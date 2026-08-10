Phát hiện Trung Quốc nâng khối bê tông cốt thép nặng 1.540 tấn bằng thiết bị đặc biệt, một siêu công trình đường thủy sắp lộ diện

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Một khối bê tông cốt thép nặng 1.540 tấn, cao 18 m đã được nâng bằng thiết bị chuyên dụng và đưa lên sà lan trong quá trình xây dựng bến tàu thuộc dự án kênh đào Pinglu tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Công trình này là một phần trong hạng mục bến số 1, nơi dự kiến lắp đặt 75 cấu kiện bê tông có hình dạng và kích thước khác nhau. Dự án được xây dựng nhằm phục vụ hoạt động vận tải đường thủy trên tuyến kênh đào Pinglu, kết nối khu vực nội địa Quảng Tây với Vịnh Bắc Bộ.

Cấu kiện được đưa lên sà lan là một thùng bê tông cốt thép loại D, có chiều dài 12 m, rộng 10,5 m và cao 18 m. Với trọng lượng 1.540 tấn, đây là một trong những cấu kiện có kích thước lớn được sử dụng trong hạng mục xây dựng bến tàu.

Theo China News Service, dự án bến số 1 bao gồm sản xuất và lắp đặt 75 thùng bê tông cốt thép. Các cấu kiện có hình dạng đặc biệt, kích thước và cấu hình khác nhau, khiến việc vận chuyển và lắp đặt đòi hỏi phương án kỹ thuật riêng.

Để xử lý các cấu kiện có trọng lượng lớn và phân bố tải trọng không đồng đều, nhóm thi công đã phát triển thiết bị nâng chuyên dụng. Hệ thống này được thiết kế nhằm kiểm soát tải trọng, duy trì sự cân bằng của cấu kiện và hỗ trợ quá trình đưa khối bê tông vào đúng vị trí.

Việc đưa cấu kiện nặng 1.540 tấn từ khu vực tập kết đến vị trí lắp đặt được thực hiện qua nhiều bước.

Trước tiên, khối bê tông được di chuyển trên đất liền bằng hệ thống túi khí nâng hạ, cho phép dịch chuyển theo cả phương ngang và phương dọc. Sau khi tiếp cận khu vực bến, cấu kiện được thiết bị nâng chuyên dụng đưa lên một sà lan tự hành.

Từ đây, khối bê tông được vận chuyển bằng đường thủy đến khu vực xây dựng bến cảng. Tại vị trí lắp đặt, cấu kiện được đưa xuống nước và định vị dưới nước.

Quy trình này kết hợp nhiều công đoạn, gồm vận chuyển trên đất liền, nâng hạ, chuyển tải lên sà lan, vận chuyển đường thủy và lắp đặt dưới nước. Do cấu kiện có trọng lượng lớn và khu vực thi công chịu tác động của điều kiện biển, quá trình vận hành đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ về tải trọng và vị trí.

Hạng mục bến tàu nằm tại khu vực Maowei, gần cửa biển của kênh đào Pinglu ở Qinzhou. Đây là một trong những công trình phục vụ hoạt động vận tải và điều phối tàu thuyền trên tuyến đường thủy mới.

Theo thông tin từ chính quyền Khu tự trị Quảng Tây, bến tàu sẽ có 36 bến dành cho tàu trọng tải 5.000 tấn, với khả năng tiếp nhận tối đa 72 tàu cùng lúc.

Công trình dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 9/2026, phù hợp với kế hoạch đưa tuyến đường thủy Pinglu vào khai thác.

Hạng mục bến tàu nói trên là một phần của dự án kênh đào Pinglu, tuyến đường thủy dài 134,2 km kết nối khu vực Nam Ninh với Vịnh Bắc Bộ.

Tuyến kênh được thiết kế cho tàu có trọng tải lên tới 5.000 tấn. Theo Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC), dự án gồm ba tổ hợp công trình đường thủy chính là Madao, Qishi và Qingnian, nhằm khắc phục tổng chênh lệch độ cao khoảng 65 m trên toàn tuyến.

Khi hoàn thành, kênh đào Pinglu sẽ tạo thêm tuyến vận tải đường thủy trực tiếp từ khu vực tây nam Trung Quốc ra biển. Tuyến mới được kỳ vọng rút ngắn khoảng 560 km quãng đường vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy so với hành trình hiện tại qua khu vực Quảng Châu.

Việc xây dựng các bến cảng và hạ tầng liên quan, trong đó có hệ thống gồm 75 cấu kiện bê tông cốt thép, là một phần trong quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ khai thác tuyến đường thủy này.