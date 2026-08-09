Tin buồn cho người dùng điện thoại Galaxy S23

Theo những thông tin mới nhất, One UI 9 dựa trên Android 17 nhiều khả năng sẽ là bản cập nhật hệ điều hành lớn cuối cùng dành cho các mẫu flagship Galaxy S23.

Thông tin được chia sẻ bởi nguồn tin Tarun Vats sau cuộc trao đổi với bộ phận hỗ trợ của Samsung liên quan đến Galaxy S23 FE. Trong nội dung phản hồi, Samsung xác nhận One UI 9.0 sẽ là bản nâng cấp hệ điều hành lớn cuối cùng dành cho thiết bị này.

Galaxy S23 Ultra. (Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà)

Mặc dù Samsung chưa đưa ra thông báo riêng cho Galaxy S23, Galaxy S23+ và Galaxy S23 Ultra, chính sách hỗ trợ của hãng cho thấy các mẫu máy này cũng sẽ đi theo lộ trình tương tự. Cả bốn thiết bị đều được giới thiệu trong năm 2023 với Android 13 và One UI 5.1, đồng thời nằm trong nhóm sản phẩm được Samsung cam kết hỗ trợ 4 thế hệ nâng cấp Android.

Khi đó, việc cập nhật lên Android 17 thông qua One UI 9 đồng nghĩa với việc Samsung đã hoàn thành cam kết hỗ trợ phần mềm dành cho dòng Galaxy S23.

Khả năng nhận One UI 9.5 không cao

Bên cạnh thông tin về bản cập nhật Android cuối cùng, một vấn đề khác cũng được nhiều người dùng quan tâm là khả năng Galaxy S23 tiếp tục nhận các phiên bản One UI trung gian sau đó.

Theo lộ trình hiện nay của Samsung, One UI 9.5 được cho là sẽ xuất hiện cùng dòng Galaxy S27 trong năm tới. Tuy nhiên, khả năng dòng Galaxy S23 được cập nhật lên phiên bản này được đánh giá là không cao.

Trước đó, Samsung từng áp dụng cách tiếp cận tương tự với dòng Galaxy S22. Dù các thiết bị này được nâng cấp lên Android 16 thông qua One UI 8, chúng không nằm trong danh sách nhận One UI 8.5 khi phiên bản này được phát hành cùng thế hệ Galaxy S26.

Nếu tiếp tục duy trì chính sách tương tự, Samsung nhiều khả năng sẽ giới hạn One UI 9.5 cho các thiết bị mới hơn, trong khi Galaxy S23 dừng lại ở One UI 9.

Sự thay đổi này phần nào phản ánh cách Samsung đang phân chia các bản cập nhật phần mềm. Trong những năm trước, mỗi thế hệ Android thường gắn với một phiên bản One UI lớn duy nhất. Tuy nhiên, từ năm ngoái, chu kỳ phát hành đã có sự thay đổi đáng kể.

Chu kỳ cập nhật phần mềm đang thay đổi

Google bắt đầu đẩy nhanh tiến độ phát hành Android khi Android 16 được giới thiệu từ tháng 6 thay vì mùa thu như trước đây. Điều này kéo theo việc Samsung cũng phát hành One UI 8 sớm hơn thông lệ.

Sau đó, hãng tiếp tục tung ra One UI 8.5 với nhiều thay đổi và tính năng mới cho các thiết bị Galaxy thế hệ mới. Theo nhiều dự đoán, mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm nay.

One UI 9 dự kiến xuất hiện cùng bộ đôi smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8, trong khi One UI 9.5 có thể được dành riêng cho dòng Galaxy S27 ra mắt đầu năm sau.

Trong bối cảnh đó, người dùng Galaxy S23 vẫn sẽ nhận được Android 17 cùng những tính năng mới nhất của One UI 9. Tuy nhiên, đây nhiều khả năng cũng là điểm dừng của các bản nâng cấp hệ điều hành lớn trên dòng flagship ra mắt năm 2023.

Dù vậy, Samsung vẫn được kỳ vọng tiếp tục cung cấp các bản vá bảo mật cho Galaxy S23 trong một khoảng thời gian nhất định sau khi vòng đời nâng cấp Android kết thúc, tương tự chính sách hãng từng áp dụng cho các thế hệ Galaxy trước đây.