Bánh dẻo chị Nhung - thị phi, nhưng hot nhất Trung thu!

Mỗi mùa Trung thu, mạng xã hội lại chứng kiến một loạt "trend" mới xoay quanh bánh nướng, bánh dẻo. Có những năm rộ lên bánh Trung thu lava chảy, năm khác lại đến lượt bánh trung thu mini, rồi cả bánh Trung thu nhân "sang xịn" như tôm hùm, yến sào, bào ngư... Nhưng năm nay, cái tên gây chú ý nhiều nhất lại thuộc về một phiên bản bánh dẻo tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt: bánh dẻo nhân sen trứng muối.

Điều thú vị là, giữa vô vàn thương hiệu lớn nhỏ cùng tham gia thị trường Trung thu, chính chiếc bánh dẻo giản dị này lại "leo" lên top xu hướng, được dân tình bàn tán không ngớt. Người ta gọi vui nó bằng một cái tên rất đặc biệt: "bánh dẻo thị phi".

Nguồn gốc chiếc bánh dẻo "thị phi"

Chiếc bánh này gắn liền với cái tên Nguyễn Hồng Nhung - người bán online vốn thường được nhắc đến là "vợ người nổi tiếng". Chị bán nhiều sản phẩm đa dạng, có thể kể đến như mít sấy, nấm sấy, thịt gà dăm bông... nhưng đến Trung thu, món bán chạy nhất lại là bánh dẻo. Chẳng cần nhiều loại nhân, cũng không cầu kỳ về bao bì, chị Nhung vẫn tạo ra một "cơn sốt" nhờ chiếc bánh dẻo nhân sen Huế kết hợp 4 lòng đỏ trứng muối, nặng tới 400g.

Điểm đặc biệt không chỉ ở kích thước chiếc bánh hay hương vị mà còn nằm ở cách ăn. Thay vì cắt thành từng miếng nhỏ, nhiều clip hướng dẫn đã chỉ cách bỏ bánh vào tủ lạnh cho cứng lại, rồi cán dẹt bánh trước khi cắt. Nhờ vậy, phần trứng muối được dàn đều khắp chiếc bánh, khiến miếng nào cũng có đủ vị bùi mặn xen lẫn ngọt dẻo. Đây cũng chính là chi tiết khiến chiếc bánh nhanh chóng viral, được cư dân mạng thi nhau thử.

Nhưng, cũng từ sự nổi tiếng quá nhanh ấy, chiếc bánh dẻo này bắt đầu "gặp sóng gió" dư luận, để rồi gắn chặt luôn mác "bánh dẻo thị phi".

Chiếc bánh dẻo đang hot nhất Trung thu năm nay

Sự "thị phi" của bánh dẻo này xuất phát từ nhiều khía cạnh.

- Về hương vị: Người khen thì cho rằng bánh mềm, dẻo, thơm mùi sen, trứng muối béo bùi, ăn theo kiểu cán dẹt lại càng thú vị. Nhưng số khác thì thấy vị chẳng có gì mới mẻ, giống bánh dẻo thường, thậm chí còn hơi ngấy nếu ăn nhiều.

- Về giá cả: Với mức 300.000 đồng/chiếc (hoặc 590.000 đồng/2 chiếc), không ít người tranh cãi. Phe ủng hộ cho rằng với kích thước khủng, nhiều trứng muối, lại dùng sen Huế thì mức giá hợp lý. Ngược lại, phe phản đối cho rằng chất lượng chưa đủ nổi bật để xứng đáng.

Kết quả là, hễ nhắc đến bánh dẻo "thị phi", lập tức sẽ có những cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội. Và từ đó, cái tên "bánh dẻo thị phi" chính thức ra đời.

Chủ đề về chiếc bánh dẻo thị phi rần rần khắp cõi mạng

Vẫn cháy hàng bất chấp "thị phi"

Thế nhưng, điều bất ngờ là càng tranh cãi, chiếc bánh càng… bán chạy. Trên mạng xã hội, dân tình khoe đơn mua hàng liên tục. Nhiều đại lý "mọc" lên khắp nơi: từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng cho tới cả TP.HCM... Dù có người chê nhưng không thể phủ nhận độ phủ sóng mạnh mẽ của chiếc bánh này trong mùa Trung thu năm nay.

Có người nói vui rằng: "Cãi nhau thì cãi, nhưng đơn hàng vẫn tăng đều đều". Quả thật, việc các đại lý liên tục "cháy hàng", nhiều người mua than rằng "đặt mãi không được" đã chứng minh sức hút khó tin của món ăn tưởng chừng quá đỗi giản dị này.

Dân tình thi nhau săn lùng chiếc bánh dẻo "thị phi"

Từ hương vị, giá cả, kích thước cho tới cách ăn, chiếc bánh dẻo "thị phi" đều mang đến những điểm bàn tán. Chính vì thế mà nó vừa được tung hô, vừa bị soi xét, tạo nên một làn sóng dư luận trái chiều chưa từng có cho một món bánh Trung thu.

Nhưng nếu nhìn vào thực tế thì rõ ràng, "bánh dẻo thị phi" vẫn đang là chiếc bánh hot nhất mùa Trung thu 2025. Bởi lẽ, không phải thương hiệu lớn nào, không phải loại nhân "sang xịn" nào, mà chính chiếc bánh dẻo truyền thống với chút biến tấu lại khiến mạng xã hội "dậy sóng" suốt cả tháng qua.