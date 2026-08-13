Tin vui với sầu riêng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo khôi phục hoạt động nhiều mã số vùng trồng sầu riêng, phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Cụ thể, sở này đã khôi phục mã số VN-LDOR-0132 của Công ty CP XNK nông sản Hùng Cường LĐ tại thôn Tân Lạc 1 và Tân Lạc 2 (xã Bảo Lâm 2); mã số VN-LDOR-0193 của Công ty CP Đầu tư Minh Phong tại các thôn 1, 2, 8 và 11 (xã Hòa Bắc); mã số VN-DNOOR-0110 của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng (xã Quảng Khê).

Hàng loạt mã số vùng trồng sầu riêng tại Lâm Đồng được khôi phục, tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu.

Ông Trương Công Toàn - chủ Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng - cho biết, qua kiểm tra, giám sát, tỷ lệ cây bị nhiễm rệp sáp Planococcus minor khoảng 1,5%. Dịch hại chủ yếu xuất hiện ở kẽ trái, thân, lá và cuống lá, có thể phát sinh trong các công đoạn chăm sóc, thu hoạch và vệ sinh trái sau thu hoạch.

Theo ông Toàn, rệp sáp có kích thước nhỏ, rất khó phát hiện bằng mắt thường nếu không kiểm tra kỹ từng trái. Do đó, doanh nghiệp phải tăng cường giám sát, nhất là trong quá trình chăm sóc và xử lý trái trước khi xuất khẩu.

Tương tự, Hợp tác xã (HTX) Sầu riêng Thịnh Phát Đinh Trang Thượng (xã Đinh Trang Thượng) cũng vừa được khôi phục mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu. Vùng trồng có diện tích gần 20 ha, với 9 hộ dân liên kết, sản lượng năm nay ước khoảng 680 tấn.

Ông Trần Minh Hảo - Giám đốc HTX Sầu riêng Thịnh Phát Đinh Trang Thượng - cho biết, ngay khi phát hiện vấn đề đơn vị thành lập đoàn kiểm tra và triển khai quy trình khắc phục khẩn cấp qua 4 giai đoạn. Kết quả kiểm tra sau xử lý cho thấy đối tượng dịch hại không còn, tỷ lệ nhiễm giảm về 0% trên toàn vùng.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc về lỗi xuất hiện trên lô sản phẩm của mình và nghiêm túc khắc phục, bảo đảm an toàn thực phẩm, triệt tiêu nguy cơ xuất hiện đối tượng dịch hại không được phép của nước nhập khẩu”, ông Hảo nói.

Sản lượng sầu riêng Lâm Đồng năm 2026 ước đạt khoảng 310.000 tấn.

Theo bà Hoàng Ngọc Duyên - Phó Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, tại thời điểm kiểm tra, các HTX đã thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định, không còn phát hiện rệp sáp. Đơn vị cũng hoàn thành công tác giám sát vùng trồng năm 2026, đủ điều kiện duy trì mã số theo quy định.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Đình Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng - cho biết hệ thống mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói của tỉnh đang từng bước được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu sầu riêng và các nông sản chủ lực.

Theo ông Cường, việc cấp mã số không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu mà còn tạo động lực để nông dân, HTX chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất theo tiêu chuẩn, hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và người trồng, bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng đồng đều.