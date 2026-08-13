Chịu thuế 102%, một công ty 'anh em' với Google vẫn nhập bằng được 3.200 chiếc xe Trung Quốc - đây là lý do

Theo báo cáo của Forbes, Waymo - công ty thuộc tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google) đã nhập khẩu tổng cộng hơn 3.200 chiếc robotaxi (xe taxi tự hành) mang tên Ojai vào Mỹ, bất chấp mức thuế quan lên tới 102,5%. Một đoạn video gần đây do David Moss chia sẻ cho thấy hàng trăm chiếc xe đang đỗ tại một cơ sở ở Arizona.

Ojai được sản xuất bởi Zeekr - thương hiệu xe điện thuộc Tập đoàn Geely - tại Ninh Ba, Trung Quốc. Mẫu xe này còn được định danh bằng mã nội bộ CM1e trong các hồ sơ hải quan và tài liệu ngành. Ojai đã gia nhập đội xe của Waymo và bắt đầu phục vụ các chuyến đi công cộng tại San Francisco, Phoenix và Los Angeles vào năm 2026.

Xe sản xuất tại Trung Quốc, hệ thống tự hành lắp đặt tại Mỹ

Ojai được phát triển dựa trên kiến trúc SEA-M của Geely; kiến trúc này bắt nguồn từ mẫu xe ý tưởng Zeekr M-Vision vốn được phát triển riêng cho chương trình gọi xe tự hành của Waymo. Mẫu M-Vision được công bố vào năm 2022, trong khi phiên bản thương mại xuất hiện sau đó với tên gọi thuộc dòng CM.

Xe sử dụng hệ thống điện 800V, bộ pin 93 kWh và một mô-tơ điện đặt ở trục sau với công suất 200 kW (268 mã lực). Thân xe có thiết kế cửa trượt kép không cột B, đồng thời hệ thống lái và phanh sử dụng phần cứng dự phòng theo công nghệ điều khiển bằng tín hiệu điện (drive-by-wire và brake-by-wire).

Các xe cung cấp cho chương trình của Waymo được nhập khẩu trước khi hệ thống lái tự động được tích hợp hoàn chỉnh. Phần xe do Trung Quốc sản xuất bao gồm thân xe, pin và hệ thống truyền động điện, trong khi phần cứng và phần mềm lái tự động của Waymo được lắp đặt và tích hợp tại Mỹ.

Ojai sử dụng hệ thống "Driver" thế hệ thứ sáu của Waymo, được hãng giới thiệu vào năm 2026. Hệ thống này bao gồm bốn cảm biến LiDAR, sáu bộ radar và 13 camera. Waymo cho biết cấu hình phần cứng được tinh giản này được phát triển nhằm giảm chi phí đồng thời mở rộng khả năng vận hành của hệ thống.

Thuế 102,5% vẫn là rẻ

Các tờ khai nhập khẩu của Mỹ ghi nhận giá xuất xưởng của khung gầm xe Ojai (mẫu CM1e) vào khoảng 38.000–38.500 USD mỗi chiếc. Khi áp dụng mức thuế 102,5% vào mức giá cao nhất trong khoảng này, chi phí khung gầm sau thuế (tính đến khi nhập về) sẽ vào khoảng 78.000 USD.

Waymo đã công bố chi phí phần cứng thế hệ thứ 6 là khoảng 25.000 USD. Cộng con số này với chi phí khung gầm đã tính toán, tổng chi phí ước tính cho chiếc xe và phần cứng tự lái là 103.000 USD, chưa bao gồm chi phí tích hợp hoàn thiện tại Mỹ.

Các xe thế hệ thứ 5 trước đây của Waymo - dựa trên nền tảng chiếc Jaguar I-Pace có chi phí ước tính là 200.000 USD mỗi chiếc, bao gồm khoảng 75.000 USD cho xe và 125.000 USD cho phần cứng tự lái. So với các con số đó, mức ước tính 103.000 USD thấp hơn khoảng 48,5%.

Nền tảng của chiếc Ojai cũng được Zeekr sử dụng cho mẫu xe thương mại mang tên Mix, vốn gia nhập thị trường Trung Quốc vào năm 2024 với giá 41.200 USD. Mẫu Mix và Ojai sử dụng chung kiến trúc SEA-M nhưng có cấu hình xe khác biệt.

Tại Trung Quốc, dữ liệu bán hàng tháng 6/2026 của Zeekr cho thấy mẫu Mix chỉ đạt doanh số 4 chiếc, theo số liệu từ China EV DataTracker.