Xe tay ga 250cc trang bị radar sóng milimet giá 58 triệu đe dọa Honda SH160i tại Việt Nam

Cuộc đua công nghệ mới và đòn giáng giá vào phân khúc 150cc

Trong bối cảnh thị trường xe máy đang diễn ra cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt, các hãng xe tay ga phân khối 250cc không chỉ đơn thuần so kè về sức mạnh động cơ hay cắt giảm giá bán. Thương hiệu Cyclone đã chọn một hướng đi đột phá khi đưa các công nghệ an toàn thông minh cao cấp xuống phân khúc xe bình dân với dòng xe Cyclone RT250.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở việc mẫu xe này tiên phong tích hợp hệ thống radar sóng milimet 77GHz, camera hành trình trước sau cùng chế độ giám sát bãi đỗ Sentry Mode ở mức giá vô cùng hấp dẫn.

Cyclone RT250 chính thức chào bán tại thị trường Trung Quốc với hai phiên bản tùy chọn. Phiên bản thể thao có giá niêm yết 14.999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 58 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản cao cấp sở hữu đầy đủ gói công nghệ cao có giá 16.999 Nhân dân tệ (khoảng 66 triệu đồng).

Việc đưa một mẫu xe tay ga đô thị dung tích 250cc về tầm giá dưới 60 triệu đồng đã trực tiếp xâm lấn vào vùng giá của các mẫu xe 150cc liên doanh đến từ Nhật Bản, mang lại lợi thế vượt trội về tỷ lệ hiệu năng trên giá thành cho người tiêu dùng.

Xe sử dụng động cơ 247cc 4 van làm mát bằng dung dịch, tích hợp trục cân bằng, công suất 19,5 kW, mô-men xoắn 24,5 Nm, trọng lượng 171 kg và chiều dài cơ sở 1.400 mm linh hoạt trong đô thị.

Động cơ 247cc mượt mà và thiết kế tối ưu cho đô thị

Về mặt sức mạnh, Cyclone RT250 được trang bị khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 247cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Trái tim này tích hợp thêm trục cân bằng giúp giảm thiểu tối đa độ rung lắc khi vận hành. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 19,5 kW và mô-men xoắn cực đại đạt 24,5 Nm.

Cấu hình này không chỉ giúp chiếc xe tăng tốc vọt trong đô thị mà còn duy trì sự êm ái khi di chuyển đường trường ở tốc độ cao hoặc leo dốc trong các chuyến phượt cuối tuần.

Nhà sản xuất đã tinh chỉnh thiết kế để tối ưu hóa khả năng luồn lách. Với trọng lượng bản thân ở mức 171 kg kết hợp cùng chiều dài cơ sở ngắn chỉ 1.400 mm, chiếc xe đạt được sự cân bằng xuất sắc giữa độ đầm chắc khi chạy thẳng và sự linh hoạt trong không gian hẹp.

Việc xoay xở trong bãi đỗ, quay đầu xe hay di chuyển qua những đoạn đường ùn tắc trở nên dễ dàng hơn nhiều so với các dòng xe tay ga cỡ lớn truyền thống.

Bên cạnh đó, chiều cao yên ở mức 750 mm là một điểm cộng rất lớn đối với thể trạng của người châu Á. Chiều cao này giúp những người lái có vóc dáng từ 1,6 m trở lên hoàn toàn có thể chống chân dễ dàng, mang lại sự tự tin khi làm chủ phương tiện.

Xe sở hữu bình xăng dung tích lớn 12,6 lít, cho phép quãng đường di chuyển liên tục từ 400 đến 450 km sau mỗi lần đổ đầy, giải quyết triệt để nỗi lo về quãng đường cho các chuyến đi xa.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn toàn dải gồm phanh ABS 2 kênh Bosch, kiểm soát lực kéo TCS, chìa khóa thông minh, T-BOX và phanh đỗ xe.

Đỉnh cao an toàn với radar sóng milimet 77GHz và phanh ABS

Không dừng lại ở thông số động cơ ấn tượng, hệ thống an toàn của Cyclone RT250 mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của phân khúc.

Ngay từ phiên bản thể thao tiêu chuẩn, xe đã được trang bị hệ thống phanh ABS 2 kênh do Bosch cung cấp, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS chống trượt bánh, hệ thống chìa khóa thông minh Keyless, bộ kết nối xe thông minh T-BOX và phanh đỗ xe an toàn.

Đặc biệt, nếu nâng cấp lên phiên bản cao cấp, người dùng sẽ được trải nghiệm không gian công nghệ đích thực. Xe được bổ sung màn hình màu TFT kích thước 6,75 inch hỗ trợ kết nối chiếu màn hình điện thoại, hệ thống cảm biến áp suất lốp, camera hành trình trước sau và chế độ giám sát bãi đỗ Sentry Mode.

Điểm đáng chú ý nhất là radar sóng milimet tần số 77GHz tích hợp ở phía sau. Hệ thống radar này mang lại tính năng giám sát điểm mù, hỗ trợ chuyển làn an toàn và cảnh báo va chạm phía sau. Khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc thời tiết xấu tầm nhìn hạn chế, hệ thống radar sẽ phát tín hiệu cảnh báo giúp người lái kịp thời xử lý, tạo nên một lớp bảo vệ chủ động vô cùng giá trị.

Thiết kế thực dụng với chiều cao yên 750 mm phù hợp vóc dáng người châu Á, bình xăng 12,6 lít đáp ứng quãng đường 400 - 450 km.

Bài toán cạnh tranh tại thị trường Việt Nam

Nếu được các đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa về thị trường Việt Nam với mức giá ước tính quy đổi khoảng 65 đến 75 triệu đồng (đã bao gồm thuế phí), Cyclone RT250 sẽ là một ẩn số vô cùng thú vị. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda SH160i hay Yamaha NVX 155 ở nhóm xe đô thị, đồng thời tạo ra áp lực cạnh tranh về mặt trang bị với các dòng xe tay ga cỡ lớn như Honda SH350i hay Yamaha XMAX 300.

Tâm lý tiêu dùng của khách hàng Việt Nam hiện nay đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Người tiêu dùng ngày càng chuộng các sản phẩm nhiều công nghệ, ưu tiên tính năng an toàn cao và đặc biệt nhạy bén với những dòng xe có giá thành thực dụng so với dung tích động cơ.

Một mẫu xe 250cc sở hữu phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, radar quét điểm mù cùng camera hành trình với mức giá chỉ tương đương các dòng xe 150cc máy xăng phổ thông sẽ dễ dàng chinh phục nhóm khách hàng trẻ mê trải nghiệm.

Ngoài ra, việc thừa hưởng nền tảng kỹ thuật và mạng lưới cung ứng linh kiện lớn từ tập đoàn Zongshen cũng giúp giảm bớt nỗi lo về chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cho người dùng.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Cyclone RT250 tại Việt Nam vẫn là yếu tố thương hiệu. Người tiêu dùng Việt vốn vẫn ưu tiên chọn mua các sản phẩm đến từ Nhật Bản nhờ tâm lý chuộng độ bền và khả năng giữ giá khi bán lại. Sự thiếu vắng của hệ thống phân phối chính hãng rộng khắp cũng khiến nhiều người e ngại về nguồn cung linh kiện lâu dài.

Mặc dù vậy, với những ai tìm kiếm một chiếc xe tay ga 250cc phục vụ di chuyển hàng ngày lẫn đi phượt, muốn trải nghiệm công nghệ an toàn tiên tiến nhất mà không phải bỏ ra chi phí quá lớn, Cyclone RT250 chắc chắn là một lựa chọn vô cùng đáng cân nhắc.