Xe tay ga ADV Voge SR450X ra mắt giá 135 triệu đồng sở hữu dàn trang bị hủy diệt Honda SH350i

Thị trường xe máy phân khối lớn tại Trung Quốc vừa chứng kiến một địa chấn thực sự khi thương hiệu Voge chính thức tung ra mẫu xe tay ga ADV phân khối lớn mang tên Voge SR450X 2026.

Với mức giá niêm yết cực kỳ ngỡ ngàng chỉ 34.980 Nhân dân tệ - tương đương khoảng 135 triệu đồng theo tỷ giá hiện hành - tân binh này đang phả hơi nóng hừng hực vào toàn bộ các đối thủ trong cùng phân khúc.

Việc sở hữu một danh sách trang bị tận răng cùng mức giá chưa bằng một nửa các mẫu maxi-scooter đến từ Nhật Bản hay Châu Âu cho thấy quyết tâm san phẳng thị trường của tập đoàn Loncin.

Voge SR450X 2026 ra mắt tại Trung Quốc với mức giá cực kỳ cạnh tranh là 34.980 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 135,36 triệu VNĐ).

Về mặt ngoại hình, Voge SR450X 2026 sở hữu chiều dài tổng thể 2.175 mm và chiều rộng 885 mm, kiến tạo nên một phom dáng bề thế và đậm chất chiến đấu. Dù mang vóc dáng của một chiếc xe tay ga đường trường, phong cách thiết kế của xe lại đậm chất phiêu lưu với dàn chân dạng vành nan hoa cao cấp kết hợp lốp không ruột Maxxis.

Bánh trước sử dụng mâm 17 inch bọc lốp 110/70, trong khi bánh sau dùng mâm 14 inch đi cùng lốp 150/70. Tỷ lệ này tạo nên tư thế chồm về phía trước đầy uy hiếp. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED tự động tích hợp đèn trợ sáng nguyên bản.

Kính chắn gió phía trước hỗ trợ nâng hạ bằng điện vô cấp và có khả năng ghi nhớ vị trí người lái, một tiện ích cực kỳ xa xỉ ở tầm giá 135 triệu đồng.

Thiết kế ngoại hình hầm hố dạng xe tay ga ADV với kích thước lớn, vành nan hoa dùng lốp không ruột Maxxis (trước 17 inch, sau 14 inch), kính chắn gió chỉnh điện có nhớ vị trí và hệ thống đèn LED tự động.

Trái tim mang lại sức mạnh cho chiếc xe tay ga ADV này là khối động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 398 cc, thiết kế hành trình ngắn với đường kính x hành trình piston là 64 x 61,8 mm. Khối động cơ này đạt tỉ số nén 11:1 và được trang bị hệ thống phun xăng điện tử cao cấp từ Bosch.

Sức mạnh đầu ra đạt công suất tối đa 42.1 mã lực (31 kW) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42 Nm xuất hiện rất sớm ngay từ 5.750 vòng/phút. Việc đạt sức kéo tối đa ở dải vòng tua thấp giúp chiếc xe tăng tốc vô cùng vọt và linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị.

Toàn bộ sức mạnh được truyền qua hộp số vô cấp CVT kết hợp ly hợp khô ly tâm, mang đến khả năng vận hành mượt mà. Bên cạnh đó, bình xăng khủng với dung tích lên tới 18 lít cùng vận tốc tối đa 139 km/h giúp xe dễ dàng chinh phục những hành trình phượt xuyên Việt dài hàng ngàn cây số mà không cần lo lắng tìm trạm xăng.

Động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng 398 cc, công suất 42.1 mã lực (31 kW) và mô-men xoắn 42 Nm, đi kèm phun xăng điện tử Bosch, truyền động CVT và bình xăng lớn 18 lít.

Không chỉ có động cơ mạnh mẽ, dàn chân của Voge SR450X 2026 còn khiến các biker phải trầm ồ. Xe được trang bị hệ thống phuộc trước dạng hành trình ngược USD của thương hiệu danh tiếng KYB, cho phép người dùng tùy chỉnh toàn phần từ tải trọng, độ nén cho đến độ hồi.

Phía sau là giảm xóc đôi trang bị bình dầu phụ giúp xe vận hành êm ái trên những đoạn đường xóc nảy. Khả năng hãm tốc của xe được đảm bảo bởi đĩa phanh đơn 300 mm kết hợp heo phanh J.Juan 4 piston đối xứng phía trước, cùng đĩa phanh 240 mm kết hợp heo phanh Nissin phía sau.

