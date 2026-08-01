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Dự án đường tránh Rockhampton tại Queensland, Australia đã đạt nhiều cột mốc quan trọng khi khoảng 90% hệ thống đường dẫn phục vụ công trường được hoàn thành. Tính đến nay, 38.567 chuyến xe tải đã vận chuyển tổng cộng 1,31 triệu tấn vật liệu phục vụ công tác san lấp và xây dựng.

Dự án do liên doanh ACCIONA và Fulton Hogan thực hiện, bao gồm xây dựng 11,3 km đường cao tốc mới cùng 11 cây cầu, các tuyến đường nội bộ và nhiều hạng mục kết cấu khác. Tuyến đường được xây dựng dọc vùng đồng bằng ngập lũ của sông Fitzroy, nhằm kết nối với đường cao tốc Bruce ở phía tây Rockhampton.

Công tác san lấp mặt bằng đang là một trong những hạng mục có khối lượng lớn nhất của dự án. Theo số liệu được công bố, 1,31 triệu tấn vật liệu đã được vận chuyển bằng 38.567 chuyến xe tải để phục vụ quá trình chuẩn bị mặt bằng và xây dựng tuyến đường.

Khoảng 90% hệ thống đường nội bộ cần thiết cho công trường cũng đã hoàn thành. Các tuyến đường này giúp việc di chuyển vật liệu, thiết bị và nhân lực giữa nhiều khu vực thi công diễn ra an toàn và hiệu quả, trong bối cảnh các hạng mục được triển khai đồng thời trên toàn dự án.

Dự án trải dài 11,3 km qua khu vực đồng bằng ngập lũ của sông Fitzroy. Việc xây dựng tuyến đường mới và các công trình cầu đòi hỏi khối lượng lớn công tác nền móng, san lấp và xử lý mặt bằng.

Song song với công tác đường dẫn, việc xây dựng 11 cây cầu cũng đang được triển khai. Đến nay, 696 cọc đã được lắp đặt cho các công trình cầu, trong khi khoảng 70% tổng số cọc cần thiết đã được sản xuất.

Một trong những hạng mục đang được thi công là cầu nối đường cao tốc Capricorn. Công trình này đã hoàn thành khoảng 23% khối lượng.

Ông Andrew Tindal, quản lý xây dựng của ACCIONA, cho biết dự án có nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời. Theo ông, kết quả đạt được đến nay phản ánh quá trình lập kế hoạch và phối hợp giữa các đội ngũ tham gia dự án.

Việc duy trì các tiêu chuẩn an toàn trong khi hoàn thành một số mốc tiến độ trước thời hạn cũng được xem là một trong những kết quả đáng chú ý của dự án.

Sau khi phần lớn các tuyến đường dẫn được hoàn thành, dự án đang chuẩn bị bước sang một giai đoạn quan trọng khác là vận chuyển và lắp đặt các dầm Super-T cho hệ thống cầu.

Theo kế hoạch, chương trình thi công dầm sẽ kéo dài khoảng 18 tháng. Đây là bước tiếp theo trong quá trình hình thành 11 cây cầu trên tuyến đường tránh.

Với 1,31 triệu tấn vật liệu đã được vận chuyển, 90% đường nội bộ hoàn thành và 696 cọc được lắp đặt, nhiều hạng mục của dự án Rockhampton đang được triển khai song song.

Khi hoàn thành, đường tránh Rockhampton sẽ bổ sung 11,3 km đường cao tốc mới và 11 cây cầu, tạo tuyến kết nối mới với đường cao tốc Bruce ở phía tây Rockhampton.