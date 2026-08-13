Thị trường ô tô tháng 7: Top doanh số bất ngờ đảo chiều cận tháng Ngâu

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, doanh số ô tô Việt Nam trong tháng 7/2026 đạt tổng cộng 59.031 xe, tăng 11,79% so với mức 52.805 xe của tháng 6.

Đà tăng của toàn thị trường cũng được phản ánh trong bảng xếp hạng những mẫu xe bán chạy nhất. Top 10 doanh số tháng 7 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của các mẫu xe điện VinFast.

Cụ thể, có tới 6/10 mẫu xe trong danh sách là xe điện của VinFast. 4 vị trí còn lại thuộc về các mẫu xe động cơ đốt trong đến từ Nhật Bản.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại top 1 của VinFast VF 3 trên bảng xếp hạng sau 4 tháng. Kể từ tháng 3/2026, mẫu xe điện mini này liên tục phải đứng sau Limo Green, mẫu MPV điện từng vươn lên dẫn đầu doanh số của VinFast và toàn thị trường. Đến tháng 7, VF 3 bán được 5.564 xe, vượt qua Limo Green với 4.404 xe để giành lại ngôi đầu.

Lần gần nhất VF 3 đứng đầu bảng xếp hạng là tháng 2/2026, khi mẫu xe này bán được 2.274 xe, trong khi Limo Green đạt 1.808 xe. Sau đó, Limo Green vươn lên và duy trì vị trí dẫn đầu trong các tháng tiếp theo.

Về phía các thương hiệu còn lại, Mitsubishi đóng góp 2/4 mẫu xe Nhật trong top 10 tháng 7. Hai mẫu còn lại là Toyota Yaris Cross và Mazda CX-5.

Xforce tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi trong tháng 7, với 1.170 xe. Xpander đứng ngay phía sau với 1.083 xe. Hai mẫu xe này đóng góp phần lớn trong tổng doanh số 3.216 xe của Mitsubishi trong tháng.

Sức bán của các mẫu xe Mitsubishi cũng đi cùng với chính sách khuyến mại được duy trì liên tục từ đầu năm và tăng về giá trị trong những tháng gần đây.

Trong tháng 8/2026, Xforce được Mitsubishi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho cả 3 phiên bản, tương đương khoản giảm từ 60-72 triệu đồng chi phí lăn bánh. Nếu trừ toàn bộ khuyến mại, giá thực tế của Xforce dao động từ 545 triệu đến 648 triệu đồng.

Trong khi đó, Xpander cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả phiên bản. Riêng Xpander Cross có mức khuyến mại cao nhất tới 90 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng.

Việc Mitsubishi đẩy mạnh ưu đãi cũng tạo thêm dư địa để hãng duy trì sức bán trong những tháng tiếp theo.

Bức tranh doanh số tháng 7 cho thấy một thị trường đang tăng trưởng nhưng cũng ngày càng phân cực. Xe điện tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối ở nhóm dẫn đầu, còn xe Nhật vẫn giữ vị trí đáng kể trong phần còn lại của bảng xếp hạng. Các thương hiệu Hàn Quốc quen thuộc ngày càng xa rời nhóm dẫn đầu.