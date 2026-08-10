Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Trang Nhung SN 1989 và chủ hộ kinh doanh Phan Thị Lan SN 1971

| | Thị trường

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 2 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, sau khi phát hiện hơn 22 tấn gạo được đóng trong bao bì mang nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương” để bán ra thị trường, cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì chưa sử dụng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực".

Trước đó, ngày 8/7/2026, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Công Thương về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 và số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực trên địa bàn phường Lào Cai và phường Cam Đường có dấu hiệu vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực"

Chi cục Quản lý thị trường phát hiện hộ kinh doanh Quân Lan đang đóng gạo vào bao bì Gạo Séng Cù Mường Khương

Tại hộ kinh doanh Quân Lan, số 556 đường Trần Phú, tổ 13 Bắc Cường, phường Cam Đường, do Phan Thị Lan, sinh năm 1971, làm chủ và Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên Nông sản Biên Ly, số 525 đường Điện Biên, phường Lào Cai, do Nguyễn Thị Trang Nhung, sinh năm 1989, làm Giám đốc, lực lượng chức năng xác định cả 2 cơ sở đều thực hiện phương thức tương tự: Thu mua thóc có nguồn gốc từ khu vực xã Bản Xèo, Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) sau đó xay xát thành gạo, đóng gói vào bao bì ghi nhãn hiệu gạo có thương hiệu nổi tiếng "Gạo Séng Cù Mường Khương" của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) để đưa ra thị trường bán cho khách hàng, nhằm thu lợi bất chính.

Tại hộ kinh doanh Quân Lan, lực lượng chức năng thu giữ 590 bao gạo loại 5 kg và 800 bao loại 10 kg, tổng trọng lượng 10.950 kg, trị giá 350,4 triệu đồng, cùng 395 vỏ bao bì ghi nhãn "Gạo Séng Cù Mường Khương" chưa đóng gói thành phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên Nông sản Biên Ly

Kho hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên Nông sản Biên Ly

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên Nông sản Biên Ly, vật chứng thu giữ gồm 2.240 túi gạo loại 5 kg, tổng khối lượng 11.200 kg, trị giá 377,44 triệu đồng, cùng 16.800 vỏ bao bì mang nhãn "Gạo Séng Cù Mường Khương" chưa đóng gói thành phẩm.

Căn cứ tài liệu điều tra, xác minh, đến ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang Nhung và Phan Thị Lan về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Khám xét khẩn cấp, khởi tố Lê Thị Kim Nhung liên quan 600 tỷ đồng, thu giữ 1.874 hợp đồng

Theo Nguồn, Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi tìm những 'kho báu' lớn nhất Việt Nam: Nhiều 'trụ cột' âm thầm nuôi sống ngành công nghệ toàn cầu

Đi tìm những 'kho báu' lớn nhất Việt Nam: Nhiều 'trụ cột' âm thầm nuôi sống ngành công nghệ toàn cầu Nổi bật

Mỹ báo tin vui bất ngờ đến Việt Nam

Mỹ báo tin vui bất ngờ đến Việt Nam Nổi bật

iPhone lại thắng lớn

iPhone lại thắng lớn

20:40 , 09/08/2026
Tin buồn cho người dùng điện thoại Galaxy S23

Tin buồn cho người dùng điện thoại Galaxy S23

20:10 , 09/08/2026
Ford Territory bản hybrid chính thức đặt chân tới Đông Nam Á, giá tương đương 710 triệu đồng

Ford Territory bản hybrid chính thức đặt chân tới Đông Nam Á, giá tương đương 710 triệu đồng

19:17 , 09/08/2026
Đối thủ Honda ADV160 lộ diện giá chỉ 60 triệu đồng, trang bị phanh ABS, TCS cùng camera hành trình cực xịn

Đối thủ Honda ADV160 lộ diện giá chỉ 60 triệu đồng, trang bị phanh ABS, TCS cùng camera hành trình cực xịn

18:30 , 09/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên