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Yamaha mở cọc xe mới: Máy mạnh hơn YZF-R15, ra mắt tháng sau, dễ được dân chơi Việt để ý vì một lý do

| | Thị trường

Mẫu xe mới của Yamaha được sản xuất tại Ấn Độ. Xe dự kiến mở bán từ ngày 27/8.

Yamaha Ấn Độ chính thức mở cổng đặt trước mẫu mô tô thuộc dòng R-series. Bên cạnh đó, Yamaha vừa tung đoạn video nhá hàng sản phẩm mới, hãng chưa chính thức xác nhận tên gọi của chiếc xe này. Mọi dấu hiệu hiện tại đều hướng về mẫu Yamaha YZF-R2 được nhiều tín đồ mong đợi. Xe dự kiến ra mắt vào ngày 27/8/2026.

Thông tin mở cọc mẫu xe Yamaha mới tại Ấn Độ. Ảnh: Yamaha

Mong chờ gì vào Yamaha YZF-R2?

Đến nay, Yamaha chưa tiết lộ cấu hình kỹ thuật chính thức của xe. Dù vậy, YZF-R2 dự kiến dùng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này có dung tích thiết kế nằm trong khoảng 200-220cc. Nhiều báo cáo cho thấy công suất xe có thể đạt mức khoảng 25 mã lực. Mức sức mạnh này ngang ngửa với các đối thủ như dòng KTM RC 200.

Xe được kỳ vọng tiếp nối thành công của dòng YZF-R15. YZF-R2 dự kiến chia sẻ nền tảng với YZF-R15 V4, đồng thời có trọng lượng nhẹ hơn đối thủ cùng phân khúc. Sản phẩm có thể trang bị khung sườn Deltabox đặc trưng của nhà Yamaha cùng phuộc trước hành trình ngược, phanh ABS 2 kênh. Đặc biệt, người hâm mộ kỳ vọng gói trang bị điện tử bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo. Ngoài ra, tính năng kết nối điện thoại Y-Connect của Yamaha có thể góp mặt.

Về định vị, Yamaha YZF-R2 dự kiến xếp giữa YZF-R15 và YZF-R3. Mức giá ước tính của sản phẩm dao động 200.000-220.000 Rupee, tương đương 54,6-60,1 triệu đồng.

Xe chia sẻ nhiều nền tảng từ YZF-R15. Ảnh: Yamaha

Thông tin đặt trước YZF-R2 tại Ấn Độ

Hiện tại, khách hàng có thể đặt trước xe trên trang web của Yamaha. Mức phí cọc ban đầu được ấn định ở mức 10.000 Rupee, khoảng 2,7 triệu đồng. Đại diện Yamaha cho biết khoản tiền sẽ được trừ vào giá bán, có thể hoàn lại nếu người mua thay đổi quyết định.

Những khách hàng đặt trước sẽ được ưu tiên giao xe sớm. Tuy nhiên, thời gian giao thực tế vẫn phụ thuộc vào nguồn hàng hiện có. Thực tế, một số đơn hàng có thể cần hơn 45 ngày để hoàn tất. Mặt khác, phần lưu ý trên trang đặt hàng cũng nêu rõ chi tiết quan trọng. Đó là mốc thời gian này chỉ mang tính chất dự kiến ban đầu. Cụ thể, các thông tin chi tiết về thông số sẽ được công bố sau.

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Theo Thanh Nhã

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