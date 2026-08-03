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Loạt cổ phiếu thăng hoa, VN-Index tăng hơn 27 điểm

| | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán quay lại trạng thái hưng phấn mạnh mẽ trong phiên đầu tuần với hàng loạt cổ phiếu tăng trần, chỉ số VN-Index hồi phục mạnh.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 3/8, thị trường chứng khoán ngập trong sắc xanh, VN-Index hồi phục sau phiên điều chỉnh nhẹ vào cuối tuần trước.

Ảnh minh họa: tinnhanhchungchoan

Đà tăng tiếp tục được nới rộng khi nhóm cổ phiếu trụ cột như ngân hàng, chứng khoán, thép đua nhau tăng mạnh. Sau khoảng 2 giờ giao dịch, chỉ số VN-Index tăng hơn 16 điểm với số mã tăng gấp đôi số mã giảm.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 20,17 điểm (+1,16%), lên 1.755,95 điểm. Toàn sàn HoSE có 207 mã tăng và 97 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 314 triệu đơn vị, giá trị 8.092 tỷ đồng.

Chỉ số VN30-Index tăng 31 điểm khi có tới 22 mã tăng và chỉ còn 5 mã giảm.

Sau giờ nghỉ trưa, VN-Index nới rộng đà tăng lên gần 28 điểm với hơn 420 cổ phiếu giữ sắc xanh. Đáng chú ý, hàng loạt cổ phiếu đồng loạt tăng trần như FPT, FRT, PNJ...

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số VN-Index tăng 27,06 điểm (+1,56%) lên 1.762,84 điểm. Toàn sàn HoSE có 257 mã tăng (12 mã tăng trần), 76 mã giảm và 43 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 770 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt hơn 19.000 tỷ đồng.

Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường, lan tỏa trên nhiều nhóm ngành như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán...

Nhiều cổ phiếu đồng loạt bứt phá, trong đó nổi bật là FPT (tăng trần 6,86%), PNJ (tăng trần 6,94%), MBB (tăng 6,67%), SSI (tăng 4,25%), CII (tăng 6,49%)...

Các mã tăng từ 3-5% như: HPG tăng 3,92%, SHB tăng 3,48%, SSI tăng 4,25%, TCB tăng 3,45%, GEX tăng 3,78%, VIX tăng 3,08%, MBB tăng 6,67%, MWG tăng 3,72%, CTG tăng 3,25%.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 2,96% (8,03 điểm) lên 279,28 điểm. Toàn sàn có 91 mã tăng, 52 mã giảm và 57 mã đứng giá.

Chỉ số UPCoM-Index cũng tăng 0,06% (0,08 điểm) lên 126,67 điểm.

Điểm nhấn bùng nổ trong phiên hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài. Khối này có phiên mua ròng 1.000 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các mã được mua nhiều là FPT, HPG, VCB, MBB...

Tuy nhiên, thanh khoản chưa cao do bên bán xả hàng ít. Tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt trên 20.000 tỷ đồng.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

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