Xe ga ‘made in China’ giá khoảng 35 triệu đồng ra mắt: thiết kế hiện đại, trang bị như SH Mode

Sundiro Honda vừa giới thiệu mẫu xe tay ga NS125GU 2026 tại Trung Quốc, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và người dùng đô thị. Đây là phiên bản nâng cấp từ mẫu NS125GU hiện hành, tập trung vào màu sắc, trang bị và tính thực dụng thay vì thay đổi toàn diện thiết kế.

Tại thị trường Trung Quốc, NS125GU 2026 có giá khởi điểm 9.180 nhân dân tệ, tương đương khoảng 35,6 triệu đồng, cho phiên bản ABS Charm Edition. Bản ABS Charm Box Bumper Edition có giá 9.580 nhân dân tệ, khoảng 37,1 triệu đồng, được trang bị thêm thùng đồ phía sau và khung bảo vệ.

NS125GU 2026 sở hữu kiểu dáng khá cứng cáp với các đường nét góc cạnh. Kích thước xe được thiết kế theo hướng bề thế, tạo cảm giác gần với những mẫu xe tay ga 150cc hơn là một mẫu 125cc nhỏ gọn.

Phía trước là cụm đèn pha LED projector kết hợp đèn ban ngày, trong khi đèn báo rẽ được bố trí liền với thân xe. Mẫu xe mới cũng được bổ sung tùy chọn màu Aurora Green, tạo điểm nhấn khác biệt so với các phiên bản trước.

Tính thực dụng được thể hiện rõ ở khu vực sàn để chân. Sàn xe phẳng, rộng khoảng 26 cm, có bề mặt chống trượt và đủ không gian để đặt một vali cỡ 24 inch. Khoang chứa đồ dưới yên có thể chứa một mũ bảo hiểm 3/4 cùng áo mưa và vật dụng cá nhân.

Xe còn có hai hộc chứa đồ phía trước, phù hợp để điện thoại, chai nước hoặc các vật dụng nhỏ. Chiều cao yên 740 mm, trong khi trọng lượng khô của bản tiêu chuẩn ở mức 108 kg, giúp người dùng dễ dàng chống chân và điều khiển xe trong khu vực đô thị đông đúc.

NS125GU 2026 sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Đáng chú ý, xe được trang bị ABS một kênh ở bánh trước, trong khi một số cấu hình khác sử dụng hệ thống CBS.

Mẫu xe cũng sử dụng bộ lốp bán trơn YOSUN, được thiết kế nhằm tăng độ bám đường. Đây là trang bị đáng chú ý trên một mẫu xe tay ga 125cc hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Các phiên bản đều có hệ thống đèn LED, đồng hồ VA, chìa khóa cơ, cổng sạc nhanh kép công suất 20W với cả Type-A và Type-C, công tắc đèn cảnh báo nguy hiểm và tính năng ngắt động cơ khi gạt chân chống bên.

Riêng bản Charm Box Bumper Edition được bổ sung khung bảo vệ bằng thép carbon và thùng đồ phía sau, phù hợp với người dùng cần thêm không gian chứa hành lý.

Sundiro Honda NS125GU 2026 tiếp tục sử dụng động cơ eSP xi-lanh đơn dung tích thực 124cc, làm mát bằng không khí và phun xăng điện tử PGM-FI.

Động cơ cho công suất tối đa 9,38 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.750 vòng/phút. Xe cũng được trang bị hệ thống Idling Stop nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu khi dừng chờ.

Theo công bố của nhà sản xuất, NS125GU có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,9 lít/100 km. Với bình xăng dung tích 5,7 lít, xe có thể đạt quãng đường lý thuyết gần 300 km sau mỗi lần đổ đầy.

Việc giữ nguyên hệ truyền động cho thấy NS125GU 2026 chủ yếu là bản nâng cấp thay vì một thế hệ hoàn toàn mới. Sundiro Honda tập trung vào những yếu tố phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày như khả năng tiết kiệm nhiên liệu, không gian chứa đồ, tư thế điều khiển và các trang bị an toàn.