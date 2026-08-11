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Giá dầu lại tăng thốc trong nghi ngờ

| | Thị trường

Giới đầu tư tiếp tuc nghi ngại về việc Mỹ và Iran đạt thoả thuận.

Giá dầu đã tăng khoảng 5% vào thứ Hai do gia tăng nghi ngại về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm tăng cường lưu thông tàu bè qua eo biển Hormuz. Giá dầu kỳ hạn WTI (West Texas Intermediate) của Mỹ đã tăng khoảng 5%, chốt phiên ở mức 82,13 USD/thùng. Dầu thô Brent, loại dầu chuẩn quốc tế, cũng tăng khoảng 5% và chốt phiên ở mức 87,72 USD/thùng.

Tổng thống Donald Trump phát biểu với Axios vào Chủ nhật rằng Mỹ "chỉ đang đàm phán một phần" với Iran, sau khi ông khẳng định vào tuần trước rằng Washington và Tehran thực tế đang tiến hành các cuộc thảo luận. Ông Trump cho biết ông sẽ dựa vào biện pháp phong tỏa hải quân của Mỹ để gây sức ép lên Tehran thay vì thực hiện một đợt không kích khác.

"Chúng tôi chỉ đang quan sát Iran với tình trạng lạm phát phi mã và thực tế là họ không còn tiền," Tổng thống Mỹ nói với Axios. Ông Trump đã hủy bỏ một cuộc tấn công dự kiến nhắm vào quốc gia Hồi giáo này vào ngày 1/8 để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.

Lượng dầu dự trữ trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ đã giảm xuống dưới 300 triệu thùng – mức thấp nhất kể từ tháng 1/1983 – khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.

Giá dầu đã giảm hơn 7% vào tuần trước sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với CNBC rằng một thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz, cho phép tàu bè tự do đi lại, có thể sớm đạt được. Tuy nhiên, vẫn chưa có thỏa thuận nào được công bố do lập trường của cả Tehran và Washington đều trở nên cứng rắn hơn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, cho biết vào thứ Hai rằng Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa trước khi Tehran đồng ý mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.

"Chừng nào lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ còn tiếp diễn, thì chưa thể có các điều kiện cần thiết để mở lại eo biển Hormuz," ông Baghaei nói, theo thông tin từ hãng tin nhà nước Tasnim. Ông cho biết thêm Iran và Oman đang tiến hành đàm phán song phương về các tuyến đường vận tải biển tại eo biển này. Mỹ và Iran đã ký một biên bản ghi nhớ vào ngày 17/6 nhằm mở cửa eo biển Hormuz cho tàu thuyền thương mại, nhưng thỏa thuận này nhanh chóng đổ vỡ khi nổ ra tranh chấp về các tuyến đường mà tàu thuyền được phép sử dụng.

Iran đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz dọc theo bờ biển Oman dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ. Tehran yêu cầu các tàu phải đi qua vùng lãnh hải của mình khi di chuyển qua eo biển này.

Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích và tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân để đáp trả các vụ tấn công tàu chở dầu nói trên.

Đức Nam

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