Đáng chú ý, hệ thống phanh chống bó cứng ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn và cho phép người lái chủ động tắt riêng phanh sau để thực hiện các cú trượt gầm trên đường địa hình. Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS cũng xuất hiện để can thiệp kịp thời khi bánh xe có dấu hiệu mất bám.

Khoảng sáng gầm xe lên tới 180 mm giúp chiếc xe thoải mái leo vỉa hè hay băng qua các gờ giảm tốc lớn, trong khi chiều cao yên 795 mm khá vừa vặn với vóc dáng của đa số người Châu Á.

Trang bị an toàn và dàn chân vượt phân khúc: phuộc USD KYB chỉnh toàn phần, phanh J.Juan/Nissin, ABS 2 kênh (tắt được phanh sau), kiểm soát lực kéo TCS, khoảng sáng gầm 180 mm.

Về mặt công nghệ giải trí và an toàn hỗ trợ người lái, Voge SR450X 2026 thực sự định nghĩa lại tiêu chuẩn của một chiếc xe máy giá rẻ. Trung tâm điều khiển là màn hình màu TFT 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và hiển thị bản đồ dẫn đường trực tiếp. Xe tích hợp sẵn cổng sạc đôi USB cùng cổng DC 12V.

Nhắm đến sự thoải mái tối đa, nhà sản xuất trang bị sẵn tính năng sưởi tay lái cùng hệ thống sưởi điện cho cả yên trước lẫn yên sau. Điểm ăn tiền nhất chính là sự xuất hiện của hệ thống radar sóng milimet, mang lại tính năng cảnh báo điểm mù chủ động và tự động chớp đèn cảnh báo khẩn cấp khi phanh gấp.

Ngoài ra, xe còn tích hợp sẵn camera hành trình HD trước sau, khóa thông minh Keyless, phanh tay đỗ xe cùng bộ thiết bị T-BOX thế hệ thứ ba kết nối ứng dụng điện thoại để quản lý xe từ xa.

Công nghệ hiện đại: màn hình TFT 7 inch kết nối smartphone/dẫn đường, radar sóng milimet cảnh báo điểm mù, camera hành trình trước sau nguyên bản, sưởi tay lái, sưởi ghế trước sau, khóa Keyless và bộ T-BOX quản lý qua ứng dụng.

Tâm lý mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam luôn hướng tới những mẫu xe nhiều công nghệ, kiểu dáng hầm hố nhưng phải đi kèm mức giá hợp lý. Nếu mẫu xe tay ga ADV này được các đại lý tư nhân nhập khẩu về thị trường Việt Nam trong thời gian tới, giá bán dự kiến sau khi gánh các khoản thuế phí sẽ rơi vào khoảng 160 đến 170 triệu đồng.

Mức giá này vẫn rẻ hơn đáng kể so với mẫu tay ga đô thị Honda SH350i (giá niêm yết từ 150 đến 155 triệu đồng nhưng thường bị đội giá tại đại lý) hay Yamaha XMAX 300 (giá khoảng 140 triệu đồng nhưng ít công nghệ hơn). Khi đặt lên bàn cân, Voge SR450X vượt trội hoàn toàn về công nghệ an toàn như radar cảnh báo điểm mù, phuộc KYB chỉnh full, sưởi ghế và động cơ 2 xi-lanh mạnh mẽ 42.1 mã lực.

Xe có trọng lượng khá đằm (218 kg), truyền động CVT êm ái thích hợp phượt đường dài, hứa hẹn tạo sức ép lớn lên các dòng xe tay ga phân khối lớn cùng tầm giá.

Tuy nhiên, nếu cập bến Việt Nam, Voge SR450X 2026 cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức lớn. Rào cản lớn nhất đến từ định kiến thương hiệu xe Trung Quốc vốn vẫn còn khá nặng nề trong tâm lý đám đông người tiêu dùng Việt.

Thêm vào đó, trọng lượng bản thân 218 kg sẽ là một trở ngại không nhỏ khi xoay xở trong các bãi đỗ xe chật hẹp hay khi đường sá ngập nước.

Dẫu vậy, đối với nhóm khách hàng trẻ tuổi, chuộng trải nghiệm công nghệ mới và muốn sở hữu một chiếc xe tay ga ADV đường trường đích thực với chi phí đầu tư tối ưu, Voge SR450X 2026 chắc chắn sẽ là một cái tên vô cùng đáng cân nhắc.