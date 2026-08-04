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Kuwait tăng mạnh sản lượng dầu trong tháng 7, trong bối cảnh OPEC+ tiếp tục hoàn tất lộ trình đảo ngược các đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện được triển khai từ năm 2023 nhằm hỗ trợ thị trường.

Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, sản lượng dầu thô của Kuwait trong tháng 7 đạt khoảng 1,971 triệu thùng/ngày, tăng đáng kể so với mức 1,65 triệu thùng/ngày của tháng 6 và cao hơn nhiều so với khoảng 580.000 thùng/ngày ghi nhận trong tháng 5.

Diễn biến này phù hợp với kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+. Tại cuộc họp mới nhất, liên minh đã quyết định nâng mục tiêu sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 9, qua đó hoàn tất việc dỡ bỏ các đợt cắt giảm tự nguyện được thống nhất từ năm 2023 để cân bằng thị trường dầu mỏ.

Việc Kuwait gia tăng sản lượng cũng củng cố các dấu hiệu cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Vịnh Ba Tư đang dần được nối lại, dù lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước khi xung đột bùng phát. Điều này được cho là sẽ tiếp tục tạo áp lực giảm giá đối với thị trường dầu trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, quá trình khôi phục sản lượng của OPEC+ vẫn đối mặt với nhiều trở ngại từ tình hình an ninh khu vực. Mặc dù liên minh đã từng bước nới lỏng các hạn chế sản xuất từ mùa xuân, việc gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz khiến nhiều quốc gia thành viên chưa thể hiện thực hóa đầy đủ các hạn ngạch mới. Theo kế hoạch, đến tháng 9, OPEC+ sẽ sản xuất nhiều hơn khoảng 1,65 triệu thùng/ngày so với mức cắt giảm của năm 2023, song mục tiêu này được đánh giá là khó đạt được nếu các rủi ro vận tải chưa được giải quyết.

Saudi Arabia là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng rõ nét từ các bất ổn hàng hải. Nước này đã hai lần phải điều chỉnh tuyến xuất khẩu dầu, trước tiên chuyển hướng từ eo biển Hormuz sang tuyến Bab el-Mandeb trên Biển Đỏ, sau đó tiếp tục thay đổi lộ trình.

Trong khi đó, Kazakhstan cũng gặp nhiều khó khăn trong việc gia tăng sản lượng. Căng thẳng tại khu vực cảng Novorossiysk của Nga – cửa ngõ xử lý khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan – đã nhiều lần làm gián đoạn hoạt động của hệ thống đường ống Caspian Pipeline Consortium (CPC). Hệ quả là sản lượng dầu của Kazakhstan giảm xuống còn khoảng 1 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 7, thấp hơn nhiều so với mức trên 2 triệu thùng/ngày ghi nhận trong tháng 6.

Những diễn biến trên cho thấy, dù OPEC+ đang từng bước khôi phục nguồn cung theo đúng lộ trình đã đề ra, khả năng gia tăng sản lượng thực tế của nhiều quốc gia thành viên vẫn phụ thuộc đáng kể vào tình hình an ninh và hoạt động vận tải tại các tuyến xuất khẩu dầu quan trọng.