Trồng loại quả quen thuộc của người Việt tại đất Thái Lan, một doanh nhân đón tin vui: Giá tại ruộng cao gấp 5 lần, Trung Quốc cực ưa chuộng

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Doanh nhân Trung Quốc Qin Shaoyu đã xây dựng doanh nghiệp xuất khẩu dừa thơm Nam Hom của Thái Lan sang Trung Quốc sau khi gia nhập ngành dừa nước này vào năm 2015.

Qin lần đầu đến Thái Lan vào năm 2006 với tư cách giáo viên dạy tiếng Quan thoại tình nguyện, trước khi rời ngành giáo dục để theo đuổi hoạt động kinh doanh.

Theo Qin, sở thích của người tiêu dùng Trung Quốc đối với vị ngọt tự nhiên và nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chất lượng cao đã tạo cơ hội cho dừa thơm Thái Lan. Ông cũng đánh giá Damnoen Saduak có điều kiện thuận lợi để trồng dừa, với đất đai phù hợp, ảnh hưởng của cả nước ngọt và nước biển, nhiều ánh nắng và nhiệt độ trung bình khoảng 28 độ C, cho phép sản xuất quanh năm.

Qin đồng sáng lập ICOCO (Thái Lan) vào tháng 9/2015. Ban đầu, công ty cung cấp dừa cho các thị trường bán buôn tại Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải, sau đó mở rộng sang thương mại điện tử.

Theo công ty, năm 2014, Thái Lan chỉ xuất khẩu một lượng nhỏ container dừa thơm sang Trung Quốc. Đến năm 2015, lượng xuất khẩu tăng lên khoảng 1.000 container, trong đó hoạt động kinh doanh của Qin chiếm gần 40%.

Công ty cũng đưa thiết bị bóc vỏ dừa tự động từ Trung Quốc vào hoạt động chế biến. Khi Qin gia nhập ngành, Thái Lan có tám nhà máy chế biến dừa và vẫn chủ yếu sử dụng phương pháp bóc vỏ thủ công. Việc thiết kế lại quy trình và sử dụng thiết bị tự động giúp tăng hiệu quả chế biến, giảm nhu cầu lao động và chuẩn hóa chất lượng sản phẩm. Sau đó, phương pháp này được các nhà chế biến khác áp dụng.

Doanh nghiệp cũng điều chỉnh tiêu chuẩn xuất khẩu sau khi những lô dừa non đầu tiên bị hư hại trong quá trình vận chuyển lạnh. Công ty chuyển sang sử dụng dừa chín hơn cho các tuyến vận chuyển đường dài và xây dựng hệ thống phân loại dựa trên trọng lượng quả cũng như thị trường mục tiêu. Sản phẩm được kiểm soát theo hệ thống Thực hành Nông nghiệp Tốt (GAP) của Thái Lan để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Năm 2022, khi sản lượng tăng, công ty thành lập một nhà máy chế biến tại Nam Ninh, Quảng Tây, với vốn đầu tư hơn 2,2 triệu USD. Dừa tươi từ Thái Lan có thể được vận chuyển bằng đường biển đến nhà máy trong khoảng ba ngày. Cơ sở này chế biến nước dừa, cùi dừa và các sản phẩm khác từ dừa để cung cấp cho các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống.

Theo Qin, diện tích trồng dừa của Thái Lan đã tăng từ dưới 16.000 ha lên khoảng 64.000 ha trong một thập kỷ, trong khi giá bán tại ruộng tăng khoảng 5 lần.

Hiện công ty xuất khẩu sang nhiều thị trường, gồm Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Tây Ban Nha.

Doanh nghiệp cũng có kế hoạch mở rộng hoạt động chế biến dừa tại Thái Lan, trong đó sử dụng vỏ dừa để phát điện và chế biến cùi dừa thành phân bón hữu cơ phục vụ các đồn điền.