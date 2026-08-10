HONOR bắt tay ARRI, smartphone đang tiến gần hơn tới quy trình làm phim chuyên nghiệp

Cuộc đua camera trên smartphone đang bước sang một giai đoạn mới. Khi những khác biệt về megapixel, zoom hay khả năng chụp đêm ngày càng khó tạo ra khoảng cách lớn giữa các mẫu máy cao cấp, các hãng bắt đầu tìm kiếm lợi thế ở cách hình ảnh được tạo ra, xử lý và đưa vào quy trình sáng tạo.

HONOR là một trong những hãng đang thử hướng đi này. Tại sự kiện HONOR Imaging Technology Launch, hãng công bố hợp tác công nghệ chiến lược với ARRI, công ty có lịch sử hơn 100 năm trong lĩnh vực thiết bị điện ảnh. Hai bên đồng thời thành lập phòng thí nghiệm công nghệ hình ảnh chung nhằm nghiên cứu công nghệ hình ảnh cho thiết bị di động.

Đặc biệt, HONOR cũng tuyên bố đưa một phần quy trình làm phim chuyên nghiệp của ARRI vào HONOR Robot Phone, với tham vọng biến chiếc smartphone này thành một công cụ quay phim gần hơn với cách các nhà làm phim chuyên nghiệp xử lý hình ảnh.

Điểm đáng chú ý không nằm đơn thuần ở việc một thương hiệu smartphone hợp tác với một tên tuổi trong ngành điện ảnh. HONOR đang cố gắng đưa một phần tư duy của quy trình làm phim chuyên nghiệp vào smartphone, từ cách ghi nhận hình ảnh cho tới màu sắc và hậu kỳ.

Đây là một hướng đi đáng chú ý bởi thị trường smartphone nhiều năm qua vốn tập trung vào việc làm cho ảnh chụp từ điện thoại trông đẹp hơn ngay sau khi bấm máy. AI được sử dụng để nhận diện cảnh vật, tăng độ chi tiết, xử lý ánh sáng yếu, xóa vật thể hoặc tạo ra những bức ảnh có màu sắc bắt mắt hơn.

“Nhiếp ảnh di động đã mắc kẹt khá lâu trong cuộc đua về điểm ảnh, cảm biến và thông số phần cứng. Khi việc tạo và chia sẻ video ngày càng phổ biến, người dùng cần nhiều hơn những thông số kỹ thuật đơn thuần. Họ cần những công cụ có thể truyền tải được trọn vẹn ý đồ sáng tạo của mình, tạo ra những tác phẩm có cảm xúc và mang chất điện ảnh. Đó cũng là mục tiêu ban đầu của HONOR AiMAGE: cho người dùng thoả sức ghi lại và thể hiện mọi khoảnh khắc theo cách riêng”, Ông Luo Wei, Kỹ sư trưởng mảng hình ảnh của HONOR cho hay.

Từ cuộc đua megapixel sang cuộc đua về cách tạo hình ảnh

HONOR gọi chiến lược hình ảnh mới của mình là “Optics Intelligence Evolution”. Theo hãng, quang học đóng vai trò nền tảng để thu nhận hình ảnh, trong khi trí tuệ nhân tạo được sử dụng để nâng cao khả năng xử lý.

Quan điểm này phản ánh một thay đổi đang diễn ra trong nhiếp ảnh di động. Một chiếc smartphone hiện nay không còn đơn thuần ghi lại những gì cảm biến nhìn thấy. Sau khi người dùng nhấn nút chụp, hàng loạt thuật toán có thể tham gia vào quá trình xử lý màu sắc, độ tương phản, chi tiết, ánh sáng hay độ nhiễu.

HONOR muốn mở rộng cách tiếp cận đó sang lĩnh vực quay video và sáng tạo nội dung.

Trung tâm của chiến lược là AiMAGE engine, hệ thống xử lý hình ảnh mà HONOR phát triển trên ba lớp gồm chip, thiết bị và đám mây. Ở cấp độ chip, hãng cho biết đã phát triển AI ISP dựa trên kiến trúc Transformer, kết hợp công nghệ điểm ảnh thế hệ mới và cảm biến EVS.

