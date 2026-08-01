Cuba vừa đón tin cực vui, một doanh nghiệp Việt góp công lớn

Lô gạo đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp sản xuất trên đất Cuba vừa chính thức được bàn giao cho đối tác sở tại, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác nông nghiệp giữa hai quốc gia. Sự kiện không chỉ ghi nhận thành quả ban đầu của dự án trồng lúa quy mô lớn do doanh nghiệp Việt đầu tư tại Cuba mà còn mở ra hướng đi mới trong việc chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững.

Ngày 4/8, tại trụ sở Tập đoàn Nông nghiệp Grupo Empresarial Agrícola (GAG) thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba, Công ty TBAGRI Agriculture Corporation đã tổ chức lễ bàn giao lô gạo đầu tiên được sản xuất tại Cuba cho Công ty Nông nghiệp - Công nghiệp Ngũ cốc Fernando Echenique (GRANMAX).

Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Telce Abdel González Morena cùng đại diện lãnh đạo TBAGRI, GRANMAX và các cơ quan liên quan.

Theo biên bản bàn giao, trong các tháng 5 và 6/2026, TBAGRI đã hoàn tất việc bàn giao 470,099 tấn gạo thương phẩm giống OM5451 cho phía Cuba. Lô gạo này được chế biến từ 940,199 tấn lúa tươi thu hoạch tại huyện Yara, tỉnh Granma và được đóng gói theo quy cách 50 kg/bao. Phía Cuba xác nhận đã tiếp nhận đầy đủ toàn bộ sản lượng theo thỏa thuận.

Đây là kết quả đầu tiên của dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững do TBAGRI triển khai tại Cuba. Khác với hình thức xuất khẩu gạo truyền thống, doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp đầu tư sản xuất ngay tại Cuba, từ khâu giống, canh tác đến thu hoạch và chế biến, trước khi bàn giao cho đối tác địa phương.

Dự án có thời hạn 25 năm, từ năm 2025 đến 2050, với quy mô định hướng khoảng 25.000 ha. Trong giai đoạn thí điểm, dự án được triển khai trên khoảng 360 ha tại tỉnh Granma, ứng dụng quy trình canh tác hiện đại của Đồng bằng sông Cửu Long kết hợp các tiêu chuẩn của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI).

Theo TBAGRI, vụ Thu - Đông 2025-2026 được triển khai trên diện tích 166 ha, đạt năng suất bình quân trên 7 tấn/ha. Sang vụ Hè - Thu 2026, diện tích gieo trồng được mở rộng lên 246 ha với năng suất dự kiến trên 6,5 tấn/ha.

Các giống lúa Việt Nam như OM5451 và OM8017 được đánh giá thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại Cuba, cho năng suất ổn định và chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường địa phương.

Theo đại diện doanh nghiệp, dự án không chỉ hướng tới mục tiêu sản xuất lúa gạo mà còn tập trung chuyển giao kỹ thuật canh tác hiện đại, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của ngành lúa gạo Cuba và bảo đảm an ninh lương thực lâu dài.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Telce Abdel González Morena đánh giá cao kết quả bước đầu của dự án và khẳng định Bộ Nông nghiệp Cuba sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư sản xuất nông nghiệp tại nước này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cho rằng việc bàn giao lô gạo đầu tiên là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư và nông nghiệp giữa hai nước. Thành công của dự án cho thấy khả năng thích ứng của giống lúa Việt Nam cũng như hiệu quả của mô hình chuyển giao công nghệ nông nghiệp ra nước ngoài.

Trong bối cảnh Cuba vẫn phải nhập khẩu phần lớn lương thực phục vụ nhu cầu trong nước, dự án của TBAGRI được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng tự chủ về nguồn cung gạo, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Cuba trong thời gian tới.

Việc doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất gạo ngay trên đất Cuba cũng được xem là bước chuyển từ hợp tác thương mại đơn thuần sang hợp tác đầu tư và phát triển sản xuất, qua đó góp phần củng cố quan hệ kinh tế song phương theo hướng bền vững và lâu dài.