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Vừa bán được vài hôm, Galaxy Z Fold8 đã chạm "giá đáy" mới: Giảm gần 10 triệu đồng so với niêm yết

| | Thị trường

Chỉ ít ngày sau lần giảm giá trước, Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra tiếp tục thiết lập mức giá thấp mới trên sàn thương mại điện tử.

Giá Galaxy Z Fold8 tại Việt Nam tiếp tục có diễn biến đáng chú ý chỉ ít ngày sau khi sản phẩm xuất hiện trên thị trường. Theo ghi nhận sáng 10/8, cả Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra đều đang được chào bán với mức giá thấp mới trên Shopee, tiếp tục nới rộng khoảng cách so với giá niêm yết ban đầu.

Cụ thể, tại gian hàng Galaxy Vietnam Store trên Shopee Mall, Galaxy Z Fold8 hiện có giá 38,19 triệu đồng sau khi áp dụng voucher của sàn. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 Ultra giảm xuống còn 43,09 triệu đồng. Ảnh chụp tại bước thanh toán cho thấy đây là số tiền cuối cùng người dùng phải trả, chưa bao gồm gói bảo hiểm thiết bị được bán riêng.

Vừa bán được vài hôm, Galaxy Z Fold8 đã chạm "giá đáy" mới: Giảm gần 10 triệu đồng so với niêm yết- Ảnh 1.

Galaxy Z Fold8 là mẫu máy được người dùng quan tâm trong thời gian qua nhờ tỷ lệ màn hình mới.

So với mức niêm yết 46,99 triệu đồng của Galaxy Z Fold8, người mua hiện tiết kiệm khoảng 8,8 triệu đồng, tương đương gần 19%. Với Galaxy Z Fold8 Ultra, mức chênh lệch còn lớn hơn khi giá thực trả thấp hơn 9,9 triệu đồng so với mức niêm yết 52,99 triệu đồng, tức giảm gần 19%.

Vừa bán được vài hôm, Galaxy Z Fold8 đã chạm "giá đáy" mới: Giảm gần 10 triệu đồng so với niêm yết- Ảnh 2.

Mức "giá đáy" mới nhất của Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra.

Đáng chú ý, đây tiếp tục là một đáy giá mới của bộ đôi điện thoại gập Samsung chỉ trong thời gian ngắn. Trong lần khảo sát ngày 1/8, cũng tại Galaxy Vietnam Store trên Shopee, Galaxy Z Fold8 có giá 39,69 triệu đồng và Fold8 Ultra là 44,89 triệu đồng. Như vậy chỉ sau hơn một tuần, giá Fold8 đã giảm thêm 1,5 triệu đồng, còn Fold8 Ultra giảm thêm 1,8 triệu đồng.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi mức giá dưới niêm yết trước đó không chỉ xuất hiện ở các tiểu thương hoặc cửa hàng nhỏ. Ngay từ đầu tháng 8, người dùng đã có thể tìm thấy Fold8 chính hãng dưới 40 triệu đồng trên các sàn thương mại điện tử. Đến ngày 10/8, mức giá tiếp tục được kéo xuống thấp hơn.

Vừa bán được vài hôm, Galaxy Z Fold8 đã chạm "giá đáy" mới: Giảm gần 10 triệu đồng so với niêm yết- Ảnh 3.

Một nhóm bạn trẻ trên tay loạt Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8 mới nhất.

Tất nhiên, giá 38,19 triệu và 43,09 triệu đồng nói trên có sử dụng voucher của Shopee nên có thể thay đổi theo tài khoản, số lượng mã còn lại và chính sách của sàn tại từng thời điểm. Vì vậy, đây chưa hẳn là mức giá cố định dành cho mọi người mua. Tuy nhiên, việc giá thực trả liên tục xuất hiện ở vùng thấp hơn đáng kể so với niêm yết cho thấy khoảng cách giữa giá công bố và giá thị trường của dòng Fold8 đang ngày càng rõ rệt.


Theo Bình Minh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Galaxy Z Fold8

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