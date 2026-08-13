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Một mẫu xe ở Việt Nam tăng doanh số 75 lần sau cú giảm giá gần 1 tỷ đồng

| | Thị trường

Một mẫu xe điện từng chỉ bán đúng 1 chiếc trong 3 tháng đầu năm đã thay đổi hoàn toàn doanh số sau khi giảm giá.

Một mẫu xe ở Việt Nam tăng doanh số 75 lần sau cú giảm giá gần 1 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8/2025, Ford Mustang Mach-E - mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu này chỉ bán được đúng 1 chiếc trong 3 tháng đầu năm 2026, ghi nhận vào tháng 2. Thời điểm đó, xe có giá niêm yết 2,599 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2026, Ford Việt Nam điều chỉnh giá bán, giảm 900 triệu đồng, đưa giá Mustang Mach-E xuống còn 1,699 tỷ đồng. Cùng với mức giá mới, hãng bổ sung một số chính sách hỗ trợ khách hàng, gồm miễn phí sạc trong 5 năm và dịch vụ nhận, giao xe miễn phí đối với khách có nhu cầu sạc.

Một mẫu xe ở Việt Nam tăng doanh số 75 lần sau cú giảm giá gần 1 tỷ đồng- Ảnh 2.

Ngay trong tháng đầu tiên áp dụng giá mới, doanh số Mustang Mach-E đạt 49 xe, mức cao nhất kể từ khi mẫu xe được đưa về Việt Nam. Sau tháng 4, mẫu xe tiếp tục ghi nhận thêm 27 xe trong các tháng 5, 6 và 7, nâng tổng doanh số 7 tháng đầu năm lên 76 xe.

So với 1 xe bán ra trong 3 tháng đầu năm, doanh số sau thời điểm điều chỉnh giá đã tăng thêm 75 xe, tương đương 76 lần về số lượng, hay tăng 7.500% nếu tính theo tỷ lệ.

Mustang Mach-E là mẫu xe thuần điện đầu tiên Ford phân phối tại Việt Nam, nhập khẩu từ Mexico và bán một phiên bản. Xe thuộc nhóm crossover mang phong cách coupe thể thao, sử dụng hai mô-tơ điện với tổng công suất 395 mã lực, mô-men xoắn 676 Nm và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Xe được trang bị bộ pin lithium-ion 88 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 550 km theo công bố của Ford. Hệ thống hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW, có thể sạc từ 10% lên 80% trong 36 phút.

Một mẫu xe ở Việt Nam tăng doanh số 75 lần sau cú giảm giá gần 1 tỷ đồng- Ảnh 3.

Với chiều dài 4.713 mm, rộng 1.881 mm, cao 1.627 mm và chiều dài cơ sở 2.984 mm, Mustang Mach-E có kích thước tương đương VinFast VF 8. Thiết kế mang đặc trưng của dòng Mustang với phần mui dốc, đèn định vị LED dạng ba sọc và biểu tượng ngựa Mustang thay cho logo Ford.

Trong cabin, mẫu xe được trang bị màn hình trung tâm 15,5 inch, đồng hồ tốc độ 10,2 inch, điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây và hệ thống âm thanh 10 loa Bang & Olufsen. Các công nghệ hỗ trợ lái ADAS gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera 360 độ.

Đức Minh

An ninh tiền tệ

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