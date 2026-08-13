Lynk & Co 02, 03 ra mắt – đánh vào hai phân khúc khó của thị trường Việt Nam

Lynk & Co đang có một cách tiếp cận khá khác so với nhiều thương hiệu Trung Quốc đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung vào một vài phân khúc đang tăng trưởng tốt, hãng tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, từ xe xăng, hybrid đến xe điện, đồng thời hiện diện ở cả SUV lẫn sedan.

Ngày 12/8, hãng chính thức ra mắt cùng lúc hai mẫu xe mới tại Việt Nam là 02 và 03. Trong đó, 02 là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu tại thị trường Việt Nam, còn 03 là sedan hạng C mang phong cách thể thao.

Đáng chú ý, đây lại là hai phân khúc không thực sự dễ chơi.

Lynk & Co 02: bước vào cuộc chơi đông đối thủ

Lynk & Co 02 được định vị là một mẫu Sporty SUV cỡ B+/C- hướng tới nhóm khách hàng đô thị trẻ. Xe có giá 818-898 triệu đồng cho hai phiên bản Pro và Halo. Đây là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Lynk & Co tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mới của hãng từ các sản phẩm động cơ đốt trong và hybrid sang BEV.

Nếu xét về mặt sản phẩm, 02 có nhiều yếu tố để gây chú ý. Xe sở hữu kích thước dài 4,46 m, chiều dài cơ sở 2,755 m, được phát triển trên nền tảng SEA dành cho xe điện. Mô-tơ điện công suất 268 mã lực, dẫn động cầu sau, pin 66 kWh và tầm hoạt động tối đa 435 km theo chuẩn WLTP.

Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở vị trí của mẫu xe này trên thị trường.

02 xuất hiện trong bối cảnh xe điện tại Việt Nam gần như bị thống trị bởi VinFast. Trong khi với các lựa chọn xe xăng, người tiêu dùng đã có nhiều lựa chọn từ xe đô thị cỡ nhỏ cho tới SUV cỡ C. Đó là chưa kể đến việc các thương hiệu Trung Quốc cũng liên tục đưa thêm sản phẩm điện vào thị trường.

Với mức giá từ 818 triệu đồng, người mua đứng trước rất nhiều lựa chọn giữa xe điện và nhiều mẫu SUV chạy xăng hoặc hybrid đã có thương hiệu trên thị trường. Nói cách khác, 02 không chỉ phải thuyết phục khách hàng rằng xe điện là lựa chọn phù hợp, mà còn phải thuyết phục họ chọn một thương hiệu chỉ mới nổi lên gần đây trong một phân khúc ngày càng đông.

Lynk & Co dường như giải bài toán đó bằng chính cá tính thương hiệu. 02 không được xây dựng như một mẫu xe điện đơn thuần hướng tới khả năng tiết kiệm chi phí vận hành, mà nhấn mạnh vào thiết kế, trải nghiệm lái và phong cách sống.

Xe có công suất 268 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây, dẫn động cầu sau và hệ thống treo đa liên kết phía sau. Hệ thống hỗ trợ lái L2+ cũng được trang bị với 22 cảm biến.

Đó là cách Lynk & Co tạo khác biệt: thay vì cạnh tranh thuần túy bằng giá, hãng cố gắng đưa 02 trở thành một lựa chọn có cá tính hơn trong nhóm xe điện dành cho khách hàng trẻ.

Lynk & Co 03 chọn một sân chơi còn khó hơn

Nếu 02 bước vào một thị trường đông đối thủ thì 03 lại chọn một thị trường đang co lại.

Sedan hạng C từng là một trong những phân khúc quan trọng của thị trường ô tô Việt Nam với những cái tên như Mazda3, Honda Civic, Kia K3, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis. Tuy nhiên, thị hiếu khách hàng chuyển dần sang SUV và crossover khiến sức hút của nhóm xe này giảm mạnh.

Trong nửa đầu năm 2026, toàn phân khúc sedan hạng C chỉ tiêu thụ 2.225 xe, giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Mazda3 chiếm khoảng 70% thị phần, trong khi nhiều mẫu xe còn lại chỉ đạt doanh số vài chục xe mỗi tháng.

