



Volkswagen sắp đưa về thị trường Việt Nam một trong những mẫu xe đầu bảng của hãng. ID. Era 9X, khi bán ra - sẽ là mẫu SUV sở hữu kích thước lớn nhất trong dải sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Xe có thông số dài x rộng x cao lần lượt là 5.207 x 1.997 x 1.810 mm, chiều dài cơ sở 3.070 mm, dài hơn Teramont Pro nhưng vẫn ngắn hơn mẫu MPV Viloran.

Khác với những mẫu SUV truyền thống của Volkswagen, ID. Era 9X theo đuổi phong cách thiết kế hình hộp với các mảng thân xe phẳng, hạn chế tối đa các đường gân nổi. Phía trước nổi bật với cụm đèn LED Matrix, trong khi cửa sau có thể mở tới 80 độ, giúp việc lên xuống hàng ghế thứ ba thuận tiện hơn.

Khoang lái được bố trí theo cấu hình 6 chỗ ngồi (2:2:2) với phong cách Executive Lounge.

Khoang nội thất được thiết kế 6 chỗ ngồi.

Ngay phía trước người lái là hai màn hình giải trí 15,6 inch độ phân giải 2.5K, trong khi hành khách phía sau có màn hình giải trí 21,4 inch độ phân giải 3K. Hai bên cửa sau cũng được tích hợp màn hình cảm ứng ẩn để điều khiển các chức năng trong xe.

Bốn ghế phía sau sử dụng chất liệu da Nappa, kết hợp thiết kế Zero Gravity cùng hàng loạt tính năng như massage, sưởi, làm mát và đệm đỡ chân.

Ngoài ra, Volkswagen còn trang bị tủ lạnh 7,6 lít đặt tại bệ tỳ tay trung tâm, có thể làm lạnh hoặc giữ nóng trong dải nhiệt từ 0-50 độ C, kết hợp hệ thống chống ồn chủ động nhằm nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Màn hình ngập tràn là điểm mạnh của mẫu xe này.

Khác với xe hybrid truyền thống, ID. Era 9X sử dụng công nghệ EREV - đây là lần đầu tiên hãng xe Đức đưa công nghệ này tới Việt Nam, trong đó động cơ xăng 1.5L chỉ đóng vai trò phát điện cho bộ pin, còn việc dẫn động hoàn toàn do mô-tơ điện đảm nhiệm.

Hệ thống truyền động tạo ra 510 mã lực, 660 Nm mô-men xoắn, đi kèm hệ dẫn động AWD và 8 chế độ lái gồm Comfort, Sport, Eco, Custom, Off-road, Snow, Super Eco và Wading.

Xe sử dụng bộ pin 65,2 kWh trên nền tảng điện 800V, cho phép sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 16,5 phút. Theo tiêu chuẩn CLTC, ID. Era 9X có thể di chuyển tối đa 1.651 km, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp chỉ 4,57 lít/100 km.

Nhờ khả năng điều chỉnh khoảng sáng gầm, mẫu SUV này còn có thể lội nước sâu 700 mm.

Một trong những công nghệ đáng chú ý nhất trên ID. Era 9X là Crab Walk. Ở chế độ này, cả bốn bánh xe có thể cùng đánh lái 10 độ theo một hướng, giúp chiếc SUV cỡ lớn di chuyển chéo khi cần xoay trở trong không gian hẹp - tính năng vốn chỉ xuất hiện trên một số mẫu xe địa hình hoặc xe điện cao cấp.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ đi qua đường hẹp, tự lùi theo đúng vệt bánh xe trước đó, cùng hệ thống cảm biến gồm 12 camera, 12 cảm biến siêu âm và cảm biến LiDAR phục vụ các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Theo thông tin ban đầu, những chiếc xe ID. Era 9x đầu tiên được bàn giao tới khách hàng từ cuối tháng 10/2026. Đáng chú ý, Việt Nam là thị trường quốc tế đầu tiên đón nhận ID. Era 9X sau Trung Quốc.

Đây không chỉ là mẫu EREV (Extended Range Electric Vehicle) đầu tiên của Volkswagen được phân phối chính hãng trong nước, mà còn là mẫu xe EREV đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

Việc Volkswagen đưa ID. Era 9X về Việt Nam, theo nhận định của một số chuyên gia, đang cho sự thay đổi trong chiến lược của Volkswagen tại châu Á. Những mẫu xe phát triển riêng cho Trung Quốc như Teramont X hay Viloran đang ghi nhận doanh số tốt và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược của hãng.

ID. Era 9X được xem là bước tiến tiếp theo của Volkswagen. Đây là mẫu SUV lớn nhất hãng từng phân phối tại Việt Nam, đồng thời là sản phẩm đầu tiên sử dụng kiến trúc EREV hoàn toàn mới thay vì các nền tảng quen thuộc trước đây.

Theo công bố của Volkswagen Việt Nam, ID. Era 9X có giá dự kiến dưới 3 tỷ đồng, thấp hơn các đối thủ như Lynk & Co 900 (3,069 tỷ đồng), Volvo XC90 (3,29 tỷ đồng) hay Lexus RX (3,35 tỷ đồng).