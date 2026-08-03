Một thế lực bất ngờ tung hơn nửa nghìn tỷ "gom hàng" trong phiên đầu tháng

Thị trường đã có phiên giao dịch khởi đầu tháng 8/2026 tăng điểm tích cực. Chỉ số chính tăng điểm đầu phiên, rung lắc và tiếp tục tăng điểm tốt, thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện. Kết phiên VN-Index tăng 27,06 điểm (+1,56%) lên mức 1.762,84 điểm. Giao dịch khối ngoại là điểm tích cực khi mua ròng mạnh tay hơn 1.020 tỷ đồng trên toàn thị trường

Tự doanh CTCK mua ròng 545 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị 105 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (66 tỷ đồng), TCB (50 tỷ đồng), FPT (47 tỷ đồng), VIC (37 tỷ đồng), VNM (35 tỷ đồng), VHM (29 tỷ đồng), ACB (27 tỷ đồng), MSN (21 tỷ đồng) và LPB (21 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, BID là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 10 tỷ đồng, tiếp theo là FRT (8 tỷ đồng), HHV (7 tỷ đồng), BSR (6 tỷ đồng), VTP và VIX cùng bị bán ròng 5 tỷ đồng, BMP (4 tỷ đồng), GEX và CTD cùng ở mức 3 tỷ đồng, trong khi E1VFVN30 ghi nhận giá trị bán ròng 2 tỷ đồng.