Đó rõ ràng không phải môi trường lý tưởng để một thương hiệu mới đưa thêm một mẫu sedan vào cạnh tranh.

Thế nhưng Lynk & Co vẫn chọn đưa 03 về nước.

Mẫu xe mới có giá 739 triệu đồng cho bản Plus và 788 triệu đồng cho bản Pro, cạnh tranh trong nhóm sedan cỡ C với những cái tên quen thuộc như Mazda3 và Honda Civic.

Điểm mà Lynk & Co muốn tạo ra khác biệt nằm ở tính thể thao. 03 sử dụng động cơ 1.5 Turbo công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Hãng cũng nhấn mạnh nền tảng CMA và quá trình tinh chỉnh khung gầm có liên hệ với mẫu xe đua 03 TCR.

Đây là một lựa chọn khá rõ ràng về định vị: thay vì cố biến 03 thành một chiếc sedan gia đình thuần túy, Lynk & Co muốn hướng tới nhóm khách hàng trẻ vẫn còn quan tâm đến cảm giác lái, thiết kế và cá tính của chiếc xe.

Đây có thể là lý do Lynk & Co tin rằng 03 có thể tạo khác biệt trong một phân khúc đang thu hẹp. Nếu thị trường sedan cỡ C không còn đủ lớn để cạnh tranh bằng sản lượng, một thương hiệu mới có thể chọn cách tiếp cận khác: tìm một nhóm khách hàng ngách và tạo ra lý do đủ rõ ràng để họ lựa chọn.

Hai mẫu xe, một chiến lược

Nhìn riêng từng sản phẩm, 02 và 03 đều phải đối mặt với những bài toán không đơn giản. Nhưng đặt cạnh nhau, hai mẫu xe lại cho thấy khá rõ chiến lược của Lynk & Co tại Việt Nam.

02 giúp thương hiệu bước vào thị trường xe điện. 03 bổ sung một sedan cỡ C. Trong khi đó, danh mục hiện có của Lynk & Co đã trải rộng từ xe động cơ đốt trong đến EM-P Super Hybrid và nay là BEV.

Đây là điểm đáng chú ý bởi trong cuộc đua của các thương hiệu Trung Quốc tại Việt Nam, không phải hãng nào cũng chọn chiến lược phủ nhiều phân khúc. Một số thương hiệu tập trung mạnh vào SUV, một số ưu tiên xe điện, trong khi Lynk & Co đang cố gắng xây dựng một danh mục rộng hơn, tương tự cách các thương hiệu lâu đời thường làm.

Tất nhiên, phủ rộng không đồng nghĩa chắc chắn bán chạy. Hai phân khúc mà 02 và 03 tham gia đều có những rào cản riêng. Xe điện ở tầm giá 800-900 triệu đồng đang cạnh tranh với cả xe điện lẫn xe xăng, trong khi sedan cỡ C lại phải chống chọi với xu hướng dịch chuyển sang xe gầm cao.

Nhưng ở góc độ chiến lược thương hiệu, việc dám bước vào những khoảng trống như vậy cho thấy Lynk & Co không muốn chỉ tồn tại ở Việt Nam bằng một vài mẫu xe “đánh nhanh, thắng nhanh”.

Sau một thời gian hiện diện, thương hiệu này đã tạo được hình ảnh tương đối khác biệt trong nhóm xe Trung Quốc nhờ thiết kế riêng, định vị cao hơn mặt bằng phổ thông và cách tiếp cận thiên về trải nghiệm. Danh mục sản phẩm cũng đang được mở rộng theo nhiều hướng, trong khi Lynk & Co cho biết đã bàn giao hơn 1,8 triệu xe trên toàn cầu kể từ khi thành lập năm 2016.

Với 02 và 03, Lynk & Co đang làm một việc khó hơn việc đơn thuần tung thêm hai mẫu xe mới. Hãng đang thử phủ thêm hai mảnh ghép vào thị trường Việt Nam. Quan trọng hơn, việc ra mắt hai mẫu xe cùng lúc cho thấy Lynk & Co đang chuyển từ câu chuyện “một thương hiệu Trung Quốc mới vào Việt Nam” sang tham vọng trở thành một thương hiệu có đủ sản phẩm để cạnh tranh trên nhiều mặt trận của thị trường.