Nguồn ảnh: HONOR

Ở cấp độ thiết bị, hệ thống này được kết hợp với gimbal ba trục bằng hợp kim titan cùng các cảm biến và thuật toán xử lý theo thời gian thực. Mục tiêu là đồng bộ khả năng chống rung, kiểm soát chuyển động và xử lý hình ảnh trong quá trình quay.

Phần còn lại nằm ở nền tảng đám mây, nơi HONOR cho biết hãng đang phát triển các công cụ như tăng cường chất lượng ảnh RAW, ảnh không gian và Imaging Agent để hỗ trợ quá trình từ quay chụp tới xử lý và sáng tạo nội dung.

Nếu những công nghệ này hoạt động đúng như định hướng của HONOR, smartphone sẽ không chỉ là thiết bị ghi hình mà có thể trở thành một phần trong cả quy trình sản xuất nội dung.

Tuy nhiên, phần đáng chú ý nhất lại nằm ở sự hợp tác với ARRI. Đây là phần tạo ra sự khác biệt rõ nhất trong chiến lược mới của HONOR.

ARRI là một trong những tên tuổi lâu đời của ngành thiết bị điện ảnh, với danh mục sản phẩm trải rộng từ máy quay kỹ thuật số, ống kính tới thiết bị chiếu sáng và các giải pháp phục vụ sản xuất nội dung. Công ty có trụ sở tại Munich, Đức, từng nhận 20 giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ cùng 6 giải Engineering Emmy.

Trong hợp tác lần này, HONOR cho biết Robot Phone được tích hợp ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 và ARRI Looks.

Đây không đơn giản là việc thêm một vài bộ lọc màu mang phong cách điện ảnh vào ứng dụng camera. Mục tiêu được công bố là đưa cách quản lý màu sắc và quy trình hình ảnh của ARRI vào một thiết bị di động, từ đó tạo điều kiện để hình ảnh quay bằng smartphone có thể tham gia vào quy trình hậu kỳ chuyên nghiệp.

“Mối quan hệ hợp tác giữa ARRI và HONOR không đơn thuần là việc gắn tên thương hiệu hay tích hợp các bộ lọc màu. Đây là lần đầu tiên chuẩn màu điện ảnh chuyên nghiệp và tư duy xây dựng quy trình làm phim chuyên nghiệp được đưa vào một chiếc smartphone thương mại”, Ông Harald Brendel, Giám đốc Khoa học Hình ảnh của ARRI, cho biết.

Nếu nhìn ở góc độ người dùng phổ thông, đây có thể chưa phải tính năng tạo ra khác biệt ngay lập tức. Phần lớn người dùng smartphone vẫn quay video để đăng mạng xã hội, lưu giữ kỷ niệm hoặc chia sẻ với bạn bè. Họ thường quan tâm nhiều hơn tới việc bấm máy là có video đẹp, ổn định và dễ chia sẻ.

Tuy nhiên, nhóm người dùng sáng tạo nội dung lại có nhu cầu khác.

Một nhà làm phim độc lập, nhà sáng tạo video chuyên nghiệp hay người thường xuyên phải quay trong không gian hẹp có thể quan tâm tới khả năng kiểm soát hình ảnh, màu sắc và hậu kỳ nhiều hơn. Một thiết bị nhỏ gọn cũng có thể tạo ra những góc quay mà máy quay lớn khó tiếp cận.

Đó chính là khoảng trống mà HONOR đang tìm cách khai thác.

Khi smartphone trở thành một công cụ sáng tạo thay vì chỉ là camera

Tại sự kiện, đạo diễn hình ảnh Claudio Miranda, người từng giành giải Oscar với “Life of Pi”, đã sử dụng HONOR Robot Phone để tái dựng một cảnh quay điện ảnh. Nhà làm phim Wang Boxue cũng giới thiệu bộ phim ngắn “The Return Day”, được quay liên tục bằng một cú máy trong không gian hẹp.

Những màn trình diễn này cho thấy smartphone đang ngày càng được đưa vào những tình huống sáng tạo vốn trước đây thường dành cho thiết bị quay chuyên dụng.

