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Khối ngoại mua ròng đột biến hơn nghìn tỷ trong ngày VN-Index tăng 27 điểm, cổ phiếu nào được "gom" mạnh nhất?

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại mua ròng đột biến hơn nghìn tỷ trong ngày VN-Index tăng 27 điểm, cổ phiếu nào được "gom" mạnh nhất?

Ở chiều ngược lại, NLG bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 115 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tuần mới đầy khởi sắc. Đà tăng được lan tỏa vào phiên chiều, qua đó giúp VN-Index đóng cửa phiên 3/8 với mức tăng 27 điểm lên vùng 1.763 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 16.430 tỷ đồng.

﻿Giao dịch khối ngoại là điểm tích cực khi mua ròng mạnh tay hơn 1.020 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng mạnh tay 1.061 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị khoảng 524 tỷ đồng. Xếp sau là HPG với 283 tỷ đồng, VCB 136 tỷ đồng, MBB 89 tỷ đồng và FRT 89 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, NLG bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 115 tỷ đồng, tiếp đến là STB và TCB cùng hơn 71 tỷ đồng, VPB 57 tỷ đồng và TCX 51 tỷ đồng.﻿

Khối ngoại mua ròng đột biến hơn nghìn tỷ trong ngày VN-Index tăng 27 điểm, cổ phiếu nào được "gom" mạnh nhất?- Ảnh 1.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 19 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 7,8 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về PSI với 0,2 tỷ đồng, DXP và NRC cùng 0,1 tỷ đồng, trong khi DTD được mua ròng với giá trị không đáng kể.

Chiều bán ròng tập trung tại IDC với 12,4 tỷ đồng, theo sau là CEO 4,7 tỷ đồng, SHS 2,6 tỷ đồng, VC3 1,9 tỷ đồng và TNG 1,8 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng đột biến hơn nghìn tỷ trong ngày VN-Index tăng 27 điểm, cổ phiếu nào được "gom" mạnh nhất?- Ảnh 2.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 19 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất TIN với khoảng 2,4 tỷ đồng, tiếp đến là F88 0,9 tỷ đồng, MML 0,4 tỷ đồng, HNG 0,3 tỷ đồng và CMF 0,2 tỷ đồng.

Ở chiều bán, ACV đứng đầu với giá trị 10,1 tỷ đồng, theo sau là ABB 8,9 tỷ đồng, QNS 2,5 tỷ đồng, PHP 2 tỷ đồng và SBS 0,4 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng đột biến hơn nghìn tỷ trong ngày VN-Index tăng 27 điểm, cổ phiếu nào được "gom" mạnh nhất?- Ảnh 3.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trườngnh

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