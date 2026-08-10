Ô tô điện, hybrid dồn dập ra mắt khách Việt

Khách Việt sắp đón hàng loạt ô tô điện, hybrid mới

Doanh số có thể khó khăn nhưng xét về tần suất ra mắt model mới, thị trường ô tô Việt đang bước giai đoạn sôi động hiếm thấy của các dòng xe điện và hybrid khi nhiều sản phẩm mới liên tiếp được giới thiệu chỉ trong vòng hơn một tháng trở lại đây. Từ những mẫu xe điện đô thị giá phổ thông cho tới SUV cỡ lớn, các hãng xe đang đồng loạt bổ sung sản phẩm nhằm đón đầu nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Đáng chú ý nhất là VinFast VF 2, mẫu xe điện mini vừa chính thức mở bán với giá 188 triệu đồng đã bao gồm pin, dự kiến bàn giao từ tháng 9. Với mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng ô tô trên thị trường, VF 2 mở rộng thêm cánh cửa tiếp cận ô tô điện tới nhóm khách hàng lần đầu mua xe hoặc có nhu cầu di chuyển trong đô thị. Theo thông báo từ VinFast, mẫu xe này nhận hơn 29.000 đơn đặt hàng (có cọc) sau 3 ngày mở bán.

Ở phân khúc cao hơn, Lynk & Co cũng chuẩn bị đưa bộ đôi 02 và 03 ra mắt khách Việt trong tháng 8. Trong đó, Lynk & Co 02 là mẫu SUV thuần điện được đại lý dự kiến chào bán dưới 900 triệu đồng, đánh dấu bước đi mới của thương hiệu này trong cuộc đua xe điện tại Việt Nam.

Jaecoo J5 là mẫu xe đầu tiên mở bán cả 3 phiên bản xăng, hybrid và thuần điện tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, Jaecoo J5 lại mang tới cách tiếp cận khác khi cùng lúc cung cấp ba lựa chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện. Theo kế hoạch được công bố, mẫu SUV cỡ B này sẽ có giá dự kiến từ dưới 559 triệu đồng đối với bản xăng, dưới 629 triệu đồng với bản hybrid và dưới 699 triệu đồng với bản EV. Việc một mẫu xe xuất hiện đồng thời với nhiều lựa chọn hệ truyền động cho thấy các hãng xe đang cố gắng bao phủ tối đa nhu cầu của khách hàng thay vì đặt cược vào một công nghệ duy nhất.

Không chỉ xe điện, nhóm xe hybrid cũng liên tục được làm mới. Hyundai mới đây đã giới thiệu Tucson Hybrid và Palisade Hybrid tới khách hàng Việt Nam, bổ sung thêm lựa chọn điện hóa ở cả phân khúc SUV cỡ C lẫn SUV cỡ lớn. Nếu vài năm trước xe hybrid chủ yếu xuất hiện ở một số dòng xe nhất định, thì nay công nghệ này đang dần lan rộng sang nhiều nhóm khách hàng hơn. Tucson Hybrid được cho sẽ bàn giao trong tháng 10 trong khi Palisade được hãng hé lộ chào bán vào "nửa cuối năm".

Khi xe điện và hybrid bước vào giai đoạn tăng tốc

Việc nhiều hãng xe đồng loạt tung sản phẩm mới trong cùng thời điểm không đơn thuần là sự trùng hợp về kế hoạch ra mắt. Đằng sau là những tín hiệu tăng trưởng ngày càng rõ nét của cả hai phân khúc.

Ở mảng hybrid, số liệu từ VAMA cho thấy các thành viên hiệp hội đã bán ra 10.865 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 83,3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng xe hybrid hiện tương đương khoảng 6% tổng doanh số ô tô du lịch toàn thị trường. Dù chưa phải tỷ trọng quá lớn, tốc độ tăng trưởng này đang thuộc nhóm cao nhất trong ngành ô tô.

Đáng chú ý hơn, sự phát triển không còn tập trung ở một vài thương hiệu tiên phong như trước. Danh mục xe hybrid hiện đã trải rộng từ sedan, SUV cỡ B, C đến những mẫu xe gia đình cỡ lớn. Điều này giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn, đồng thời tạo thêm động lực để các hãng tiếp tục mở rộng sản phẩm.

Ở chiều ngược lại, xe điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ hơn khi số lượng lựa chọn ngày càng đa dạng. Từ những mẫu xe giá dưới 200 triệu đồng như VF 2 cho tới các mẫu SUV điện tiệm cận mốc 1 tỷ đồng, khoảng giá của xe điện đang được kéo rộng nhanh chóng. Điều đó giúp thị trường không còn phụ thuộc vào một nhóm khách hàng nhất định mà bắt đầu tiếp cận nhiều tệp người dùng hơn.

Hyundai Palisade là model đáng chú ý nhất ở phân khúc SUV cỡ E ra mắt trong năm nay.

Quy mô thị trường cũng đang tăng lên đáng kể. Riêng VinFast đã bàn giao hơn 115.000 ô tô điện trong 6 tháng đầu năm 2026, mức doanh số kỷ lục đối với thị trường Việt Nam. Khi lượng xe lưu hành tăng nhanh, hạ tầng sạc tiếp tục được mở rộng và người dùng ngày càng quen thuộc với các lựa chọn điện hóa, các hãng xe có thêm cơ sở để tăng tốc đưa sản phẩm mới ra thị trường.

Vì vậy, làn sóng ra mắt xe điện và hybrid trong thời gian gần đây có thể được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc đua điện hóa tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới. Thay vì những màn thăm dò thị trường như vài năm trước, các hãng xe giờ đây đang cạnh tranh trực tiếp bằng danh mục sản phẩm, giá bán và khả năng tiếp cận khách hàng ở nhiều phân khúc khác nhau.