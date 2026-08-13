Mẫu xe tay ga 174 cc full công nghệ giá chưa tới 60 triệu đồng khiến Honda SH phải dè chừng

Thị trường xe tay ga phổ thông và tầm trung tại khu vực Đông Nam Á vừa tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của một tân binh đầy tham vọng. Nhà phân phối MForce Bike Holdings đã chính thức giới thiệu mẫu xe WMoto Nexy 180+ phiên bản 2026 tại Malaysia với mức giá đề xuất 9.288 RM, tương đương khoảng 59 triệu đồng.

Mức giá này được đánh giá là cực kỳ cạnh tranh khi đặt trong bối cảnh xe sở hữu danh sách trang bị công nghệ vượt xa nhiều đối thủ cùng tầm giá. Mẫu xe mang đến cho người tiêu dùng 4 tùy chọn màu sắc cá tính bao gồm Đen Midnight Black, Xám Nardo Grey, Xanh Magic Blue và Trắng Xtreme White.

Về tổng thể thiết kế, WMoto Nexy 180+ mang ngôn ngữ góc cạnh, thể thao và đậm chất tương lai. Các đường cắt xẻ hầm hố trên dàn áo kết hợp cùng cụm đèn pha chiếu sáng công nghệ LED projector tạo nên diện mạo vô cùng dữ dằn.

Không dừng lại ở đó, nhà sản xuất còn trang bị thêm đèn định vị ban ngày DRL, đèn phụ chiếu gần cùng hệ thống đèn xi-nhan và đèn cảnh báo khẩn cấp hazard toàn bộ bằng LED. Sự chu đáo này giúp người lái tối ưu hóa tầm nhìn cũng như tăng khả năng nhận diện khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu hoặc đêm tối.

Điểm cộng lớn đối với sự thoải mái của người sử dụng chính là phần thiết kế yên xe rộng rãi với chiều cao yên ở mức 765 mm, rất phù hợp với vóc dáng của đa số người tiêu dùng Đông Nam Á.

Yên xe được tích hợp sẵn phần tựa lưng nhỏ cho người lái, giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng mỏi lưng khi di chuyển trên các chặng đường dài. Kính chắn gió phía trước được lắp đặt sẵn giúp cản bớt lực gió bạt vào người lái. Phía trong quây xe là hộc chứa đồ tiện lợi tích hợp nắp đậy từ tính thông minh, giúp bảo vệ đồ dùng cá nhân an toàn hơn.

Cung cấp sức mạnh cho WMoto Nexy 180+ 2026 là khối động cơ xylanh đơn, 4 thì, 4 van, làm mát bằng dung dịch với dung tích 174 cc. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa lên tới 18,5 PS tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 17,2 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT và dây curoa quen thuộc.

So với các mẫu xe tay ga tầm trung 150-160 cc phổ biến trên thị trường như Honda Vario 160 hay Yamaha NVX 155, thông số đầu ra của Nexy 180+ vượt trội hơn hẳn, hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc bốc bén và sức kéo ấn tượng khi chở nặng hoặc leo dốc.

Không chỉ chú trọng vào hiệu năng vận hành, WMoto còn biến Nexy 180+ thành một chiếc xe tay ga tràn ngập công nghệ hỗ trợ. Tâm điểm ở khu vực lái là màn hình màu TFT kích thước lên tới 6 inch, hỗ trợ kết nối thông minh với điện thoại di động thông qua các ứng dụng chuyên dụng như Carbit và RoadCam.

Nhờ đó, người lái có thể dễ dàng theo dõi cuộc gọi, thông báo hay quản lý dữ liệu hành trình ngay trên mặt đồng hồ. Đặc biệt hơn cả, nhà sản xuất đã hào phóng tích hợp sẵn một camera hành trình phía trước ngay từ khi xuất xưởng - một trang bị mà thông thường người dùng phải bỏ ra vài triệu đồng để lắp thêm ngoài hậu mãi.

Yếu tố an toàn trên WMoto Nexy 180+ cũng được đẩy lên mức tối đa. Xe sở hữu hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh với đĩa trước kích thước 260 mm đi kèm kẹp phanh 4 piston, cùng đĩa sau 220 mm kết hợp kẹp phanh 1 piston trượt. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh được trang bị tiêu chuẩn, giúp ngăn ngừa tình trạng khóa bánh khi phanh gấp trên đường trơn trượt.

Bên cạnh đó, xe còn tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giúp chống trượt quay bánh sau khi tăng tốc đột ngột, cùng hệ thống cảm biến giám sát áp suất lốp TPMS trực quan - trang bị an toàn cao cấp thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe phân khối lớn.

Hệ thống treo của xe sử dụng phuộc ống lồng trước với hành trình 103 mm và phuộc đôi lò xo phía sau có khả năng điều chỉnh tải trọng với hành trình 130 mm, mang lại sự êm ái khi vượt qua các gờ giảm tốc. Bánh trước dùng vành 14 inch đi kèm lốp 110/70, trong khi bánh sau dùng vành 13 inch cùng lốp bản rộng 130/70.

Bình xăng của xe có dung tích lên tới 8 lít, kết hợp cùng mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu của hệ thống phun xăng điện tử, cho phép xe di chuyển quãng đường dài sau mỗi lần đổ đầy bình. Xe có trọng lượng khô 136 kg và tích hợp đầy đủ các tiện nghi hiện đại như khóa thông minh keyless kèm chìa cơ dự phòng, cổng sạc kép USB Type-A và Type-C, cùng công tắc an toàn ngắt động cơ ở chân chống nghiêng.

Đặt giả thuyết nếu mẫu xe WMoto Nexy 180+ được đưa về thị trường Việt Nam trong thời gian tới, đây chắc chắn sẽ là một nhân tố gây bão trong phân khúc xe tay ga tầm giá 60 đến 80 triệu đồng.

Với mức giá quy đổi chỉ khoảng 59 triệu đồng, Nexy 180+ sẽ trực tiếp đe dọa sự thống trị của Yamaha NVX 155 hay Honda Vario 160, đồng thời tạo ra áp lực cực lớn lên Honda SH 125i/160i vốn có giá bán đắt đỏ hơn rất nhiều. Người tiêu dùng Việt Nam - những người ngày càng chuộng công nghệ và tìm kiếm sự thực dụng - sẽ rất hào hứng với một mẫu xe 174 cc có đủ ABS 2 kênh, TCS, màn hình TFT 6 inch và cả camera hành trình sẵn có.

Tuy nhiên, nếu gia nhập thị trường Việt Nam, WMoto Nexy 180+ cũng phải đối mặt với không ít thách thức lớn. Rào cản lớn nhất chính là yếu tố thương hiệu khi WMoto vẫn chưa có độ nhận diện phủ sóng mạnh mẽ như các ông lớn Nhật Bản Honda hay Yamaha. Bên cạnh đó, hệ thống đại lý, dịch vụ bảo dưỡng và nguồn cung phụ tùng thay thế hạn chế cũng sẽ là điểm khiến nhiều khách hàng Việt cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Dù vậy, nếu có một mức giá phân phối hợp lý cùng chính sách bảo hành hậu mãi uy tín, WMoto Nexy 180+ hoàn toàn đủ sức tạo nên một làn gió mới tươi trẻ và đầy cạnh tranh trên thị trường xe máy Việt.

Tham khảo: Paultan