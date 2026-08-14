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Giá bạc sáng ngày 14/8 tại Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Sacombank

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Giá bạc thế giới và trong nước tiếp tục giảm do ảnh huởng từ dữ liệu kinh tế Mỹ.

Sáng ngày 14/8, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 2.249.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.319.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm phiên thứ 3 liên tiếp.

Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 59,9 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 61,8 triệu đồng/thỏi (bán ra).

Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,250-2,322 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 60 -61,92 triệu đồng/kg. Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 2,253 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,328 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá 2,655 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống dưới 64 USD/ounce, tiếp tục đà giảm từ phiên trước đó khi các nhà đầu tư chốt lời trong khi đánh giá triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và những diễn biến ở Trung Đông.

Dữ liệu được công bố hôm thứ Năm 13/8 cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 7, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy áp lực lạm phát không gia tăng trên diện rộng sau báo cáo CPI yếu ớt hôm 12/8. Dữ liệu giá cả giảm nhẹ làm giảm áp lực lên Fed trong việc tăng lãi suất trong thời gian ngắn, với thị trường hiện đang dự báo khoảng 35% khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, giảm từ 55% một tuần trước đó.

Bên cạnh CPI, diễn biến của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD cũng đang tác động đáng kể đến bạc.

Khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng có xu hướng giảm. Đây thường là yếu tố hỗ trợ dòng tiền tìm đến kim loại quý.

Trong phiên 13/8, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu sau khi các dữ liệu kinh tế mới làm giảm lo ngại về khả năng Fed tăng lãi suất mạnh. Reuters ghi nhận các thị trường tài chính phản ứng tích cực với những tín hiệu cho thấy áp lực tăng lãi suất đang giảm bớt.

Với bạc, tác động của lãi suất còn có một chiều cạnh khác. Đây không chỉ là kim loại quý được sử dụng như một tài sản đầu tư mà còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Vì vậy, triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu công nghiệp cũng có thể tác động đến giá bạc.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao để mở lại eo biển Hormuz vẫn bế tắc, khiến các nhà đầu tư thận trọng về nguy cơ leo thang có thể đẩy giá năng lượng lên cao và làm bùng phát lại áp lực lạm phát.

Giá bạc sáng ngày 13/8 tại DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Sacombank

Khánh Vy

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