Điều đáng nói là xu hướng này không chỉ đến từ một thương hiệu.

Sự phát triển của cảm biến di động, chip xử lý hình ảnh, AI, chống rung cơ học và các phần mềm hậu kỳ đang khiến khoảng cách giữa smartphone với những thiết bị quay chuyên dụng ở một số tình huống ngày càng thu hẹp.

Smartphone có một lợi thế rất rõ là kích thước. Nó có thể được đặt ở những vị trí khó tiếp cận, dễ mang theo trong quá trình di chuyển, đồng thời kết hợp trực tiếp với hệ sinh thái ứng dụng và nền tảng chia sẻ nội dung. Bởi vậy, HONOR đang cố gắng bổ sung thêm một yếu tố vào lợi thế đó, đó là khả năng tương thích với tư duy làm phim chuyên nghiệp.

Ngoài ra, việc hợp tác với ARRI cũng nằm trong một chiến lược rộng hơn của HONOR.

Nguồn ảnh: HONOR

Trong thông cáo, hãng cho biết đang chuyển từ vị thế một nhà sản xuất smartphone sang phát triển hệ sinh thái thiết bị AI, trong đó có smartphone, laptop, máy tính bảng, thiết bị đeo cùng các sản phẩm khác. HONOR cũng cho biết doanh thu từ thị trường quốc tế hiện chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của hãng.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh có thể trở thành một trong những lĩnh vực giúp HONOR tạo dấu ấn cho các thiết bị cao cấp.

Thay vì chỉ nói rằng smartphone có camera tốt hơn, hãng đang xây dựng câu chuyện xoay quanh cả một hệ thống gồm phần cứng, AI, màu sắc, chống rung và quy trình hậu kỳ.

Việc thành lập phòng thí nghiệm hình ảnh chung với ARRI cho thấy đây không được định hướng như một chiến dịch hợp tác ngắn hạn. Theo HONOR, hai bên sẽ nghiên cứu từ quang học ở cấp độ cảm biến, dải tương phản động cho tới quy trình làm phim xuyên suốt từ quay tới hậu kỳ.

Đây có thể là bước đi quan trọng nếu HONOR muốn biến công nghệ hình ảnh thành một lợi thế dài hạn thay vì một tính năng xuất hiện trên từng thế hệ smartphone.

Trong quý 1/2026, HONOR tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước, là thương hiệu Trung Quốc duy nhất ghi nhận tăng trưởng dương, bất chấp thị trường biến động. Doanh thu từ thị trường quốc tế của HONOR chiếm hơn một nửa tổng doanh thu, trong khi dòng điện thoại gập tiếp tục giữ vị trí thứ 2 toàn cầu.

Dù vậy, giá trị thực tế của hướng đi này sẽ còn phụ thuộc vào cách các công nghệ được triển khai trên sản phẩm thương mại và trải nghiệm mà người dùng có thể nhận được trong thực tế.

Ở thời điểm hiện tại, điều đáng chú ý nhất là ranh giới giữa smartphone và thiết bị sáng tạo nội dung đang tiếp tục thay đổi.

Một chiếc điện thoại không nhất thiết phải thay thế máy quay điện ảnh để tạo ra giá trị. Chỉ cần nó có thể đảm nhiệm tốt hơn một số công đoạn vốn trước đây đòi hỏi thiết bị chuyên dụng, nó đã có thể mở rộng đáng kể khả năng sáng tạo của người dùng.

Với HONOR, hợp tác cùng ARRI là một cách để thử nghiệm chính hướng đi đó. Nếu trước đây cuộc đua camera smartphone chủ yếu xoay quanh việc ai có phần cứng mạnh hơn, giai đoạn tiếp theo có thể sẽ là cuộc đua xem hãng nào xây dựng được một quy trình hình ảnh hoàn chỉnh và hữu ích hơn cho người dùng.

Và đó có lẽ mới là ý nghĩa đáng chú ý nhất của việc HONOR đưa công nghệ hình ảnh của ARRI vào Robot Phone.



