Chứng khoán Rồng Việt công bố Báo cáo Phát triển bền vững 2025

Những bước tiến trên hành trình phát triển bền vững

Với chủ đề "Nâng tầm nội lực - Khẳng định vị thế của Rồng Việt trên hành trình Phát triển bền vững", Báo cáo Phát triển bền vững năm 2025 đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển hóa các cam kết ESG thành mục tiêu, chính sách và chương trình hành động cụ thể.

Với đặc thù của lĩnh vực tài chính – chứng khoán, niềm tin và uy tín là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển và trường tồn. Chính vì vậy, trong ba trụ cột ESG, Rồng Việt xác định Quản trị (G) là yếu tố quan trọng nhất, định hình nguyên tắc cho mọi hoạt động – là nền tảng cốt lõi để các mục tiêu về Môi trường (E) và Xã hội (S) được triển khai nhất quán, có kiểm soát và có thể đo lường.

Trên nền tảng đó, Chiến lược Phát triển bền vững của Rồng Việt được xây dựng kế thừa nền tảng quản trị vững chắc, chủ động gắn kết các bên liên quan và đánh giá toàn diện các lĩnh vực trọng yếu trong ESG. Công ty đã xác lập Chiến lược Phát triển bền vững đến năm 2030 cùng các mục tiêu, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai một cách dài hạn, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung.

Cụ thể hóa chiến lược này, Rồng Việt là một trong những công ty chứng khoán tiên phong chuẩn hóa mô hình quản trị ESG, ban hành Khung thực hành tích hợp phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Tham khảo các chuẩn mực báo cáo quốc tế GRI, SASB, IFRS/ISSB, Khung thực hành ESG của Rồng Việt đánh giá toàn diện 04 yếu tố cốt lõi: Quản trị, Chiến lược, Quản lý rủi ro, và Chỉ số đo lường cho từng mảng nghiệp vụ.

Những dấu ấn nổi bật trên cả ba trụ cột E-S-G

Bên cạnh việc xây dựng chiến lược và khung thực hành dài hạn, Rồng Việt đã từng bước chuyển hóa các mục tiêu ESG thành những hoạt động và chương trình cụ thể. Báo cáo Phát triển bền vững 2025 của Rồng Việt ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý trên cả ba trụ cột Môi trường, Xã hội và Quản trị.

Về Quản trị, khép lại giai đoạn đầu của chiến lược chuyển đổi số toàn diện 05 năm (2021–2025), Rồng Việt đã hoàn thành 19/30 dự án trọng điểm và đang tăng tốc triển khai các hạng mục còn lại. Nhiều dự án cốt lõi đã được đưa vào vận hành thành công trong năm 2025 như: chuyển đổi sang hệ thống giao dịch KRX, ra mắt website dành cho nhà đầu tư nước ngoài, hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC). Song song đó, các nền tảng số iDragon, smartDragon và hiDragon liên tục được nâng cấp, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính – đầu tư trên nền tảng công nghệ cao. Đây là nền tảng công nghệ và vận hành để Rồng Việt kiểm soát rủi ro và minh bạch hóa hoạt động, đúng với vai trò trọng tâm của Quản trị trong chiến lược PTBV của Công ty.

Về Xã hội, Rồng Việt đã dành hơn 4,05 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng trong năm 2025, đồng thời nâng Quỹ thiện nguyện lên lũy kế gần 5,3 tỷ đồng. Công ty đã triển khai và đồng hành nhiều hoạt động ý nghĩa xoay quanh các mục tiêu giáo dục về tài chính, đầu tư cho thế hệ trẻ, các chương trình sự kiện chuyên môn của ngành nhằm kiến tạo và gắn kết hệ sinh thái tài chính. Bên cạnh đó, Rồng Việt tiếp tục thực hiện các chương trình an sinh xã hội, cải thiện đời sống địa phương, kịp thời chung tay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Về Môi trường, Rồng Việt tiếp tục nỗ lực giảm phát thải và đồng hành cùng mục tiêu Net Zero của quốc gia vào năm 2050 thông qua các giải pháp mô hình văn phòng xanh (tiết kiệm điện năng, giảm tiêu thụ giấy) và tối ưu vận hành bằng chuyển đổi số. Bên cạnh đó, chương trình "Rồng Việt – Vì một Việt Nam xanh" qua 2 năm tổ chức bước đầu ghi nhận kết quả tích cực và nhận được sự hưởng ứng, chia sẻ từ chính quyền địa phương, cư dân và du khách.

Ra mắt trang thông tin về Phát triển bền vững

Song song với việc phát hành Báo cáo Phát triển bền vững lần thứ hai, Rồng Việt cũng đã chính thức ra mắt Trang Phát triển bền vững tại website Công ty.

Đây là không gian hệ thống hóa các thông tin về chiến lược, hành trình phát triển bền vững và cung cấp các báo cáo, dữ liệu và chỉ số ESG hữu ích, giúp Khách hàng, Cổ đông, Nhà đầu tư, Người lao động và các Bên liên quan dễ dàng tiếp cận, theo dõi hoạt động phát triển bền vững của Rồng Việt. Trang thông tin là một bước tiến quan trọng, khẳng định chiến lược phát triển bền vững dài hạn và cam kết của Rồng Việt trong việc trở thành một định chế tài chính hoạt động với nền tảng minh bạch, kỷ luật và trách nhiệm.

Dấu ấn quản trị và vị thế tiên phong trong phát triển bền vững

Những nỗ lực trong việc thực thi chiến lược phát triển bền vững của Rồng Việt đã được ghi nhận bởi nhiều thành tích, giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) năm 2025, Rồng Việt vinh dự nhận Giải Tiến bộ vượt trội ở hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững (Nhóm ngành Tài chính) ngay ở lần phát hành báo cáo riêng đầu tiên. Công ty cũng có năm thứ hai liên tiếp được VLCA vinh danh Top 10 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất – Nhóm vốn hóa vừa.

Ông Đinh Công Minh - Giám đốc Điều hành kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Rồng Việt đón nhận giải thưởng

Trước đó, Rồng Việt vinh dự là một trong hai công ty chứng khoán dẫn đầu về thực hành ESG trong kỳ đánh giá năm 2024 thuộc khuôn khổ Dự án chấm điểm của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB). Tại Giải thưởng HR Asia 2026, Rồng Việt cũng lần đầu tiên đạt danh hiệu "Môi trường làm việc bền vững" (Sustainable Workplace), đồng thời có năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".

Các dấu ấn trên không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán mà còn là động lực để Rồng Việt kiên định với chiến lược phát triển bền vững dài hạn trên nền tảng minh bạch, kỷ luật và trách nhiệm.

Truy cập trang thông tin Phát triển bền vững và đọc báo cáo Phát triển bền vững 2025 của Rồng Việt tại đây.