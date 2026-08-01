Khoan sâu hơn 650m, phát hiện quặng vàng 'khủng' dài gấp 3 lần sân bóng đá - hé lộ quy mô thực tế vượt xa ước tính ban đầu

Công ty khai thác vàng Brightstar Resources, có trụ sở tại Subiaco (bang Tây Australia, Úc), vừa công bố kết quả khoan mới tại dự án Sandstone, cho thấy thân quặng vàng tại mỏ Two Mile Hill – Shillington có quy mô lớn hơn đáng kể so với các đánh giá trước đây.

Theo Brightstar, lỗ khoan TMHRCD26020 đã cắt qua một thân quặng vàng liên tục dài 305,4 m, bắt đầu từ độ sâu 351,9 m, với hàm lượng trung bình 1,82 gram vàng trên mỗi tấn quặng.

Bên trong thân quặng này, các kỹ sư tiếp tục phát hiện nhiều đoạn quặng có hàm lượng vàng cao hơn đáng kể. Cụ thể, có một đoạn dài 17,5 m đạt 9,68 gram vàng/tấn quặng, một đoạn dài 13,4 m đạt 8,59 gram vàng/tấn quặng và một đoạn dài 34,6 m đạt 4,11 gram vàng/tấn quặng.

Đáng chú ý, kết quả phân tích còn ghi nhận hai đoạn quặng rất giàu vàng, gồm 1,1 m có hàm lượng lên tới 103 gram vàng/tấn quặng và 1,5 m đạt 46,7 gram vàng/tấn quặng.

Toàn cảnh khu vực khoan thăm dò.

Ban đầu, lỗ khoan TMHRCD26020 được triển khai nhằm xác định điểm kết thúc của thân quặng ở phía đông mỏ. Tuy nhiên, kết quả thực tế nằm ngoài dự đoán khi mũi khoan liên tục cắt qua đá chứa vàng mà chưa ghi nhận dấu hiệu thân quặng kết thúc.

Đến độ sâu 657,3 m, quá trình khoan buộc phải dừng lại vì giàn khoan đã sử dụng hết chiều dài cần khoan. Dù vậy, ở điểm cuối của lỗ khoan, các kỹ sư vẫn ghi nhận đá chứa khoáng cùng dấu hiệu vàng nhìn thấy bằng mắt thường, cho thấy thân quặng còn tiếp tục kéo dài xuống sâu hơn.

Từ kết quả này, Brightstar đã điều chỉnh lại mô hình địa chất của khu vực. Công ty ước tính thân quặng tại vị trí khoan có bề dày hơn 180 m, trong khi các dự báo trước đó chỉ khoảng 60 m. Điều đó đồng nghĩa quy mô của thân quặng thực tế có thể lớn gấp ba lần so với những gì các nhà địa chất từng dự đoán.

Ông Alex Rovira, Giám đốc điều hành Brightstar Resources cho rằng, đây có thể là kết quả mang tính bước ngoặt đối với mỏ Two Mile Hill – Shillington.

"Những kết quả này có khả năng thay đổi cục diện của mỏ Two Mile Hill – Shillington. Các dữ liệu ban đầu cho thấy khối đá chứa khoáng có thể mở rộng đáng kể cả về phía đông lẫn phía tây ở độ sâu lớn hơn, qua đó làm tăng đáng kể quy mô của hệ thống khoáng hóa."

Theo ông Rovira, nguồn tài nguyên tại Two Mile Hill sẽ đóng vai trò quan trọng trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Sandstone. Song song với đó, công ty cũng đang đánh giá phương án khai thác hầm lò nhằm khai thác hiệu quả phần quặng nằm ở độ sâu lớn.

Không chỉ lỗ khoan TMHRCD26020, nhiều mũi khoan khác tại Two Mile Hill – Shillington cũng tiếp tục cho kết quả khả quan.

Cụ thể, một lỗ khoan ghi nhận đoạn quặng dài 205 m, bắt đầu từ độ sâu 293 m, với hàm lượng trung bình 2,67 gram vàng trên mỗi tấn quặng. Một lỗ khoan khác cũng cắt qua 197,7 m thân quặng từ độ sâu 263,5 m, có hàm lượng trung bình 1,14 gram vàng/tấn quặng.

Bên trong các đoạn quặng này còn xuất hiện nhiều vị trí có hàm lượng vàng vượt trội, nổi bật là một đoạn dài 15 m đạt 18,5 gram vàng/tấn quặng và một đoạn dài 2,5 m đạt tới 35,5 gram vàng/tấn quặng.

Theo Brightstar, mỏ Two Mile Hill – Shillington hiện sở hữu 14,6 triệu tấn tài nguyên, với hàm lượng trung bình 1,6 gram vàng trên mỗi tấn quặng, tương đương khoảng 731.000 ounce vàng. Riêng toàn bộ dự án Sandstone hiện có tổng tài nguyên ước tính khoảng 2,9 triệu ounce vàng.