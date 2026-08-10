Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện 53.000 phụ tùng ô tô giả mạo nhãn mác

Qua rà soát, lực lượng QLTT phát hiện Công ty TNHH Hòa Thắng Group kinh doanh phụ tùng ô tô nhãn Asahi trên website "hoathang.vn" và "asahiparts.jp". Gồm 2.976 hộp lọc dầu hộp số, 8.089 hộp lọc dầu động cơ đốt trong, 26.056 má phanh, 4.668 guốc phanh, 3.976 hộp lọc gió điều hòa, 4.270 hộp lọc gió động cơ và 3.587 hộp lọc nhiên liệu.

Điểm đáng chú ý là trên các website này xuất hiện thông tin, hình ảnh liên quan đến nhiều thương hiệu ô tô đang được bảo hộ tại Việt Nam như VINFAST, FORD, TOYOTA, HYUNDAI, MITSUBISHI, MAZDA...

Công ty Luật TNHH T&G, đại diện pháp lý tại Việt Nam của Ford Motor Company, có văn bản phúc đáp, xác nhận Ford không có bất cứ mối quan hệ nào với Công ty TNHH Hòa Thắng Group cũng như hai website "asahipart.jp" và "hoathang.vn". Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội, đại diện về sở hữu trí tuệ của Công ty Cổ phần VINFAST Việt Nam, xác nhận VinFast không có mối quan hệ với Công ty TNHH Hòa Thắng Group và không cho phép doanh nghiệp này sử dụng thông tin trên website "hoathang.vn" để quảng cáo sản phẩm má phanh trước mang nhãn hiệu "Vinfast VF 9".

QLTT Hà Nội phát hiện 53.000 sản phẩm phụ tùng ô tô giả mạo nhãn mác. Ảnh: Hoài Nam

Theo Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Trịnh Quang Đức, vụ việc này cho thấy việc kiểm tra, kiểm soát thị trường cần theo sát sự chuyển dịch của hoạt động kinh doanh lên môi trường số. Dấu hiệu vi phạm có thể xuất hiện trên website, nội dung quảng cáo hoặc hình ảnh sản phẩm. Vì vậy, bên cạnh kiểm tra hàng hóa tại cơ sở, lực lượng QLTT cần chủ động rà soát hoạt động kinh doanh trực tuyến, đối chiếu thông tin sở hữu trí tuệ và xác minh với chủ thể quyền để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

“Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định các nền tảng thương mại điện tử là phương tiện kinh doanh. Vì vậy, hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn về nhãn hiệu của hàng hóa đã đăng ký và sử dụng dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên phương tiện kinh doanh (website) trên môi trường thương mại điện tử sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Trịnh Quang Đức nói.