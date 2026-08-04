Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Honda Vario 125 bản mới chốt giá gần 44 triệu đồng

| | Thị trường

Bước sang thế hệ mới, mẫu xe tay ga Honda Vario 125 tại Việt Nam được bổ sung bản Street có giá bán lẻ đề xuất 43,69 triệu đồng.

Sau khi được giới thiệu vào tháng trước, mẫu xe tay ga Honda Vario 125 phiên bản 2027 vừa chính thức được mở bán với hai phiên bản Đặc biệt và Street. Giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 42,69 triệu đồng và 43,69 triệu đồng (đã bao gồm VAT 10%).

So với phiên bản tiền nhiệm, Vario 125 Đặc biệt tăng giá khoảng 1 triệu đồng, trong khi bản Street thay thế phiên bản Thể thao trước đây với mức giá cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng.

Còn nếu so sánh với các xe nhập khẩu tư nhân từng được chào bán ở mức 46-50 triệu đồng, Vario 125 2027 chính hãng có mức giá cạnh tranh hơn đáng kể.

Điểm mới nổi bật trên Vario 125 đời 2027 là lần đầu tiên xuất hiện phiên bản Street với thiết kế ghi đông trần, mang phong cách của các mẫu naked bike cỡ nhỏ.

Theo Honda, kiểu thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn về ngoại hình mà còn giúp tư thế lái trở nên tự nhiên, mang lại cảm giác điều khiển trực quan hơn.

Trong khi đó, phiên bản Đặc biệt vẫn duy trì phong cách thể thao quen thuộc nhưng được tinh chỉnh với các đường nét góc cạnh và hiện đại hơn, đồng thời có phối màu mới. Hệ thống chiếu sáng tiếp tục sử dụng công nghệ LED toàn phần, kết hợp đồ họa đèn định vị hình chữ V mới.

Các trang bị nổi bật gồm có màn hình LCD, cốp dưới yên có dung tích 18 lít, móc treo đồ trước, cổng sạc USB Type-C, khóa thông minh Smart Key với các tính năng tìm xe, mở khóa từ xa và hệ thống báo động chống trộm.

Xe được trang bị phanh đĩa trước dạng sóng, vành hợp kim thể thao, lốp không săm cùng sàn để chân phẳng. Bản mới vẫn sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS, chưa được nâng cấp lên hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Về vận hành, Honda vẫn trang bị cho Vario 125 đời mới động cơ eSP dung tích 125 cc, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống Idling Stop. Điểm nâng cấp nằm ở việc động cơ đã được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Nhìn chung, những điểm mới trên Honda Vario 125 phiên bản 2027 chủ yếu nằm ở thiết kế và trang bị tiện ích. Theo kế hoạch, mẫu xe tay ga này sẽ có mặt tại các đại lý chính hãng (HEAD) trong tháng 8 này.

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sản vật tỷ đô giúp Việt Nam trở thành ông trùm của thế giới: chiếm thị phần 18% toàn cầu, diện tích trồng hơn 700.000 ha

Sản vật tỷ đô giúp Việt Nam trở thành ông trùm của thế giới: chiếm thị phần 18% toàn cầu, diện tích trồng hơn 700.000 ha Nổi bật

Không phải dầu mỏ, Mỹ vừa phát hiện kho báu khoáng sản trị giá 152 tỷ USD, Việt Nam cũng sở hữu mỏ lớn thứ 2 thế giới

Không phải dầu mỏ, Mỹ vừa phát hiện kho báu khoáng sản trị giá 152 tỷ USD, Việt Nam cũng sở hữu mỏ lớn thứ 2 thế giới Nổi bật

Phát hiện hơn 2.100 xe tải đổ 16.000 m³ bê tông liên tục, một công trình 73 tầng lập kỷ lục thế giới dần lộ diện

Phát hiện hơn 2.100 xe tải đổ 16.000 m³ bê tông liên tục, một công trình 73 tầng lập kỷ lục thế giới dần lộ diện

18:08 , 04/08/2026
Phong tỏa khu vực, thu giữ 33 hiện vật vàng, bạc và đồng do một nhóm công nhân phát hiện khi sửa hệ thống thoát nước

Phong tỏa khu vực, thu giữ 33 hiện vật vàng, bạc và đồng do một nhóm công nhân phát hiện khi sửa hệ thống thoát nước

15:28 , 04/08/2026
Xe tay ga 250cc trang bị radar sóng milimet giá 58 triệu đe dọa Honda SH160i tại Việt Nam

Xe tay ga 250cc trang bị radar sóng milimet giá 58 triệu đe dọa Honda SH160i tại Việt Nam

15:05 , 04/08/2026
3 cậu bé bắt được con cá mú khổng lồ nặng 150kg trên biển

3 cậu bé bắt được con cá mú khổng lồ nặng 150kg trên biển

13:49 , 04/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên