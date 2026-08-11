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Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, trong tháng 7/2026, Việt Nam xuất khẩu giấy và các sản phẩm từ giấy ước đạt 210,72 triệu USD, giảm 3,9% so với tháng 6/2026 và tăng 26,12% so với tháng 7/2025.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu giấy và các sản phẩm từ giấy của cả nước ước đạt 1,18 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về thị trường, tính đến hết tháng 6, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 442 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm tỷ trọng 37%.

Campuchia đứng thứ 2 với hơn 111 triệu USD, tăng mạnh 22% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 9% tỷ trọng.

Thái Lan đứng thứ 3 với hơn 106 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), trong 10 năm qua, ngành công nghiệp giấy và bột giấy Việt Nam đã có nhiều cơ hội phát triển nhanh, đạt mức tăng trưởng bình quân 2 con số mỗi năm. Tổng sản lượng sản xuất năm 2025 đạt 6,34 triệu tấn.

Tổng tiêu dùng giấy năm 2025 ước đạt 7,77 triệu tấn, tăng 10,8% so với năm 2024. Trong đó, giấy bao gói và bao bì chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiêu thụ đạt 6,19 triệu tấn, tăng 12,6% so với năm 2024, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của thương mại điện tử, khối lượng logistics gia tăng và ưu tiên của người tiêu dùng đối với bao bì không chứa nhựa. Tiếp theo là giấy tissue: tiêu thụ tăng 8,7%, đạt 423 nghìn tấn, phục vụ nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt và doanh nghiệp.

Dự báo đến năm 2030, tổng công suất giấy và bìa giấy Việt Nam tăng lên khoảng 10,9 triệu tấn, trong đó riêng giấy bao bì tăng từ 6,34 lên 9,7 triệu tấn, chiếm gần 90% tổng công suất tăng thêm. Như vậy, tăng trưởng công suất danh nghĩa của ngành giấy Việt Nam về bản chất là tăng trưởng công suất giấy bao bì, với mức độ phụ thuộc cao vào khả năng bảo đảm nguồn nguyên liệu.

Năm 2025, tổng lượng giấy nhập khẩu đạt 2,75 triệu tấn, trong khi xuất khẩu giấy đạt 1,49 triệu tấn. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy năm 2024 đạt hơn 2 tỷ USD, tăng trưởng trung bình từ 10 – 12%/năm trong 5 năm qua. Ngành bao bì giấy được dự báo đạt quy mô 3,5 tỷ USD vào năm 2026, nhờ xu hướng thay thế bao bì nhựa và sự phát triển của thương mại điện tử.

Tuy nhiên, ngành giấy cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khi kinh tế thế giới có nhiều biến động khó dự báo, đặc biệt là chính sách mới của chính quyền Mỹ và cạnh tranh địa chính trị, sự phát triển của ngành giấy Ấn Độ và sự suy giảm nhu cầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc, các yêu cầu môi trường ngày càng khắt khe, đặc biệt từ EU với các quy định như EUDR (Quy định chống phá rừng của EU), PPWR (Quy định về bao bì và chất thải bao bì của EU).

Bên cạnh đó, áp lực xanh hóa ngày càng cao với yêu cầu về CBAM, ESG, giảm phát thải carbon, minh bạch chuỗi cung ứng để vào các thị trường xuất khẩu lớn như: EU, Mỹ, Nhật,… đã gây nhiều áp lực lên ngành giấy Việt Nam.