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Vụ tỏi mới của Trung Quốc đã chính thức được đưa ra thị trường với sản lượng dự kiến tăng 15%-20% so với năm trước. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi khiến chất lượng tỏi suy giảm, trong khi nguồn cung loại chất lượng cao khan hiếm, tạo lực đỡ cho giá dù hoạt động xuất khẩu đang chậm hơn.

Theo ông Zhang, Giám đốc Xuất khẩu Công ty TNHH Rau quả Jining Greenstream, diện tích trồng tỏi trên toàn Trung Quốc năm nay tăng khoảng 18% so với năm ngoái. Diễn biến sản lượng có sự khác biệt giữa các vùng sản xuất chính. Jinxiang ghi nhận sản lượng tăng, Hà Nam gần như không thay đổi, Pizhou giảm nhẹ, trong khi các khu vực khác không có biến động lớn.

Nhìn chung, doanh nghiệp này ước tính sản lượng tỏi toàn quốc trong vụ mới tăng khoảng 15%-20%.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết đã ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sản phẩm. Mưa kéo dài trong giai đoạn phơi khô sau thu hoạch khiến một bộ phận tỏi bị mốc, làm chất lượng tổng thể thấp hơn năm ngoái và đặc biệt gây thiếu hụt nguồn cung tỏi chất lượng cao.

Thời điểm đưa tỏi vụ mới ra thị trường cũng bị chậm lại. Theo ông Zhang, do thời tiết, tỏi năm nay cần nhiều thời gian hơn để hoàn tất quá trình làm khô. Lô hàng xuất khẩu đầu tiên chỉ được vận chuyển vào đầu tháng 6, chậm hơn hơn một tuần so với năm trước. Khối lượng xuất khẩu hiện tại cũng thấp hơn cùng kỳ.

Trong khi đó, lượng tồn kho tỏi vụ cũ đang giảm nhanh. Từ mức khoảng 1 triệu tấn vào đầu tháng 5, tồn kho hiện còn khoảng 600.000 tấn và tiếp tục được tiêu thụ.

Nguồn cung tỏi chất lượng cao khan hiếm đang trở thành một trong những yếu tố hỗ trợ giá. Ông Zhang cho biết thiệt hại do nấm mốc, kết hợp với tác động từ thị trường tương lai, đã khiến giá tỏi tăng liên tục từ đầu tháng 6. Đến cuối tháng 6, mức tăng lũy kế khoảng 1 nhân dân tệ/kg.

Dù vậy, nếu xét tỏi hỗn hợp các loại tại Jinxiang, mặt bằng giá chung không có sự khác biệt đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều xuất khẩu, chi phí logistics tiếp tục là một trở ngại đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Giá cước vận tải biển tăng đáng kể trong năm nay, khiến chi phí nhập khẩu của khách hàng nước ngoài tăng lên và ảnh hưởng đến các giao dịch. Một số khách hàng có xu hướng thận trọng hơn khi mua hàng, qua đó làm giảm phần nào tổng khối lượng xuất khẩu.

Jining Greenstream hiện xuất khẩu tỏi sang nhiều thị trường, trong đó các thị trường chính gồm châu Phi, Brazil, Nga và Trung Đông. Doanh nghiệp cũng nhận thấy nhu cầu giữa các thị trường có sự phân hóa rõ rệt.

Tại một số thị trường EU, yêu cầu về chất lượng ngày càng nghiêm ngặt khiến khả năng chấp nhận tỏi bị mốc thấp hơn, qua đó làm giảm lượng nhập khẩu. Trong khi đó, những quốc gia có ngành sản xuất tỏi trong nước như Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm nhu cầu đối với tỏi Trung Quốc.

Trong những tháng tới, ông Zhang dự báo tháng 8 sẽ là thời điểm thị trường chuyển dần từ tỏi thông thường sang tỏi bảo quản lạnh. Do tổng lượng tồn kho tỏi chất lượng cao và tỏi thông thường trong năm nay dự kiến vượt 5 triệu tấn, áp lực tồn kho vẫn ở mức đáng kể và có thể hạn chế khả năng tăng giá trên diện rộng.

Tuy nhiên, nguồn cung tỏi chất lượng cao được dự báo tiếp tục tương đối khan hiếm. Theo đó, giá các loại tỏi chất lượng tốt có khả năng duy trì ổn định, trong khi những sản phẩm chất lượng thấp hơn có thể chịu áp lực giảm giá về cuối vụ.

Ngoài tỏi, gừng, chanh và bưởi cũng là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Jining Greenstream.