LIXIL Việt Nam được Retail Asia Awards 2026 vinh danh trải nghiệm khách hàng cao cấp

Từ "điểm bán" đến "điểm trải nghiệm"

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang làm thay đổi vai trò của không gian bán lẻ. Khi thông tin sản phẩm ngày càng dễ tiếp cận qua các nền tảng số, khách hàng không còn chỉ đến showroom để xem sản phẩm mà mong muốn được trực tiếp trải nghiệm trước khi đưa ra quyết định.

Xu hướng này đặc biệt rõ nét ở các ngành hàng có giá trị cao như ô tô, nội thất hay giải pháp không gian sống, nơi mỗi quyết định mua sắm gắn với nhu cầu sử dụng lâu dài. Trong bối cảnh đó, trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành yếu tố tạo khác biệt, thúc đẩy nhiều doanh nghiệp chuyển từ mô hình showroom truyền thống sang trung tâm trải nghiệm.

LEC Hà Nội - hiện thực hóa chiến lược lấy trải nghiệm làm trung tâm

Khác với showroom truyền thống chủ yếu trưng bày sản phẩm, Experience Center được thiết kế để khách hàng trực tiếp khám phá và trải nghiệm các giải pháp trong không gian thực tế. Điều thay đổi không phải là sản phẩm được bán, mà là cách khách hàng tiếp cận, đánh giá và lựa chọn sản phẩm. Nhờ đó, không gian bán lẻ không chỉ là nơi giao dịch mà còn trở thành điểm tư vấn và đồng hành cùng khách hàng trong quá trình ra quyết định.

LEC Hà Nội - hiện thực hóa chiến lược lấy trải nghiệm làm trung tâm

Xu hướng này được LIXIL Việt Nam hiện thực hóa thông qua LIXIL Experience Center (LEC) Hà Nội, trung tâm trải nghiệm rộng khoảng 1.000 m² tại Lotte Mall Tây Hồ.

Được phát triển theo mô hình Experience Center, LEC Hà Nội không chỉ giới thiệu các giải pháp từ những thương hiệu thuộc hệ sinh thái LIXIL như GROHE và INAX, mà còn tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp tương tác với sản phẩm trong bối cảnh sử dụng thực tế.

Mô hình Experience Center tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp tương tác với sản phẩm trong bối cảnh sử dụng thực tế.

Theo doanh nghiệp, mô hình này phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người tiêu dùng cuối, chủ đầu tư đến kiến trúc sư và nhà thiết kế. Thay vì tập trung giới thiệu tính năng của từng sản phẩm, đội ngũ tư vấn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình tìm hiểu nhu cầu và lựa chọn giải pháp phù hợp với từng không gian sống.

Việc ứng dụng triết lý Omotenashi - tinh thần hiếu khách của Nhật Bản cũng góp phần cá nhân hóa hành trình trải nghiệm, hướng đến xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng thay vì chỉ dừng lại ở một giao dịch bán hàng.

Retail Asia Awards ghi nhận hướng đi của LIXIL

Retail Asia Awards là giải thưởng thường niên do Retail Asia tổ chức, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp và mô hình bán lẻ có thành tựu nổi bật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2026, LIXIL Việt Nam được vinh danh nhờ mô hình LEC Hà Nội ở hai hạng mục In-store Customer Experience of the Year – Vietnam (Trải nghiệm khách hàng tại điểm bán của năm – Việt Nam) và Luxury & Premium Retail Brand of the Year – Vietnam (Thương hiệu bán lẻ cao cấp của năm – Việt Nam).

Retail Asia Awards là giải thưởng thường niên do Retail Asia tổ chức, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp và mô hình bán lẻ có thành tựu nổi bật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Theo Ban tổ chức, các hạng mục này ghi nhận những doanh nghiệp có đổi mới nổi bật trong mô hình bán lẻ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng giá trị thương hiệu. Với LIXIL Việt Nam, kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển LIXIL Experience Center (LEC) như một phần trong định hướng đầu tư dài hạn, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của thị trường.

Trải nghiệm khách hàng – giá trị bền vững của ngành bán lẻ

Trong bối cảnh cạnh tranh không còn chỉ đến từ sản phẩm hay giá bán, trải nghiệm khách hàng đang trở thành yếu tố tạo lợi thế cho nhiều doanh nghiệp. Những mô hình như LIXIL Experience Center cho thấy không gian bán lẻ không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn là điểm chạm quan trọng giúp doanh nghiệp kết nối với khách hàng, gia tăng niềm tin và nâng cao giá trị thương hiệu.

Việc được vinh danh ở hai hạng mục giải thưởng năm nay không chỉ ghi nhận một mô hình bán lẻ cụ thể, mà còn phản ánh xu hướng chuyển dịch của ngành - nơi trải nghiệm ngày càng trở thành một phần trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm hoặc đặt lịch tham quan LEC Hà Nội tại:

https://calendly.com/lixil-vietnam/lixil-experience-center-hanoi