểm kinh doanh Nhà máy sản xuất nang Gelatin cứng rỗng;

Bà Trần Thị Thùy Trang, dược sĩ phụ trách chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long - Nhà máy sản xuất dược phẩm;

Bà Trần Thị Nguyên, dược sĩ phụ trách đảm bảo chất lượng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

Ông Nguyễn Mạnh Phú, dược sĩ phụ trách đảm bảo chất lượng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Theo các quyết định, lý do những cá nhân này bị xử phạt do chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

Với vi phạm này, mỗi cá nhân bị phạt 4 triệu đồng, đồng thời bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.

Ngọc Ly

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