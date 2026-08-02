Một cổ phiếu "quốc dân" bất ngờ bị 19 quỹ cùng "xả hàng"

Theo báo cáo của FiinGroup, các quỹ mở cổ phiếu đã có dấu hiệu tăng giải ngân trở lại trong tháng 6/2026 sau khi nâng tỷ trọng tiền mặt ở tháng trước. Có 21/37 quỹ giảm tỷ trọng tiền mặt, cao hơn mức 18/37 quỹ của tháng 5, cho thấy tâm lý phòng thủ đã phần nào hạ nhiệt dù VN-Index vẫn điều chỉnh nhẹ và diễn biến thị trường còn phân hóa.

Đáng chú ý, phần lớn các quỹ mở có quy mô tài sản ròng (NAV) từ 1.600-8.800 tỷ đồng đều giảm lượng tiền mặt nắm giữ. Một số quỹ thuộc VinaCapital tiếp tục duy trì trạng thái hút ròng và nhanh chóng đưa dòng vốn mới vào giải ngân thay vì để ở trạng thái tiền mặt.

Trái ngược với xu hướng giải ngân chung, HPG của Hoà Phát là cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh nhất từ các quỹ trong tháng 6, sau bốn tháng liên tiếp được mua ròng.

Theo thống kê của FiinGroup, có 19 quỹ đồng loạt giảm tỷ trọng tại cổ phiếu này. Áp lực bán chủ yếu đến từ quỹ ngoại PYN Elite khi bán khoảng 9,4 triệu cổ phiếu, tương đương gần 69% lượng HPG quỹ này mua vào trong tháng trước. Bên cạnh đó, hai quỹ ETF ngoại là Fubon FTSE Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF cũng nằm trong nhóm bán ròng đáng chú ý.

Không chỉ HPG, nhóm bất động sản cũng ghi nhận lực bán khá mạnh, trong đó nổi bật là NVL và VHM. Riêng với NVL, giao dịch bán chủ yếu đến từ quỹ mở DCDS với khoảng 6 triệu cổ phiếu và VNDAF với khoảng 2,3 triệu cổ phiếu.

Ở nhóm chứng khoán, SHS và VIX tiếp tục nằm trong danh sách bị giảm tỷ trọng. Đáng chú ý, PYN Elite đã bán ròng SHS tháng thứ hai liên tiếp, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu từ 5,2% xuống còn 4,8% vào cuối tháng 6.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền của các quỹ tiếp tục tập trung vào nhóm ngân hàng. ACB là cái tên nổi bật nhất khi được 54 quỹ mua ròng trong tháng 6.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, các quỹ cổ phiếu bị rút ròng gần 13.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 42% tổng giá trị rút ròng của cả năm 2025. Áp lực rút vốn chủ yếu đến từ nhóm quỹ đóng, đặc biệt là VEIL, trong khi các quỹ ETF cũng tiếp tục ghi nhận dòng vốn rút ra.

Theo đánh giá của FiinGroup, việc áp lực rút vốn giảm trong quý II và riêng tháng 6 chưa đủ để khẳng định xu hướng đã đảo chiều. Dòng vốn toàn cầu vẫn có xu hướng rút khỏi các thị trường cận biên và mới nổi quy mô nhỏ, trong khi chương trình mua lại chứng chỉ quỹ của VEIL cùng kỳ đánh giá nâng hạng của FTSE Russell vào tháng 9/2026 có thể tiếp tục khiến dòng vốn tại nhóm quỹ đóng và ETF biến động trong quý III.