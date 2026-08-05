Trồng thử loại quả nổi tiếng của Việt Nam, anh nông dân tại Bangladesh trúng lớn: Giá bán hơn 200.000 đồng/kg, mỗi năm thu hoạch 2 vụ

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Một doanh nhân trẻ tại huyện Dighinala, tỉnh Khagrachhari (Bangladesh) đã đạt thành công đáng chú ý khi đưa giống nhãn Việt Nam vào trồng tại vùng đồi Chittagong. Mô hình không chỉ cho năng suất cao mà còn mở ra triển vọng phát triển một loại cây ăn quả giá trị cho khu vực miền núi của nước này.

Theo hãng thông tấn Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), ông Priyadarshi Chakma bắt đầu trồng thử nghiệm nhãn Việt Nam cách đây 5 năm sau khi nhận được 12 cây giống từ một người bạn ở Dinajpur. Ý tưởng này xuất phát từ những thông tin ông tìm thấy trên mạng xã hội và YouTube về khả năng thích nghi của giống cây.

Kết quả vượt ngoài kỳ vọng khi những cây nhãn phát triển tốt trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương. Năm nay, vườn nhãn của ông cho vụ thu hoạch bội thu. Tại Khagrachhari, nhãn được bán với giá khoảng 500-600 taka/kg (tương đương khoảng 105.000-126.000 đồng/kg). Trong khi đó, tại các khu vực đồng bằng của Bangladesh, giá bán có thể lên tới 1.000-1.200 taka/kg (khoảng 210.000-252.000 đồng/kg).

Theo ông Priyadarshi, nhãn có hình thức và hương vị khá giống vải thiều bản địa, nhưng phần thịt dày hơn, nhiều nước hơn và hạt nhỏ hơn. Đặc biệt, giống nhãn này có thể cho thu hoạch hai vụ mỗi năm, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và trở thành lựa chọn hấp dẫn cho sản xuất thương mại.

Ông cũng cho biết toàn bộ vườn cây được canh tác mà không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Thành công của mô hình đã thu hút sự quan tâm của nhiều nông dân trong khu vực, đồng thời thúc đẩy kế hoạch mở rộng diện tích trồng trong thời gian tới.

Nhà báo địa phương Sohel Rana nhận định mô hình của ông Priyadarshi đang tạo sự chú ý lớn trong cộng đồng nông dân tại Khagrachhari. Theo ông, nếu được nhân rộng tại ba huyện miền núi, nhãn có thể trở thành một loại cây trồng có giá trị, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân và hình thành vùng sản xuất quy mô lớn.

Sở Khuyến nông địa phương cũng đã bày tỏ sự quan tâm đối với mô hình này. Ông Md. Shahadat Hossain, cán bộ nông nghiệp huyện Dighinala, cho biết nhãn là loại quả giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, đồng thời có nhu cầu tiêu thụ và giá trị thị trường cao. Cơ quan nông nghiệp sẽ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho người trồng và khuyến khích nông dân xem xét phát triển loại cây này bên cạnh các cây trồng truyền thống.

Các chuyên gia nông nghiệp Bangladesh đánh giá việc trồng thành công nhãn Việt Nam cho thấy tiềm năng của vùng đồi Chittagong trong việc phát triển các giống cây ăn quả ngoại nhập có giá trị kinh tế cao. Nếu được hỗ trợ về kỹ thuật, kết nối thị trường và mở rộng quy mô sản xuất, khu vực này có thể trở thành một trong những vùng sản xuất nhãn thương mại quan trọng của Bangladesh.