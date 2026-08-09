iPhone lại thắng lớn

Dù thị phần đã thu hẹp so với giai đoạn đỉnh cao cách đây vài năm, Apple vẫn duy trì vị thế áp đảo trong phân khúc smartphone cao cấp trên toàn cầu.

Báo cáo mới từ Counterpoint Research cho thấy hãng đang kiểm soát tới 65% thị trường smartphone có giá bán trên 600 USD, bỏ xa mọi đối thủ còn lại.

Theo dữ liệu của Counterpoint Research, Apple hiện chiếm khoảng 23% tổng lượng smartphone bán ra trên toàn cầu nhưng lại thu về tới 49% tổng lợi nhuận của ngành. Điều này cho thấy sức mạnh vượt trội của hãng trong phân khúc thiết bị cao cấp, nơi biên lợi nhuận luôn ở mức cao hơn đáng kể so với thị trường phổ thông.

iPhone vẫn đang thống trị phân khúc smartphone cao cấp toàn cầu theo cách mà chưa đối thủ nào có thể làm được. (Nguồn: Counterpoint Research)

Trong nửa đầu năm 2026, Apple ghi nhận mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước ở phân khúc smartphone cao cấp. Tuy nhiên, thị phần của hãng đã giảm từ mức 74% vào năm 2022 xuống còn 65% hiện nay.

Các chuyên gia nhận định sự thu hẹp này phần nào xuất phát từ sự trỗi dậy của các thương hiệu Trung Quốc như Huawei, Xiaomi và Oppo. Tại thị trường Trung Quốc, nơi cạnh tranh đang ngày càng khốc liệt, người dùng có xu hướng ưu tiên các thương hiệu nội địa khi cân nhắc lựa chọn trong phân khúc cao cấp.

Dù vậy, khoảng cách giữa Apple và phần còn lại của thị trường vẫn rất lớn. Samsung hiện đứng thứ hai với 19% thị phần trong phân khúc smartphone cao cấp toàn cầu, trong khi tất cả các nhà sản xuất khác cộng lại chỉ chiếm 16%.

Không chỉ Apple, toàn bộ thị trường smartphone cao cấp cũng đang tiếp tục mở rộng. Counterpoint cho biết doanh số phân khúc này tăng 5% trong nửa đầu năm 2026 và hiện chiếm tới 29% tổng thị trường smartphone toàn cầu, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Một trong những nguyên nhân chính đến từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ RAM trên quy mô toàn cầu, khiến chi phí sản xuất thiết bị tăng lên. Điều này buộc nhiều nhà sản xuất phải điều chỉnh giá bán, đẩy không ít mẫu máy lên phân khúc cao cấp. Song song đó, giá smartphone giá rẻ cũng tăng, khiến khoảng cách giữa các phân khúc thu hẹp và thúc đẩy người dùng cân nhắc các mẫu máy đắt tiền hơn.

Trước bối cảnh đó, các hãng công nghệ đang tăng cường triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính nhằm kích thích nhu cầu nâng cấp thiết bị. Samsung đã giới thiệu thẻ tín dụng Galaxy Card, trong khi Apple mở rộng chương trình Apple Upgrade để giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các mẫu iPhone mới hơn.

Chương trình thu cũ đổi mới cũng trở thành công cụ cạnh tranh quan trọng. Giá trị thu đổi của nhiều mẫu smartphone, bao gồm cả iPhone, đã được nâng lên nhằm khuyến khích người dùng nâng cấp thiết bị sớm hơn thay vì tiếp tục sử dụng điện thoại trong nhiều năm.

Theo giới phân tích, mùa mua sắm cuối năm 2026 có thể chứng kiến nhiều biến động khi thị trường đối mặt đồng thời với áp lực nguồn cung và nhu cầu tiêu dùng. Một số dự báo cho rằng doanh số iPhone 18 Pro có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm RAM, trong khi Apple vẫn đang nỗ lực tiêu thụ toàn bộ sản lượng iPhone 17 được sản xuất.

Tuy nhiên, thách thức hiện nay không nằm ở nhu cầu của người dùng mà chủ yếu đến từ những gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, các chương trình hỗ trợ tài chính và ưu đãi nâng cấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức mua ở phân khúc smartphone cao cấp.