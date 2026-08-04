Honda ra mắt xe tay ga mang thiết kế cổ điển giống Vespa, bình xăng dung tích lớn 8,2 lít

Mới đây, mẫu xe tay ga mới Honda NS150LA đã được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc với hai phiên bản Youth Edition và Pro, mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp hoài cổ vượt thời gian và hàng loạt trang bị công nghệ an toàn tiên tiến nhất hiện nay.

Điểm nhấn nổi bật nhất của Honda NS150LA chính là ngôn ngữ thiết kế Neo-Retro độc đáo, được thể hiện qua những đường cong mềm mại và tinh tế trên thân xe. Hãng xe Nhật Bản đã khéo léo đưa cảm hứng từ những chiếc máy cassette của thập niên 1980-1990 vào tổng thể ngoại hình. Thiết kế này khiến nhiều người nghĩ ngay đến mẫu xe Vespa kinh điển.

Cụm đèn chiếu sáng projector và đèn hậu được tạo hình mô phỏng theo đầu băng cassette đang quay, kết hợp cùng các chi tiết mạ crôm phía trước gợi nhớ đến hình ảnh lưới loa cổ điển. Sự phá cách táo bạo này mang lại cho chiếc xe một diện mạo khác biệt hoàn toàn so với các mẫu scooter truyền thống. Honda cũng rất tinh tế khi thiết kế chiều cao yên xe chỉ ở mức 740 mm kết hợp cùng khoảng sáng gầm 134 mm và sàn để chân phẳng rộng rãi, giúp người lái dễ dàng chống chân và có tư thế ngồi cực kỳ thoải mái khi len lỏi qua những con phố đông đúc.

Ẩn dưới vẻ ngoài lãng mạn là khối động cơ eSP+ tiên tiến dung tích 150cc, được tinh chỉnh lại từ nền tảng động cơ 160cc 4 van quen thuộc của hãng. Cỗ máy xi-lanh đơn làm mát bằng dung dịch này sản sinh công suất tối đa lên tới 15,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm, mang đến những cú bứt tốc mượt mà trên đường phố với vận tốc tối đa có thể đạt 107 km/h.

Nhờ việc tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, tính năng ngắt động cơ tạm thời Idling Stop và bộ đề ACG Silent Start, xe không chỉ vận hành êm ái mà còn tối ưu hóa lượng nhiên liệu tiêu thụ. Cụ thể, xe chỉ tốn khoảng 2,3 lít cho 100 km di chuyển. Với bình xăng dung tích lớn 8,2 lít được trang bị sẵn, người dùng hoàn toàn có thể tự tin thực hiện những hành trình dài lên đến 356 km sau mỗi lần đổ đầy bình.

Honda NS150LA biến mỗi chuyến đi thành một trải nghiệm công nghệ thực thụ khi trang bị màn hình TFT màu sắc nét tích hợp hệ thống T-BOX tiên tiến. Màn hình này hỗ trợ kết nối mạng 4G, Bluetooth hai kênh, cho phép phản chiếu trực tiếp màn hình điện thoại thông minh, và chìa khóa thông minh Smartkey nhận diện cự ly gần. Hệ thống an toàn trên xe cũng được đầu tư rất mạnh tay nhằm bảo vệ tối đa cho người lái. Các công nghệ nổi bật có thể kể đến như hệ thống phanh chống bó cứng ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, cảm biến giám sát áp suất lốp TPMS và công tắc ngắt động cơ tự động khi hạ chân chống.

Nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, Honda chia mẫu xe này thành hai định hướng rõ rệt. Phiên bản Pro cao cấp mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất với phanh đĩa trước sau, kính chắn gió thể thao và khả năng hiển thị hình ảnh từ camera hành trình ngay trên đồng hồ trung tâm. Trong khi đó, phiên bản Youth Edition lại là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích sự gọn nhẹ và tối ưu chi phí, sử dụng phanh tang trống phía sau để giảm trọng lượng tổng thể xuống chỉ còn 137 kg, giúp việc xoay sở trong không gian hẹp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.