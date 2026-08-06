Đây là lý do BYD, Geely và nhiều xe Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Thị trường ô tô thế giới đang chứng kiến một sự dịch chuyển lớn. Các hãng xe Trung Quốc như BYD hay Geely đang mở rộng mạnh mẽ ra quốc tế. Thực tế, nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm nhu cầu và chính sách mới tại quê nhà. Vì vậy, nhiều thương hiệu xe Trung Quốc đang phải nỗ lực để đẩy mạnh xuất khẩu nhằm giải quyết bài toán hàng tồn kho.

Mẫu xe BYD Ti7 sắp mở bán tại Việt Nam. Ảnh: BYD

Xe Trung Quốc không còn được hậu thuẫn

Sau nhiều năm phát triển mạnh, ngành công nghiệp xe Trung Quốc đang chững lại rõ rệt. Cụ thể, doanh số bán xe mới đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ tình hình kinh tế khó khăn. Mới đây, báo cáo cho thấy GDP quý II của nước này chỉ tăng 4,3%. Mức tăng trưởng này là con số thấp nhất kể từ cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác là việc cắt giảm trợ cấp ưu đãi. Trước kia, mỗi chiếc xe mới bán ra được chính phủ hỗ trợ khoảng 15.000 nhân dân tệ, tương đương 58,3 triệu đồng. Tuy nhiên, mức trợ giá này đã bị cắt giảm tới 33%. Hiện tại, mức hỗ trợ tối đa chỉ còn 10.000 nhân dân tệ, tương đương 39 triệu đồng.

Chính vì vậy, các công ty xe Trung Quốc sản xuất dòng xe giá rẻ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đối với vài mẫu xe điện rẻ nhất, số tiền hỗ trợ đã giảm bớt 5.000 nhân dân tệ so với trước đây, quy đổi khoảng 19,4 triệu đồng.

Báo cáo của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc đưa ra nhiều dữ liệu đáng chú ý. Từ đầu năm, khoảng 4,7 triệu xe thuần điện được giao đến khách hàng. Đáng chú ý, các hãng lớn như BYD và Geely đều ghi nhận đà suy giảm ở thị trường trong nước. Các hãng quy mô nhỏ hơn như Xpeng hay Nio cũng không tránh khỏi khó khăn.

Cụ thể, trong tháng 7, lượng giao xe của Xpeng giảm 5,2% xuống còn 38.027 chiếc so với tháng 6. Nio cũng sụt giảm 11,5%, chỉ còn 35.934 chiếc. Thêm vào đó, Li Auto ghi nhận mức giảm 1,4% với 30.468 xe. Mặc dù các mẫu xe Trung Quốc vẫn được sản xuất đều đặn, số lượng tiêu thụ lại không đạt kỳ vọng như mong đợi ban đầu.

AlixPartners dự báo doanh số bán xe mới tại đây sẽ giảm 10% vào cuối năm nay, xuống còn 24,6 triệu chiếc. Tình hình này buộc các nhà sản xuất xe Trung Quốc phải thay đổi chiến lược kinh doanh để tồn tại.

Nhiều thương hiệu xe Trung Quốc tìm đường ra thị trường quốc tế. Ảnh: Xpeng

Đẩy mạnh xuất khẩu xe Trung Quốc để bù đắp doanh số

Trước tình trạng nội địa ảm đạm, việc vươn ra biển lớn là giải pháp sống còn. Thực tế, nhiều hãng xe Trung Quốc đã bắt đầu đẩy mạnh xuất khẩu để bù đắp thiệt hại. Điển hình như BYD, hãng đã bán được 239.370 xe nội địa trong tháng 7. Dù tăng 4,9% so với tháng 6, con số này vẫn giảm 9% so với năm ngoái. Geely cũng ghi nhận doanh số tháng 7 giảm 29,1% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, sự gia tăng mạnh mẽ về lượng xe xuất khẩu đã giúp các hãng giảm bớt áp lực. Do đó, nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Đông Nam Á, đang chứng kiến làn sóng đổ bộ mạnh mẽ. Đặc biệt, các mẫu xe Trung Quốc đang thu hút sự chú ý nhờ mức giá cạnh tranh.

Việc các hãng xe Trung Quốc ồ ạt tiến vào Việt Nam không phải là sự ngẫu nhiên. Thực chất, đây là kết quả của chiến lược tái cơ cấu thị trường khi các hãng gặp sức ép lớn. Nhìn chung, việc dịch chuyển chuỗi cung ứng và thị trường tiêu thụ là xu thế tất yếu. Hơn thế nữa, làn sóng xuất khẩu xe Trung Quốc sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm tới. Chắc chắn, những thương hiệu xe Trung Quốc này sẽ làm thay đổi đáng kể cục diện ngành công nghiệp ô tô khu vực.